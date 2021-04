Riapre al pubblico Villa dei Vescovi, ecco come visitare il bene FAI

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano annuncia con gioia che da giovedì 29 aprile 2021 riapriranno, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, i Beni nelle regioni dov’è consentito in base al DPCM del 26 aprile. Nei fine settimana la prenotazione è obbligatoria entro al massimo 24 ore prima. Le prenotazioni si potranno effettuare sulle pagine web dei singoli Beni a partire da mercoledì 28 aprile.

In Veneto riaprirà le porte la cinquecentesca Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), che spicca su un poggio dei Colli Euganei, tra il verde della campagna rimasta intatta. Emblema dell’armoniosa fusione tra natura, arte e architettura, la dimora offrirà la possibilità di godere di momenti di serenità e ozio creativo all’aperto, nelle logge panoramiche, nel brolo, nei filari della vigna o nel frutteto. Si potranno, inoltre, percorrere le sale affrescate dal pittore fiammingo Lambert Sustris con trionfi, trofei e bucolici paesaggi che evocano e si fondono con quelli dei Colli Euganei.

Modalità di visita in sicurezza all’interno dei beni del Fai

Per consentire al pubblico di visitare i Beni nella massima sicurezza, il FAI si è preoccupato di garantire il pieno rispetto dei principi definiti dal Governo a partire dal mantenimento della distanza interpersonale o fisica. In tutti i Beni la visita sarà contingentata per numero di visitatori e, ove possibile, organizzata a “senso unico” per evitare eventuali incroci. Le stanze più piccole e quelle che non permettono un percorso circolare saranno visibili solo affacciandosi; le porte saranno tenute aperte onde ridurre le superfici di contatto. Sarà d’obbligo indossare la mascherina per tutta la durata della visita. Saranno inoltre a disposizione dispenser con gel igienizzante sia in biglietteria che nei punti critici lungo il percorso.

Il giorno precedente l’appuntamento, i partecipanti riceveranno una mail con le indicazioni sulle modalità di accesso e un link da cui scaricare materiali di supporto alla visita nel Bene, a cura dell’Ufficio Affari Culturali FAI. Gli stessi materiali, che non saranno più distribuiti in formato cartaceo, saranno accessibili in loco su supporti digitali grazie a un QR Code scaricabile direttamente in biglietteria.

L’accesso alla biglietteria, al bookshop e ai locali di servizio sarà permesso a un visitatore o a un nucleo famigliare alla volta; nei negozi FAI i clienti dovranno indossare la mascherina e saranno a disposizione guanti monouso, qualora fossero preferiti all’igienizzazione delle mani. Si invita inoltre a effettuare gli acquisti con carte di credito e bancomat, per ridurre lo scambio di carta tra personale e visitatori. L’accesso è vietato a chi abbia una temperatura corporea superiore a 37.5°.

Prenotazione obbligatoria

Apertura da giovedì 29 aprile 2021 nei fine settimana la prenotazione è obbligatoria entro 24 ore prima.Le prenotazioni si potranno effettuare a partire da mercoledì 28 aprile sulle pagine internet www.villadeivescovi.it

Giorni, orari e biglietti

Villa dei Vescovi, via dei Vescovi 4, Luvigliano di Torreglia (PD)

Giorni: fino al 13 giugno, dal mercoledì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.

Dal 14 giugno al 15 agosto: mercoledì e giovedì, dalle ore 10 alle 18, venerdì dalle ore 10 alle 22, sabato dalle ore 10 alle 23 e domenica dalle ore 10 alle 19.

Dal 16 agosto al 30 settembre: dal mercoledì alla domenica, dalle ore 10 alle 18

Dal 1 ottobre all’8 dicembre, dal mercoledì alla domenica, dalle ore 10 alle 17

Biglietti: Intero euro 11, Ridotto (6-18 anni) euro 5, Iscritti FAI ingresso gratuito, Studenti fino ai 25 anni euro 6, Famiglia euro 27

Contatti: 049 9930473; faivescovi@fondoambiente.it

Info web

https://www.fondoambiente.it/luoghi/villa-dei-vescovi

https://www.facebook.com/villadeivescovi