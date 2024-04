Le visite al Roseto comunale di Santa Giustina

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Segnaliamo che in caso di maltempo le visite sono annullate e che per prenotarsi occorre chiamare il numero 342/5792114 (no sms e WhatsApp), tutti i giorni dalle 14.30 alle 16.30, escluso sabato e festivi.

Con la bella stagione, torna a disposizione dei padovani e dei tanti turisti che visitano la città il bellissimo Roseto comunale di Santa Giustina, in via Sanmicheli 65. L’apertura è prevista giovedì 25 aprile, un giorno di festa, di per sé simbolo di rinascita e di ripartenza.

Il Roseto sarà aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, mentre ad ottobre l’orario previsto è 9.30 - 12.30 e 15 - 18. L'abituale chiusura estiva sarà dal 10 al 24 agosto e quella definitiva il 20 ottobre.

Per permettere ai visitatori di apprezzare meglio la magia del luogo, il Comune ha stipulato un accordo con l’associazione di promozione sociale C.O.S.E. per l’organizzazione di visite guidate su prenotazione che saranno completamente gratuite per tutti, cittadini e turisti sensibili al fascino del luogo. Le visite prevedono un’introduzione generale sulla rosa seguita dall'illustrazione di un percorso storico in cui si potrà seguire dal vivo l'evoluzione botanica della regina dei fiori nel corso del tempo, il tutto arricchito da annotazioni letterarie ed artistiche. Un percorso sensoriale consentirà infine di apprezzare il rapporto della rosa con i nostri sensi.

L’associazione si avvale di esperti che conoscono per esperienza ogni segreto del Roseto e si propongono di trasportare i visitatori in un affascinante viaggio tra colori, forme e profumi immersi in uno scenario incantevole, tra scorci paesaggistici di rara bellezza.

Le visite guidate saranno 30 all’anno per i prossimi tre anni (2024, 2025 e 2026). Partiranno domenica 28 aprile con il doppio turno delle ore 9.45 e delle ore 11 per proseguire con il seguente calendario:

Mercoledì 1 maggio ore 9.45 | ore 11 | ore 16.45

Venerdì 3 maggio ore 16.45

Martedì 7 maggio ore 16.45

Giovedì 9 maggio ore 16.45

Sabato 11 maggio ore 9.45 | ore 11 | ore 16.45 | ore18

Domenica 12 maggio ore 9.45 | ore 11

Martedì 14 maggio ore 16.45

Giovedì 16 maggio ore 16.45

Sabato 18 maggio ore 9.45 | ore 11 | ore16.45 | ore 18

Domenica 19 maggio evento speciale “Roseto, il giardino immersivo”

Venerdì 24 maggio ore 16.45

Domenica 26 maggio ore 9.45 | ore 11

Segnaliamo che in caso di maltempo le visite sono annullate e che per prenotarsi occorre chiamare il numero 342/5792114 (no sms e WhatsApp), tutti i giorni dalle 14.30 alle 16.30, escluso sabato e festivi.

Il 19 maggio

Infine, il 19 maggio è in programma un grande evento, frutto della collaborazione tra il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana e l’agenzia di eventi Glamour: un’intera giornata dedicata alla bellezza della natura e al benessere, con momenti di incontro e relax immersi in un’ambientazione straordinaria.

Gli eventi, distribuiti dalle 10 alle 20, sono tutti gratuiti ma per alcuni è prevista la prenotazione. Il programma completo della manifestazione, con le indicazioni per effettuare le prenotazioni, sarà pubblicato sui canali istituzionali del Comune di Padova non appena disponibile.

L’assessore al Verde dichiara: «Il Roseto di Santa Giustina è un luogo incantevole e ancora poco conosciuto, dove la storia della nostra città si intreccia con la magia della fioritura delle rose offrendo un’esperienza unica. L’anno scorso le visite sono state un grande successo e in pochissimo tempo tutti i posti sono andati esauriti, quest’anno riproponiamo l’iniziativa, in linea con il nostro impegno a valorizzare a far conoscere sempre di più questo luogo, che è anche importante sito di destinazione turistica».

https://www.padovanet.it/evento/visite-guidate-al-roseto-santa-giustina-aprile-e-maggio-2024