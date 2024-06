Con oltre ottanta spettacoli, il Teatro Stabile del Veneto alza il sipario sulla nuova stagione | VIDEO

La Fondazione Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale si affaccia alla nuova Stagione 24/25 con un cartellone di oltre 80 spettacoli, di cui 38 titoli in abbonamento (13 in programma a Venezia, 13 a Padova e 12 a Treviso), numerosi progetti per il territorio, 4 proposte dedicate alle scuole superiori e 15 titoli di produzioni e co-produzioni per oltre 350 giornate di spettacolo dal vivo. Numeri che sono espressione della crescita del TSV con la trasformazione in Fondazione, ma anche della prima stagione teatrale firmata dal nuovo direttore artistico Filippo Dini.

Un doppio cambiamento che, sia per i contenuti artistici sia per le sfide future e gli ambiziosi obiettivi da raggiungere, segna un nuovo inizio verso un teatro sempre più capace di creare valore. Sia esso inteso dal punto di vista della qualità delle proprie produzioni o nel senso dei contenuti che un teatro pubblico ha la responsabilità di veicolare verso la società.

La guida dei poeti, la centralità degli attori e l’idea di un lavoro collettivo sono i punti cardine della visione artistica di Filippo Dini su cui si fonda il progetto del nuovo triennio che si avvia con la Stagione 24/25. Il palcoscenico, nella visione di Dini, rappresenta il luogo dove si genera bellezza capace di trasformare l’ordinario in straordinario. Di svelare, attraverso un gioco di strappi, un mondo meraviglioso, di suscitare stupore e curiosità, come un “colpo di scena”.

Forte dei risultati raggiunti nella stagione appena conclusa, che ha registrato il record di abbonamenti con 6215 abbonati e quasi 150 mila spettatori, lo Stabile del Veneto presenta la nuova Stagione volgendo lo sguardo verso l’Europa e, tuttavia, restando con i piedi radicati nel proprio territorio. Il patrimonio teatrale e culturale del Veneto, la relazione con le istituzioni locali, il rapporto con artisti, compagnie e maestranze del territorio rappresentano le risorse di partenza nella ricerca di una linea identitaria unitaria, ma al contempo capace di evidenziare le peculiarità delle tre città sedi del Teatro, Venezia, Padova e Treviso.

I protagonisti

Cresce l’impegno produttivo del TSV che per la nuova stagione presenta 15 produzioni e co-produzioni in cartellone, di cui 12 in abbonamento. Spettacoli che, come di consueto, seguono un doppio binario: da una parte i classici, tra messe in scena fedeli all’originale ma anche adattamenti e riscritture, dall’altra la nuova drammaturgia. Tra i nomi protagonisti: Lodo Guenzi, Alessandro Preziosi, Andrea Pennacchi, Emma Dante, Mariangela D’Abbraccio, Fabrizio Arcuri, Giuliana De Sio e Lucia Calamaro.

Oltre ai nomi già citati nei titoli delle produzioni, inoltre, nel cartellone si riuniscono attorno al direttore artistico Filippo Dini volti di artisti amati dal grande pubblico come Maria Amelia Monti, Galatea Ranzi, Carlotta Natoli, Marco Paolini, che al Teatro Goldoni porta in esclusiva, solo per Venezia, uno dei suoi spettacoli cult, Il Milione, in occasione delle celebrazioni di Marco Polo. E poi Silvio Orlando, Pierpaolo Spollon, Alessio Boni, Sergio Rubini, Luca Barbareschi, Emilio Solfrizzi, Paolo Calabresi, Paolo Fresu, Franco Branciaroli, Gianni Fantoni, Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo. Da segnalare, infine, la dimensione autorale rappresentata da registe e registi di diverse generazioni, che tra gli altri comprendono anche Arturo Cirillo, Elio De Capitani, Paolo Valerio e Luca De Fusco.

Il cartellone “Fuoriserie”

Anche quest’anno non mancano gli eventi paralleli che si raccolgono sotto il titolo “Fuoriserie”: serate evento con attori/attrici, autori, giornalisti e filosofi tra i più importanti in Italia. A Venezia proseguono le indagini sugli autori del passato di Massimo Cacciari, che riprende il tema del teatro austriaco con un nuovo capitolo dedicato a Karl Krauss, mentre Toni Servillo a partire dai testi di Giuseppe Montesano, guida il pubblico in un percorso alla ricerca del “fuoco sapiente” che animava gli antichi greci e che noi abbiamo perduto. Tra i protagonisti compaiono poi Gioele Dix, Ottavia Piccolo, Aldo Cazzullo, affiancato da Moni Ovadia, Pietrangelo Buttafuoco e Pietro Del Soldà. Confermati al Goldoni i tradizionali appuntamenti con la Big Vocal Orchestra, i Vocal Skyline e con la grande danza classica del Balletto di Mosca.

La relazione con il territorio

Attorno alla nuova stagione si afferma una rinsaldata relazione con le tre città e i territori circostanti: si consolidano le numerose partnership avviate nel triennio in corso con la società civile, grazie a progetti che hanno connesso il TSV con le università, il mondo della scuola e quello delle imprese, il sistema museale, quello penitenziario, le diocesi, case editrici, i teatri come il Comunale di Vicenza e l’Estate Teatrale Veronese, istituzioni culturali e altri enti pubblici e privati.

A Venezia il programma si arricchisce poi con altri cartelloni di qualità quali la rassegna "Asteroide Amor", progetto legato ai nuovi linguaggi performativi in collaborazione con Fondazione di Venezia e le Università Ca’ Foscari e Iuav. Riprendono inoltre gli incontri con gli interpreti aperti al pubblico che si terranno al Fondaco dei Tedeschi.

Gli abbonamenti

Alla conclusione delle presentazioni al pubblico nelle tre città, gli abbonati della stagione appena conclusa di tutti e tre i teatri potranno confermare il proprio posto per gli spettacoli della nuova stagione 24/25. A partire da martedì 25 giugno si apre, infatti, il periodo di prelazione per il rinnovo degli abbonamenti, che potrà essere fatto non solo in biglietteria ma anche online. I nuovi abbonamenti sui posti liberi, invece, saranno acquistabili a partire dal 9 luglio a Venezia: l’acquisto non solo consente un risparmio di circa il 30% sui singoli biglietti, ma riconosce agli abbonati della nuova stagione la possibilità di accedere a tariffe agevolate per gli spettacoli in programma a Padova, Venezia e Treviso. Riparte anche il progetto del TSV che permette agli Universitari del Veneto di venire a teatro con un biglietto al costo simbolico di 5 euro.

Articolo di Sabrina Zuccato da VeneziaToday