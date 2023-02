Dieci concerti da dieci e lode: in arrivo “I sabati del conservatorio”

Come ogni febbraio i binari della tradizione musicale padovana conducono il pubblico all’Auditorium Pollini per “I Sabati del Conservatorio”, storica rassegna in programma fino alle soglie dell’estate che mette in scena le migliori produzioni dell’Istituto, con la presenza di docenti e studenti e l’obiettivo di completare l’esperienza didattica tramite la performance artistica su un vero e proprio palcoscenico.

Dieci i concerti previsti dalla XXIV edizione, al consueto orario di inizio delle 18, che declinano l’offerta formativa del “Pollini” in un ampio ventaglio di sonorità, epoche, generi e rep ertori, dalla classica al jazz, passando per la musica antica e la lirica.

Il 18 febbraio l’apertura del cartellone è affidata all’immancabile Carnevale con “I Polli(ci)ni”, il concerto dell’Orchestra Giovanile del Conservatorio “Cesare Pollini”, un evento sempre “colorato” che proporrà musiche di: Georges Bizet (“L’Arlésienne”, Suite n. 1, Prélude), Josef Strauss (“Plappermäulchen”, polka-schnell op. 245), Aram Khachaturian (“Danza delle spade”), Richard Strauss (“Also sprach Zarathustra” op. 30), Igor Stravinskij (“L’uccello di fuoco”), Ennio Morricone (“Playing Love”, da “La leggenda del pianista sull’oceano”), Jacques Revaux, Claude François (“My Way”), Rafael Hernández (“El cumbanchero”).

Dalla vivacità orchestrale all’intimismo cameristico: sabato 25 febbraio l’appuntamento “Ecco a voi il Quartetto Pollini” presenta alla città di Padova il quartetto “in residence” dell’Istituto musicale, progetto rivolto agli studenti ed ex studenti dei Conservatori del Triveneto fortemente voluto dal Direttore Elio Orio che ha trovato il sostegno del Rotary Club Padova Euganea. La formazione ufficiale definitiva, preparata dal prof. Pietro Bosna, docente di Musica da camera, è composta da Francesco Mardegan (“Pollini” e Hochschule für Musik Mannheim), violino, Sara Mazzarotto (“Pollini” e Conservatorium van Amsterdam), violino, Giulia Scudeller (Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e Conservatorio della Svizzera Italiana), viola, e Alessia Bruno (Conservatorio “Francesco Venezze” di Rovigo), violoncello.

Il programma del debutto offrirà l’esecuzione del Quartetto per archi n. 15 in re minore K 421 di Wolfgang Amadeus Mozart e il Quartetto per archi n. 3 in si bemolle maggiore op. 67 di Johannes Brahms. A marzo si inizia sabato 4 con l’Art Percussion Ensemble e un repertorio contemporaneo che mette in fila Steve Reich, Iannis Xenakis e Mike Oldfield (di cui nel 2023 ricorre il 50esimo anniversario del capolavoro “Tubular Bells”).

Si continua quindi l’11 marzo con il Galà Lirico che vede protagoniste le voci della Masterclass dell’Oscar della Lirica Riccardo Zanellato, sabato 18 con il concerto per l’Early Music Day (Giornata della Musica Antica) “Musica alla corte di Luigi XV” e le musiche di Jean-Philippe Rameau e il 25 marzo con il programma “Sulle orme di Cesare Pollini” (musiche di Bach-Dalla Vecchia, Pedrollo, Malipiero).

Ad aprile poi sabato 15 ci saranno i migliori diplomati del Conservatorio (“La carica dei 110… e lode”) e il 22 il concerto “Arpe Diem”, con le arpe impegnate ad eseguire le trascrizioni degli studenti di Composizione.

Si conclude nel mese di maggio con due appuntamenti: “Jazz Big Band”, sabato 6, e “Rocco e i suoi… allievi”, concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio, sabato 13. L’ingresso agli eventi è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

18 febbraio - 13 maggio 2023

Auditorium “Cesare Pollini”, ore 18

Via Carlo Cassan 17

Scarica la locandina con tutti i concerti in programma

Sabato 18 febbraio

Carnevale con i “Polli(ci)ni”

Musiche di: G. Bizet, J. Strauss, A. Khachaturian, R. Strauss,

I. Strawinsky, E. Morricone,

J. Revaux, C. François, R. Hernandez

Ecco a voi il Quartetto Pollini

Musiche di: W.A. Mozart, J. Brahms

L’Art Percussion Ensemble

Musiche di: S. Reich, I. Xenakis, M. Oldfield

Galà Lirico

Con le voci della Masterclass di Riccardo Zanellato

Musica alla corte di Luigi XV

Musiche di: J.P. Rameau

Sulle orme di Cesare Pollini

Musiche di: J.S. Bach-W. Dalla Vecchia, A. Pedrollo, G.F. Malipiero

La carica dei 110... e lode

Musiche di: L. Janà?ek, A. Gilardino, F. Chopin, H. Wieniawski, M. Duruflé

Arpe diem

Musiche trascritte a cura degli studenti di Composizione:

E. Grieg, C. Salzedo,

D. Michelon, B. Andrès, D.Henson-Conant, Z. De Abreu, musiche dei film di W. Disney

Jazz Big Band

Musiche di: C. Mingus, D. Ellington, C. Porter, M. Lewis, O. Nelson,

G. Gershwin, B. Bernie

Rocco e i suoi... allievi

Orchestra del Conservatorio

Musiche di: O. Respighi, N. Rota, R. Strauss, K. Weill, I. Stravinsky

