"RiapriAMO il museo dei Barcari!": da lunedì al via le visite su prenotazione

Il Muba, il museo dei Barcari di Battaglia Terme, ovvero il Museo Civico della Navigazione Fluviale, comunica che, dal 26 aprile, "RiapriAMO il Museo dei Barcari!".

Il museo

Dal 26 aprile, il museo civico della navigazione fluviale di Battaglia Terme riapre al pubblico anche le proprie sale: tre piani, oltre 3mila reperti, memoria dei barcari e della navigazione trasportistica fluviale.

Quando le autostrade erano i fiumi e i canali lungo tutta la pianura Padano veneta, e i TIR erano i burci, barche in legno lunghe anche 30-35 metri, mosse da forze naturali (vento, corrente, braccia, animali)...

Visite su prenotazione

La visita sarà guidata, e dovrà essere prenotata. La visita al Museo potrà avvenire anche arrivando in barca, un’esperienza resa unica dal passaggio nella conca di navigazione di Battaglia, che regola un salto d’acqua di oltre 7 metri!

Inoltre, sarà possibile ampliare la conoscenza con una passeggiata al Museo diffuso lungo il borgo fluviale e portuale di Battaglia Terme.

E per chi volesse farsi un’idea, il Museo dei Barcari offre la possibilità di visitare il Museo da casa con le speciali visite on-line.

Per informazioni, preventivi e prenotazioni:

info@museonavigazione.eu

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Membro del WATER MUSEUM OF VENICE (www.watermuseumofvenice.com)

e del WATER MUSEUM GLOBAL NETWORK (www.watermuseums.net/)

organismo sotto l'egida di UNESCO-IHP (organization endorsed by)

1° Luogo del Cuore FAI 2018 per la provincia di Padova.

per comunicazioni e informazioni contattare: museo.navigazione@comune.battaglia-terme.pd.it

https://museonavigazione.eu/it/news/riapriamo-il-museo-dei-barcari-prenotate/