42esima edizione della "Remada a Seconda"

Visto il perdurare del divieto di navigazione e dello stato di allerta per i Comuni di Bovolenta e Pontelongo, si è deciso di posticipare la REMADA A SECONDA a sabato 8 e domenica 9 giugno. Date anticipate a queste non avrebbero consentito i necessari interventi di sfalcio arginale, attualmente sospesi, oltre all'asciugatura, praticabilità, dell'argine stesso per poterlo poi percorrere con i mezzi utilizzati al carico e scarico dei natanti. Ci scusiamo per il disagio. Purtroppo l'emergenza meteo in atto rende tutto più complicato. Grazie per la comprensione.

Vi aspettiamo all' imbarco di Mezzavia di Montegrotto sabato 8 giugno oppure a quello delle Chiodare domenica 9 giugno.

REMADA A SECONDA Quarantaduesima edizione

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 torna una delle maifestazioni più longeve e caratteristiche del nostro territorio e per Battaglia Terme un'occasione di festa nel nome delle tradizioni che tengono viva l'attenzione sui corsi d'acqua e sulla loro salvaguardia.

Vi aspettiamo a Battaglia Terme sabato 8 giugno lungo il canale per una serata speciale con la Remada a Seconda!

ore 18:30 Arrivo Remada a Battaglia Terme

ore 21:00 musica con il Duo Businaro.

Per tutta la serata gastronomia con pesce fritto e folpetti lungo il canale e aperitivo con Buddha Bar.

Domenica 9 giugno

Alle ore 9:00 Partenza Remada a Seconda dal Museo della Navigazione Fluviale

Escursioni con la barca Delta Tour Navigazione Turistica & Crociere Fluviali "La Padovanella" andata e ritorno fino a Pontelongo.

Partenza ore 8:00 dal Pontile Passeggiata degli Obizzi

Partenza ore 8:30 dal Pontile Museo della Navigazione

(Posti limitati € 10,00 con prenotazione consigliata: 049525170 e-mail: info@museonavigazione.eu)

In collaborazione con: Thermae Abano Montegrotto, Museo della Navigazione Fluviale, Interreg Italy-Croatia, Circolo Remiero El Bisato, Consorzio Pro Loco Euganeo, Consorzio Pro Loco Padova Sud Est, Water Museum of Venice

e con il Patrocinio di: Regione del Veneto, Veneto 2024 Regione Europea dello Sport, Provincia di Padova, Parco Regionale dei Colli Euganei.

Nelle locandina allegata il programma completo delle due giornate.