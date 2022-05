Tra fiaba e realtà, torna la Rocca in fiore, l'atteso appuntamento a Monselice

Ritorna, attesissimo, uno dei più belli eventi in cui viene coinvolta tutta la Città. È la “Rocca in Fiore”, giunta alla sua 23esima edizione , in calendario sabato 14 e domenica 15 maggio. La Rocca in Fiore è organizzata dalla Pro Loco di Monselice con l’apporto di tutta l’Amministrazione Comunale di Monselice. Inoltre vengono coinvolte le Associazioni del Territorio, le Istituzioni e le Scuole. La Kermesse primaverile coinvolge di fatto tutta la Città di Monselice, nel segno della bellezza.

Il programma

Per l’occasione le piazze, la salita del Colle e le vie del centro urbano accoglieranno vivaisti e fioristi, che regaleranno una nuova faccia a Monselice, con decine di migliaia di fiori e una serie di iniziative collaterali che renderanno ancora più ricco e attraente il programma dell’evento. In diverse postazioni cittadine, infatti, sarà possibile ammirare gli addobbi floreali specialmente nei monumenti storici, visitare mostre di pittura e di fotografia, rivivere in cinque spazi speciali le fiabe, guardare con meraviglia le auto storiche nel Belvedere e le esposizioni di aree giardino e artigianato lungo via argine dx.

La sfilata e non solo

Tra le chicche della manifestazione una bellissima sfilata lungo le vie del centro storico dei personaggi delle fiabe accompagnati dalle majorettes e la banda città di Monselice. Non mancheranno speciali percorsi turistici che guideranno i visitatori tra le bellezze della nostra città, la gita in barca sul Bisatto a cura della Remiera e momenti di animazione dedicati ai più piccoli (laboratorio al Museo San Paolo per la costruzione di bellissimi fiori di carta e lettura di favole per i più piccini nella Biblioteca). Ai laboratori parteciperanno anche i bambini ucraini che soggiornano in città.

Ci saranno, inoltre, laboratori di teatro con due spettacoli e performance di musicisti (Giusy e Sergio, Nicola Lotto e il Pianista fuori posto, gli attori delle favole).

I negozi parteciperanno al concorso “La Vetrina più Bella” e i bar e i ristoranti prepareranno menù a tema.

Apertura della Torre Antica, Castello, del Museo San Paolo, Villa Pisani, Pieve di Santa Giustina e Chiesa San Giorgio.

I ringraziamenti

Il Sindaco di Monselice, Giorgia Bedin: «Saluto con entusiasmo la manifestazione. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che in perfetta sinergia hanno lavorato per molti mesi affinché questa manifestazione potesse, pur nella sua tradizionalità, rinnovarsi creando nuovi eventi per grandi e piccini in un’atmosfera tra fiaba e realtà. Sono certa che sarà un grande successo e una nuova festosa occasione di ripartenza per tutti»

Un bel lavoro di squadra

La Presidente della Pro Loco di Monselice, Mariagrazia Canazza: «Per la 23esima edizione della “Rocca in Fiore” la nostra Città sarà in festa nel segno della bellezza. È con questi presupposti che parte l’evento “Fiori e Favole”, che nel weekend del 14 e 15 maggio proporrà una serie di allestimenti tutti dedicati ai fiori, al giardinaggio e alla bellezza. Un bel lavoro di squadra di volontari Pro Loco, Ascom, attività produttive della città, scuola Kennedy, Castello, Museo San Paolo, Parrocchia del Duomo, Biblioteca, serra Zanetti, fioreria Twins In Bloom, Villa Pisani, gli operai del Comune, l'Ufficio Turistico, la Remiera, i vari artisti e l'Amministrazione Comunale al completo che ha dato vita a questo importante programma da vivere il prossimo weekend».