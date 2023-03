L'annuncio

Le parole dal sito internet sono inequivocabili: «Al fine di valorizzare il potenziale artistico e dare la possibilità a molti artisti di poter esporre le proprie opere e la propria sensibilità, la nostra struttura propone la “call for artists” per selezionare soggetti dallo spiccato talento allo scopo di promuovere la creatività.

Grazie alla sua natura polivalente la nostra villa del 500’ vuole ampliare la sua proposta culturale e dare inizio a una serie di mostre ed eventi che si svilupperanno per tutto l’anno.

Già sede di una scuola di formazione, l’Istituto Cortivo, e location per eventi aziendali, villa Ottoboni è il posto perfetto per inaugurare uno spazio espositivo a Padova grazie alle sue numerose sale e ambienti che si adattano benissimo a questo proposito.

Ma abbiamo bisogno di voi! Se sei un artista, dipingi, crei, ti esprimi in una qualsiasi forma artistica e vuoi proporti per esporre a Villa Ottoboni nei suoi nuovi spazi espositivi, devi solamente scriverci a info@villaottoboni.it inviandoci i tuoi riferimenti e un tuo portfolio artistico. Una volta ricevuto il materiale sarà nostro piacere contattarti e iniziare a progettare, insieme, una possibile collaborazione.

Cosa devi mandarci:

Dati per metterci in contatto con te (nome, cognome, email, numero di cellulare) Portfolio artistico di quello che crei e che ti piacerebbe esporre Una presentazione di chi sei e cosa fai di bello. Giusto per conoscerci meglio

La storia

Villa Ottoboni è da sempre sensibile all’arte e alle sue manifestazioni espressive, pensate che Il cardinale Pietro Ottoboni, vissuto tra il 1667 e il 1740, fu un noto mecenate di celebri musicisti ed artisti come Hendel, Vivaldi, Corelli e lo scultore Filippo Juvarra. Inoltre, a dimostrazione della sua importanza artistica e culturale per il territorio, Il complesso di Villa Ottoboni sito in Padova in località Monta? (Via Padre Ezechiele Ramin, 1) e? catalogato nella pubblicazione “Ville Venete nella Provincia di Padova”, Marsilio Editori, ottobre 2001 ed è inserito nel registro dell’Istituto Regionale Ville Venete.

La candidatura

Per questa sensibilità, che da sempre ci contraddistingue, abbiamo deciso di proporre i nostri spazi come centro espositivo a Padova. Non ti resta che candidarti spontaneamente a questa open call scrivendoci via mail a info@villaottoboni.it o contattandoci al telefono 0498909728».