Un anno ricco di risultati artistici raggiunti per “I Solisti Veneti",  ecco qualche anticipazione per il 2022

Il 2021 rimarrà sicuramente nella storia de “I Solisti Veneti” come il secondo anno in cui, nonostante le difficoltà del periodo che tutti noi stiamo vivendo, la nostra Orchestra abbia calcato le scene di 48 manifestazioni, premiate sempre dalla presenza di un pubblico entusiasta.

L'inaugurale

Il Concerto inaugurale del Veneto Festival, dedicato al 250° Anniversario della permanenza di Wolfgang Amadeus Mozart a Padova e con la partecipazione di Marco Pierobon alla tromba, ha presentato capolavori come il Concerto in mi bemolle maggiore Hob. VIIe/1 per tromba e orchestra di Franz Joseph Haydn e il Concerto in mi maggiore per tromba e orchestra di Johann Nepomuk Hummel, insieme ad una delle più importanti Sinfonie mozartiane: la Sinfonia n. 35 in re maggiore “Haffner”.

I successi

Grande successo hanno ottenuto anche i concerti alla Chiesa di Santa Caterina a Treviso, con la partecipazione della chitarrista Filomena Moretti; alla Barchessa di Villa Pisani, con Massimo Mercelli che continua la tradizione dei grandi flautisti regolarmente a fianco della nostra compagine; con la chiusura del Giugno Antoniano nella Basilica del Santo, con la partecipazione della mezzosoprano Marta Pluda; al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto per il 1600esimo Anniversario della nascita di Venezia, con un programma di soli compositori veneziani che rendeva omaggio oltre che ad Antonio Vivaldi, a Tomaso Albinoni e a Benedetto Marcello, anche a Pino Donaggio, con l’esecuzione del Presto per viola ed archi dedicato a “I Solisti Veneti” e tratto dal disco “Nel Cinema e nella Classica” realizzato dal compositore per Quartet Records nel 2020.

Valorizzare le zone della città

Un appuntamento significativo è stato il Concerto al Padova Net Center di Piazza Aldo Moro, occasione propiziata dall’Assessore alla Cultura del Comune di Padova, Andrea Colasio, per valorizzare questa zona della città, impreziosita dal progetto architettonico di Cesare Galfetti e dalle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi eseguite da “I Solisti Veneti”.

Il Festival “I Solisti Veneti per il FAI”

Uno dei momenti fondamentali dell’attività artistica nel 2021 è stata sicuramente la “messa in scena” de “La serva padrona”, capolavoro di Giovanni Battista Pergolesi, preceduto dalla Sinfonia de “Lo Frate ‘nnamurato” dello stesso compositore, alla Villa di Maser lo scorso 17 luglio.

Lo stesso spettacolo, realizzato per la regia di Aldo Tarabella, con uno dei più importanti bassbariton del repertorio buffo settecentesco ­– Bruno De Simone – il soprano Federica Livi, il mimo Andrea De Luca e i costumi dell’Atelier Nicolao di Venezia, è stato poi replicato per la Fondazione Cariparo a Villa dei Vescovi a Luvignano di Torreglia (Padova), aprendo ufficialmente la seconda edizione di una delle più importanti iniziative artistiche realizzate da “I Solisti Veneti”: il Festival “I Solisti Veneti per il FAI”.

Gli ommaggi ai compositori

Se l’Orchestra deve la sua fama in modo particolare al Settecento Veneziano, non sono mai mancate occasioni importanti dedicate ai compositori dell’800, del ‘900 e ai contemporanei: nel 2019 le Metamorfosi di Strauss, la Serenata di Pëtr Il'i? ?ajkovskij e il Quartetto di Bruno Maderna; nel 2020 la Serenata di Ermanno Wolf-Ferrari e la Serenata di Antonin Dvorak; nel 2021 la “Holberg Suite” di Edvard Grieg e le “Antiche Danze e Arie per liuto” di Ottorino Respighi; il “Concerto in Re” di Igor' Fëdorovi? Stravinskij che eseguiremo nel 2022 al Teatro Comunale Luciano Pavarotti-Mirella Freni di Modena nella stagione concertistica del Teatro, rassegna nella quale siamo in cartellone accanto all’Orchestra Nazionale della RAI, all’Accademia di Santa Cecilia e alla Mahler Chamber Orchestra.

Le partecipazioni

Torniamo al Festival “I Solisti Veneti per il FAI” per ricordare i concerti nei beni del FAI: a Villa Necchi Campiglio di Milano; a Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno; al Castello di Avio; al Castello di Masino e a Villa Panza di Varese. Nel 2021 “I Solisti Veneti” hanno partecipato anche al prestigiosissimo “Rossini Opera Festival” di Pesaro con l’integrale delle “Sei Sonate per archi” di Gioachino Rossini, nel Teatro che porta il suo nome.

Il “Festival delle Nazioni” di Città di Castello

Altre occasioni di particolare rilevanza sono state la partecipazione allo storico “Festival delle Nazioni” di Città di Castello, che quest’anno era dedicato alla Norvegia e dove “I Solisti Veneti” hanno eseguito “L’ultima primavera” op. 34 e la “Holberg Suite” op. 40 di Edvard Grieg; al Festival del “Musikverein Kärnten” di Klagenfurt, nella Großer Saal, con la partecipazione della mezzosoprano Daniela Pini; al “Tartini Festival” di Pirano d’Istria, dove il nostro Primo Violino Lucio Degani ha suonato il violino appartenuto a Giuseppe Tartini; alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista di Venezia nell’ambito del “Primo Festival Antonio Vivaldi” con Giulia Ginestrini al fagotto.

I prossimi appuntamenti

La scorsa settimana per l’Emilia Romagna Festival abbiamo inaugurato la stagione invernale al Teatro Ebe Stignani di Imola. Il prossimo 18 dicembre a Cremona per il “Festival Stradivari” nel più importante concerto della stagione, quello che cade nella data della morte di Antonio Stradivari, nell’Auditorium del Museo del violino, con un programma Albinoni, Vivaldi, Geminiani e “Il Labirinto Armonico” di Locatelli, per il quale verranno affidati a “I Solisti Veneti” due dei più importanti Violini realizzati da Antonio Stradivari conservati nel Museo.

Le nuove collaborazioni

Nel solco della contaminazione tra generi musicali diversi (con Vittorio Salvetti al Festivalbar, con Lucio Dalla, Gino Paoli, Massimo Ranieri, Giovanni Allevi) abbiamo aperto lo scorso anno la collaborazione con il compositore Amilcar Soto Rodriguez e con la carismatica interprete peruviana, tre volte Latin Grammy Award, Susana Baca. Quest’anno abbiamo iniziato una nuova collaborazione con uno dei più importanti musicisti del Jazz italiano, Paolo Fresu, che accompagnato anche dal bandeonista Daniele Di Bonaventura, ha suonato tromba, flicorno ed effetti elettronici con “I Solisti Veneti” in un concerto del Castello Festival all’Arena Live Geox di Padova.

La seconda Edizione del “Premio Claudio Scimone”

Occorre ricordare anche la seconda Edizione del “Premio Claudio Scimone” che ha visto laurearsi e suonare accompagnato da “I Solisti Veneti” all’Auditorium Pollini, il giovane violinista Giuseppe Gibboni, che alcune settimane fa ha poi vinto, solo quarto italiano nella storia, il più prestigioso concorso internazionale per violino: il “Premio Paganini” di Genova. Giuseppe Gibboni che tornerà nel 2022 a Padova per suonare all’inaugurazione del “Veneto Festival” con “I Solisti Veneti” il Primo Concerto di Paganini per violino e orchestra.

I concerti alla Chiesa dove riposa Giuseppe Tartini

Ricordo inoltre i concerti alla Chiesa di Santa Caterina a Padova, dove riposa Giuseppe Tartini insieme alla moglie, dell’Ensemble Terzo Suono, concerto che si è svolto nell’ambito della collaborazione fra il “Tartini Festival” di Pirano e il “Veneto Festival” (Festival Internazionale “G. Tartini”); al Castello Papadopoli Giol, dove è stato riproposto uno dei programmi di maggior successo del 2020, il programma dedicato a Ludwig van Beethoven con una straordinaria esecuzione de I Musici Veneti de I Solisti Veneti del Settimino op. 20 in mi bemolle maggiore; al Castello Scaligero di Villafranca di Verona con Uto Ughi; a Porto Azzurro, Isola d’Elba, per l’Associazione Culturale e Artistica “Maggyart”; a Conegliano con la formidabile pianista Leonora Armellini per il “Festival Bartolomeo Cristofori”.

L'entusiasmo

“I concerti della Domenica” sono terminati con un grande successo tre domeniche fa. “Omaggio a Tomaso Albinoni” è stato dedicato al celebre autore veneziano di cui nel 2021 ricorre il 350.mo anniversario della nascita; mentre “The Young Beethoven” – il concerto-racconto di Sandro Cappelleto con il pianista Marco Scolastra­ – è stato dedicato al giovane Beethoven. Tutti i concerti hanno riscosso grande entusiasmo, registrando due esauriti, con capienza finalmente ritornata al 100%, per i due appuntamenti dedicati all’esecuzione integrale dei “Concerti Brandeburghesi” di Bach. Tutto esaurito anche per i tre Concerti di Natale, organizzati con il contributo della Fondazione Cariparo, nella Basilica del Santo, nella Cattedrale di Adria e nello scrigno di arte del Tempio de La Rotonda di Rovigo.

Nel 2022

Anche il 2022 si prospetta un anno denso di impegni importanti e di nuovi progetti, ecco qualche anticipazione. Ospiti a gennaio, assieme alla Fondazione Arena di Verona, alla Royal Opera House di Muscat in Oman, per la produzione di “Rigoletto” con la regia di Franco Zeffirelli. La Stagione concertistica 2022 a Padova si aprirà – come di consueto nell’attività de “I Solisti Veneti”– con il Concerto di Primavera all’Auditorium Pollini; con il Concerto di Pasqua nella Basilica del Santo per poi inaugurare la 52.ma edizione del “Veneto Festival” con la presenza, come già anticipato, del giovane talento Giuseppe Gibboni. Il “Veneto Festival”, come da tradizione, si svolgerà per tutto il periodo estivo non solo nella nostra Regione ma anche nelle Regioni vicine con una serie di appuntamenti di grande prestigio.

Il tributto a Lorenzo Arruga

Il 10 aprile saremo a Villa Medici Giulini a Briosco, alle porte di Milano, per il concerto tributo al grande critico musicale Lorenzo Arruga, scomparso lo scorso anno, che scrisse più volte su e per I Solisti Veneti e che fu legato da un rapporto di amicizia e stima a Claudio Scimone, così come Arruga stesso racconta nel suo libro postumo “Accordi. 40 personaggi della mia vita”.

Ancora musica

Il 21 aprile saremo a Modena per il concerto nell’ambito della Stagione Concertistica del Teatro Comunale Luciano Pavarotti-Mirella Freni. Il 5 maggio, assieme all’Accademia Olimpica, ricorderemo il nostro fondatore – che fu egli stesso Accademico – con un “Tributo a Claudio Scimone” al Teatro Olimpico di Vicenza.

Riconfermato il Festival “I Solisti Veneti per il FAI”

Nel 2022 sarà riproposto anche il Festival “I Solisti Veneti per il FAI” con sette appuntamenti in altrettante ville e castelli patrimonio del FAI, oltre che agli immancabili Concerti della Domenica e ai Concerti di Natale.

Appuntamenti internazionali

L’attività concertistica prevede anche appuntamenti internazionali:

il 7 marzo in Francia, ospiti del “Festival de Musique” di Tolone;

in Slovenia al “Tartini Festival” di Pirano;

in Turchia alla Concert Hall di Instanbul;

in Germania alla Konzerthaus di Stoccarda.

«Di nuovo in Slovenia, dove torneremo ospiti – dopo il successo dei due concerti tenuti nel 2020 – al Ljubljana Festival per un nuovo progetto inedito: “Soni ex natura”.

Nicola Piovani, premio Oscar per la colonna sonora de “La vita è bella”, sta portando a termine la composizione di tre lavori originali per flauto, archi e percussioni scritti per “I Solisti Veneti” e ispirati all’Op. X di Antonio Vivaldi, raccolta di Concerti legata indissolubilmente, come già “Le Quattro Stagioni”, alle suggestioni e ai suoni della natura.

Nicola Piovani e il flautista Massimo Mercelli saranno i protagonisti, assieme a “I Solisti Veneti”, anche all’Emilia Romagna Festival dove “Soni ex Natura” sarà eseguito in prima assoluta, e al “Castello Festival” di Padova.

Nel mese di settembre 2022 avrà luogo la Terza Edizione del “Premio Claudio Scimone” per Strumenti ad arco che, dopo il successo delle prime due edizioni, si ripropone come sicura vetrina di grandi talenti giovanili».

Giuliano Carella

Direttore Artistico

“I Solisti Veneti”

