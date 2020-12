A Natale si può regalare l'ingresso ai musei, la promozione è valida per le donazioni fatte fino alla vigilia

Questo Natale con 25 euro si potrà fare un doppio regalo, nel segno dell’arte!

L'ingresso ai musei

L’idea è quella di regalare due biglietti di ingresso ai Musei Civici (Museo Eremitani e Palazzo Zuckermann) e allo stesso tempo sostenere la campagna di raccolta fondi per far risplendere l’arte del Museo Bottacin, a Palazzo Zuckermann.

La raccolta fondi

Il progetto “Aiutaci a scoprire un’altra faccia di Canova” di cui abbiamo già scritto qui, è strettamente legato al regalo dell’ingresso ai musei, infatti con l’acquisto si contribuisce al restauro per far conoscere il ritratto del doge Paolo Renier, opera giovanile del grande scultore Antonio Canova, e valorizzarlo in un nuovo e moderno allestimento nelle sale che custodiscono anche altri preziosi dipinti e sculture.

Dettagli

Clicca qui per conoscere di più sul progetto e su come fare la donazione. *Questa promozione è valida per le donazioni effettuate fino al 24 dicembre 2020.

