"Rivista Militare", presentato a Padova il nuovo numero

È stato presentato a Padova, in anteprima nazionale, il nuovo numero di Rivista Militare, il periodico dell’Esercito Italiano, fondato nel 1856, ancora oggi uno dei più antichi prodotti editoriali attualmente in stampa e in distribuzione in Italia.

All’evento, organizzato dal Comando Forze Operative Nord presso Palazzo Zacco, sede del Circolo Ufficiali dell’Esercito, hanno assistito le autorità locali civili e militari, tra cui il Prefetto di Padova Raffaele Grassi, il Sindaco della città Sergio Giordani, il Comandante delle Forze Operative Nord dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Camporeale e rappresentanti delle associazioni del territorio.

Rivista Militare, oltre ad essere uno strumento per aggiornare la preparazione tecnica e professionale del personale dell’Esercito, ha l’obiettivo di far conoscere all’opinione pubblica e agli appassionati del settore, il pensiero militare, i temi della difesa e della sicurezza e le principali attività svolte dall’Esercito Italiano. Numerose ed autorevoli sono le firme che collaborano con Rivista Militare, tra cui esponenti di spicco del mondo accademico e scientifico. Nel numero presentato oggi a Padova dal Direttore della Rivista, Colonnello Giuseppe Cacciaguerra, dedicato al tema “Studiare la guerra per scovare la pace”, spiccano, tra i vari servizi, le interviste storiche a Luciano Canfora e Carlo Galli.