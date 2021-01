Il ricordo del Muba di Battaglia a Riccardo Cappellozza, fondatore e anima del museo

Il ricordo del Muba a Riccardo Cappellozza, fondatore e anima del museo

Il MUBA, il Museo dei Barcari di Battaglia Terme, cioè il museo civico della navigazione fluviale, lunedì 25 gennaio, ad un anno dalla morte di Riccardo Cappellozza, fondatore e anima del Museo, gli dedica una serie di pubblicazioni – testimonianze, foto e video – contributo alla memoria e alla storia di Riccardo e del Museo.

Stimolo a proseguire

Per non dimenticare ma, anche, come stimolo per proseguire nell'opera di valorizzazione della navigazione fluviale, ed in particolare quella trasportistica, a beneficio dei nostri territori, fra Colli, Laguna e Pianura Padano-Veneta.

Gli eventi

Da lunedì 25 gennaio a domenica 31 gennaio, verranno pubblicate, sul sito del Museo e nei vari canali social, delle testimonianze, una al giorno, seguite da foto e/o video su Riccardo Cappellozza e il museo. Il Museo inizia questa speciale settimana con la pubblicazione del video “El navigar dei Barcari”, realizzato da Giacomo Pasqualetto e Andrea Lazzari, un estratto dal video completo disponibile a breve. Il video è dedicato a Riccardo Cappellozza che ha reso indelebile la memoria degli antichi barcari.

Condurre la barca

Inoltre, è stata pubblicata la splendida testimonianza di Maurizio Ulliana – Presidente associazione TVB – Traditional Venetian Boats / Barche Venete Tradizionali e gestore,dal titolo "Riccardo Cappellozza, quanto hai navigato?", dalla quale leggiamo «Riccardo è stato l'esempio vivente di cosa voglia dire essere determinato a condurre la propria barca nel porto finale, anche con condizioni avverse». (cit. Maurizio Ulliana).

Nel sito del Museo il video e la testimonianza completa: https://museonavigazione.eu/it/articoli-in-evidenza/speciale-riccardo-cappellozza-25-01-2021/

Per informazioni

info@museonavigazione.eu

tel. 049525170

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

info@museonavigazione.eu

tel. 049525170 - sms/whatsapp 3456822956

www.museonavigazione.eu

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale