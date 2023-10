Quattro sabati con i concerti solistici di Bach al Pollini di Padova

È un ottobre dedicato al Cantor quello che il Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” ha in serbo per Padova: tutti e quattro i sabati del mese, alle ore 18, l’Auditorium di via Cassan proporrà infatti la rassegna ad ingresso libero “I concerti per solisti e orchestra di J.S. Bach”, occasione imperdibile per ascoltare lo splendido repertorio attraverso il quale il grande compositore tedesco ha portato l’amato modello vivaldiano (studiato con fervore) verso la forma moderna del concerto solistico.

Scarica il programma di sala

Si tratta di pagine alquanto rare (circa una quindicina) all’interno della sterminata produzione bachiana, per lo più risalenti al periodo trascorso alla corte di Coethen (1717-1723), dove Bach scrisse molta musica profana (gli stessi Brandeburghesi appartengono a questa fase).

Gli spartiti però giunti a noi nella veste originale (con violino, oboe o flauto e orchestra d’archi) sono i meno, mentre sono sopravvissute trascrizioni tardive, sempre a firma del musicista, con la parte solistica degli strumenti soprani affidata a uno o più clavicembali (fino a 4): trascrizioni che in realtà, per l’estrema cura che le sottende, vanno intese come vere e proprie reinterpretazioni e ulteriori manifestazioni del genio compositivo bachiano.

Oggi è abitudine eseguire tali rielaborazioni cembalistiche al pianoforte ma non è facile assistere dal vivo ai concerti che ne prevedano più di uno.

Sabato 7 ottobre

Con la rassegna del “Pollini”, che vede impegnati gli studenti delle classi di Pianoforte e quelli di Esercitazioni orchestrali, unitamente ad alcuni docenti, la città del Santo vedrà per la prima volta l’esecuzione dell’integrale dei Concerti per pianoforte e orchestra d’archi di Bach, i quali si terranno dal secondo sabato all’ultimo, mentre nella data inaugurale del 7 ottobre, con la direzione del M° Rocco Cianciotta, verranno eseguiti i concerti in forma originale per violino e orchestra BWV 1041 (violino solista Chiara Volpato Redi), BWV 1042 (Alvise Berto) e BWV 1043 (questo per due violini, suonati da Filippo Maggini e Giuseppe Rugna) e la ricostruzione moderna per violino, oboe (rispettivamente Angelica Biscaro e Beatrice Maria Pozzato) e orchestra del concerto BWV 1060, conservato nella trascrizione per due cembali, partitura che unisce il cantabile italiano al più denso intreccio contrappuntistico bachiano. Sono pagine in cui il riferimento vivaldiano è evidente nella struttura e nei tempi, ma dove la parte solista segue logiche musicali precise più che abbandonarsi ad un “privilegiato” virtuosismo d’effetto.

Sabato 14 ottobre

Sabato 14 ottobre si comincia dunque con le composizioni con solista il pianoforte: il M° Paolo Faldi dirigerà i concerti BWV 1052 (pf Giulia Zampieri) - lavoro questo di grande presa e fra i più noti di Bach -, BWV 1053 (Daryna Bianova) e BWV 1054 (Sofia Beltramini).

Sabato 21 ottobre

Il M° Faldi sarà il direttore anche dell’appuntamento del 21 ottobre, in cui si ascolteranno i Concerti BWV 1055 (pf Filippo Caccin), BWV 1056 (Amir Salhi), BWV 1057 (Giulio Poggia), BWV 1058 (Paola Possamai) e BWV 1060 (Maddalena Gatto, Lorenzo Presotto), nell’originale trascrizione per due cembali di Bach e quindi qui eseguita con due pianoforti.

Sabato 28 ottobre

La bacchetta ritorna al M° Cianciotta per il concerto di chiusura del 28 ottobre che dispiegherà un nutrito numero di solisti: verranno proposti i concerti con due pianoforti BWV 1061 (Alberto Schiffo, Marco Perugini) e BWV 1062 (Lorenzo Zanotto, Elena Lo Conte), quelli con tre BWV 1063 (Dario Marrini, Adriana Silva, Luca Torrigiani) e BWV 1064 (Beatrice Ponchio, Alberto Gandini, Massimiliano Vettore) e infine quello con quattro BWV 1065 (Sebastian Beltramini, Pierluigi Piran, Lorella Ruffin, Monica Stellin).

Info web

https://www.conservatoriopollini.it/site/it/produzione-eventi-dettaglio/id-3502-titolo-i+concerti+per+solisti+e+orchestra+di+j+s+bach.html

Foto articolo da https://www.conservatoriopollini.it/site/it/produzione-eventi-dettaglio/id-3502-titolo-i+concerti+per+solisti+e+orchestra+di+j+s+bach.html