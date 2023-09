Salone dei Sapori 2023, torna il primo grande festival del gusto di Padova

Dall’8 al 15 ottobre il centro storico della città del Santo si riempirà di profumi, prelibatezze e prodotti tipici per dare vita alla nuova edizione del Salone dei Sapori, il primo food festival della città che unisce saperi e sapori.

Degustazioni, eventi in piazza per riscoprire le eccellenze gastronomiche, workshop gratuiti con le aziende del territorio, incontri gratuiti di divulgazione, visite guidate gratuite, intrattenimento e musica curati da Radio Padova compongono il programma della settimana.

La manifestazione organizzata e promossa da Superfly Lab e da Veneto Suoni e Sapori - è realizzata con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Padova e con il contributo di Regione Veneto, Provincia di Padova, Camera di Commercio e Venice Promex e con la main partnership di Alì Supermercati.

Chef Alessandro Borghese

Ospite d’eccezione di questa nuova edizione: Chef Alessandro Borghese, uno dei cuochi più famosi d’Italia, protagonista indiscusso della cucina in televisione, riuscito a far avvicinare e appassionare un pubblico sempre più variegato all’arte della cucina italiana.

Esempio di un nuovo approccio alla materia prima, ha rinnovato il concetto di cultura e professionalità nel settore della ristorazione.

Definito lo chef «Rock&Social», è stato premiato più volte per la sua cucina, legata alla qualità, dove tradizione e innovazione diventano metodo, stile, arte e gusto.

Giunto alla sua V edizione, il Salone dei Sapori - nato per valorizzare il mercato coperto più antico d’Europa e le eccellenze del territorio - torna con un palinsesto ricco di proposte enogastronomiche, menù a tema e degustazioni.

Lo chef sarà ospitato sul palco di piazza della frutta e intervistato dagli speaker di Radio Padova e Easy Rock, che come media partner si occuperanno della parte musicale e di intrattenimento di tutta la manifestazione.

La squadra

Come sottolineato da Franco Conzato, Direttore Generale di VenicePromex, se c'è un valore alla base di questo progetto è quello di squadra, che permette di unire tra loro istituzioni, partner e organizzatori. È questo il segreto del successo di questa manifestazione, che dopo 5 anni si conferma una delle kermesse di punta del territorio, un'occasione di intrattenimento e riflessione per sviluppare l’attenzione al consumo consapevole.

«Si confida in una grande edizione, con grande partecipazione di pubblico. Un’occasione di promozione del cuore del centro storico della città, del Salone e delle Piazze che lo circondano» dice Antonio Bressa, Assessore al Commercio e alle Attività Produttive del Comune di Padova.

«Le Piazze non solo come luogo di spesa ma anche luogo di esperienza e condivisione costruita intorno alla qualità dei prodotti enogastronomici del territorio e non solo».

Insieme alla Provincia è stato attivato un percorso sia didattico sia di valorizzazione dei produttori agricoli del territorio.

«Salone dei Sapori è una grande occasione per portare in città tante peculiarità del comparto agricolo, per raccontare la complessità di un territorio con tante caratteristiche e prodotti agricoli di qualità, primati che ci rendono unici anche a livello internazionale. Si tratta di una vetrina importante, un momento di rapporto diretto tra consumatori e produttori» sostiene Vincenzo Gottardo, Vice Presidente della Provincia di Padova con delega all’Agricoltura.

Alì anche quest'anno parteciperà alla manifestazione con una variegata proposta di prodotti e piatti tipici della nostra tradizione culinaria presso la sua storica bottega nel Mercato Sotto il Salone sia domenica 8 che domenica 15 ottobre e animerà le piazze con Chino, l’iconica mascotte arancione e la distribuzione di gadget.

«È un vero piacere per Alì sostenere anche quest'anno un'iniziativa dedicata all'antico mercato del Sotto il Salone, luogo suggestivo che ospita la nostra attività da oltre 30 anni, simbolo del commercio per la città di Padova, un luogo che parla di tradizioni, di storia e di qualità”, sostiene Matteo Canella, Direttore Affari Generali di Alì S.p.A. “Siamo orgogliosi di farne parte perché anche la nostra è una storia che parla di tradizione, di valori che hanno sempre fatto della ricerca della qualità e della valorizzazione dei reparti freschi e dei prodotti locali il vero baluardo della nostra insegna. Nasciamo in particolare come specialisti dei freschi grazie alla vicenda imprenditoriale di mio zio, Francesco Canella, che per primo introdusse in Italia il banco tradizionale servito in un supermercato».

La manifestazione si suddivide in due macroaree: l’area dell’esperienza (i Sapori ) e l’area della narrativa (i Saperi).

L’area dei Sapori dedicata all’esperienza sarà il Sotto Salone e il comprensorio delle Piazze, che insieme compongono uno dei più grandi mercati d'Italia e in questo weekend si trasformeranno in una vera e propria isola del gusto.

Domenica 8 ottobre tra le piazze e il Salone saranno presenti ben 3 eventi: sarà possibile degustare le prelibatezze delle antiche botteghe del Salone in chiave cicchetto e street food da passeggio, assaggiare i vini del territorio in un itinerario di cantine presenti in Piazza delle Erbe oppure scoprire i segreti delle birre artigianali insieme ai birrifici in Piazza della Frutta, il tutto accompagnati da momenti di intrattenimento e musica.

tra le piazze e il Salone saranno presenti ben 3 eventi: sarà possibile degustare le prelibatezze delle antiche botteghe del in chiave cicchetto e street food da passeggio, assaggiare i in un itinerario di cantine presenti in oppure scoprire i segreti delle birre artigianali insieme ai birrifici in accompagnati da momenti di intrattenimento e musica. Domenica 15 ottobre in Piazza della Frutta si svolgerà la 10 edizione di Consumando S’Impara, l’evento di piazza dedicato ai vini naturali, e sotto il Salone le botteghe saranno aperte per degustazioni di prodotti di eccellenza.

L’area dei saperi dedicata alla narrativa e divulgazione invece avrà come location il Caffè Pedrocchi - lo storico caffè di Padova che in durante la manifestazione ospiterà un talk sulle buone pratiche alimentari, i workshop delle migliori aziende agricole e vitivinicole del territorio padovano e veneto e la cena di gala - e Palazzo Santo Stefano, sede della Provincia di Padova, ospiterà un talk sulle sfide globali del settore alimentare, ambientale, nutrizionistico e medico.

Il programma dettagliato della manifestazione

Domenica 8 ottobre 2023

Alessandro Borghese: incontro con lo chef e saluto alla piazza

Piazza della Frutta, ore 17

Piazza della Frutta, ore 17 Degustazioni e street food: festa Sotto il Salone

Sotto il Salone dalle ore 10 alle 20

https://www.salonesapori.it/festa-salone/

Sotto il Salone dalle ore 10 alle 20 Calici in Piazza: Festa dei Vini Padovani con l’animazione di Radio Padova

Piazza delle Erbe dalle 10 alle 20

https://bit.ly/calici-piazza

Piazza delle Erbe dalle 10 alle 20 Birre: le Artigianali in Piazza con intrattenimento a cura di Radio Padova

Piazza della Frutta dalle 10 alle 20

https://bit.ly/birre-artigianali-piazza

Lunedì 9 ottobre 2023

Workshop: La mozzarella di Bufala incontra il Bagnoli DOC

Caffè Pedrocchi Sala Bianca, ore 18:45

Iscrizione gratuita su https://bit.ly/ws-mozzarella-bagnoli

Martedì 10 ottobre 2023

Workshop: Viaggio nei sapori tra salumi e Friularo DOCG

Caffè Pedrocchi Sala Bianca, ore 18:45

Iscrizione gratuita su https://bit.ly/ws-salumi-friularo

Mercoledì 11 ottobre 2023

Talk: Cibo e Sostenibilità ambientale - Le sfide globali del settore alimentare, ambientale, nutrizionistico e medico.

Palazzo Santo Stefano dalle 10 alle 12

Iscrizione gratuita su https://bit.ly/sostenibilita-a-tavola

Giovedì 12 ottobre 2023

Talk: Il Benemangiare - Le ricette per una cucina buona e rispettosa.

Caffè Pedrocchi, Sala Rossini dalle 10 alle 12

Iscrizione gratuita su https://bit.ly/talk-benemangiare

Venerdì 13 ottobre 2023

Gran Galà dei Sapori - sulle note di Ennio Morricone

Caffè Pedrocchi, Sala Rossini ore 20

https://bit.ly/cena-gala-pedrocchi

Sabato 14 ottobre 2023

Visita guidata: Le Piazze del Gusto

Mercato Sotto il Salone e piazze, ore 10:30

Iscrizione gratuita su https://bit.ly/visita-guidata-sapori

Domenica 15 ottobre 2023

Degustazioni e street food: festa Sotto il Salone

Sotto il Salone dalle ore 10 alle 20

https://www.salonesapori.it/festa-salone/

Sotto il Salone dalle ore 10 alle 20 Consumando S’Impara - X edizione

Piazza della Frutta dalle ore 11 alle 21

https://bit.ly/consumando-s-impara

Un festival che vuole dare risalto alla bellezza e alla storicità della città grazie ad un’intensa attività di networking con le varie istituzioni e associazioni di categoria e al contributo di importanti aziende che anche quest’anno hanno voluto sostenere il progetto.

A cominciare dal main partner Alì, poi ancora Unox, Bit Mobility e Giuriolo & Pandolfo Assicuratori insieme ai media partner Radio Padova, Easy Rock e 7Gold.

Il programma completo del Festival è disponibile sul sito https://www.salonesapori.it/ e sulla pagina https://www.facebook.com/salonedeisapori

Foto articolo da comunicato stampa