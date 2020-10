Concerti intimi ed esclusivi: si inaugura al Ridotto del Verdi il “Salotto musicale padovano”

Si terrà presso la Sala del Ridotto del Teatro Verdi di Padova la rassegna promossa dalla Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi “Salotto musicale padovano”: un titolo che vuole evidenziare la natura raccolta della musica da camera, destinata ai piccoli salotti più che alle sale da concerto, nonché l’idea della centralità del Veneto (Padova e Venezia in primis) nella valorizzazione della cameristica italiana a cavallo fra Otto e Novecento con cui si vanno delineando i contorni di un nuovo stile nazionale.

Sei concerti

Sei i concerti del cartellone autunnale 2020 con protagonisti interpreti di primo piano della scena concertistica internazionale, giovani talenti che si stanno affermando e musicisti storici felici di continuare a condividere con il pubblico la loro pluridecennale esperienza esecutiva. La linea programmatica, come da statuto dell’istituzione nata per iniziativa di Enrica Omizzolo ed Elio Peruzzi, figlia e genero di Silvio Omizzolo (1905 – 1991), affianca la musica del pianista e compositore padovano alla produzione italiana coeva e ai capolavori del repertorio europeo, con l’obiettivo di far conoscere la figura e l’opera di Omizzolo, divulgare le peculiarità della cultura musicale veneta e valorizzare il Novecento storico italiano, cogliendo le influenze che su di esso hanno avuto i grandi compositori d’oltralpe.

Scarica il pieghevole con il programma della rassegna

Il programma

Mercoledì 7 ottobre alle ore 20.30 inaugurano la rassegna due acclamati artisti del teatro d’opera e operetta degli ultimi decenni: Daniela Mazzucato e Max René Cosotti, che eseguono una bella e coinvolgente selezione di arie, romanze e duetti vocali con Edoardo Lanza al pianoforte. Il secondo concerto, in programma il 14 ottobre, vede il giovane Quadrophobia Wind Quartet proporre un repertorio nord e sudamericano con un’insolita miscela di timbri del clarinetto, del saxofono, del fagotto e del clarinetto basso. A seguire, il 21 ottobre, si esibisce un trio composto dai gemelli Leonora e Ludovico Armellini e dal flautista Tommaso Benciolini, che interpretano un programma interamente dedicato alla musica italiana del Novecento e di oggi. Il quarto appuntamento del 27 ottobre consiste nel recital di Alessandro Taverna, pianista veneto oggi nel pieno di una brillante carriera internazionale da solista e con le più prestigiose orchestre del mondo. Il 10 novembre il ciclo prosegue con il Trio Rachmaninov che presenta il suo cd beethoveniano pubblicato dalla Velut Luna, oltre ad una prima esecuzione assoluta di Francesco Lanzillotta dedicata al genio di Bonn e ad altri brani di musica italiana. Chiudono la rassegna il 2 dicembre Monica Bacelli e il Trio Metamorphosi, con rari e interessanti Lieder, arie e “songs” scozzesi di Haydn e di Beethoven. Interpreti di alto profilo e programmi ricercati e coerenti per una rassegna che ha l’ambizione di destare l’interesse degli appassionati e degli addetti ai lavori di tutta Italia.

Dettagli

La rassegna “Salotto musicale padovano” si avvale del contributo del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) e della Regione del Veneto, del sostegno della Fondazione Cariparo nell’ambito del Bando Eventi Culturali, è in coproduzione con l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus, in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto e gode del patrocinio del Comune di Padova.

Sicurezza

Nel rispetto delle misure di emergenza anti Covid, la capienza della Sala del Ridotto è stata ridotta del 50% per mantenere il distanziamento di sicurezza. A ciascun concerto potranno quindi prendere parte un massimo di 50 spettatori.

Ingresso e biglietti

Biglietti concerti:

Intero euro 10 - Ridotto euro 5

Acquisto biglietti:

Biglietteria del Teatro Verdi

dal martedì al sabato ore 10-18.30

e un’ora prima di ogni concerto.

Vendita online al link: https://www. teatrostabileveneto.it/ acquista-online/padova/

Prenotazione telefonica al n. 049 87770213

Ulteriori informazioni

Fondazione Musicale Omizzolo - Peruzzi

Via Dosso Faiti n. 4

35141 Padova

www.fondazioneomizzoloperuzzi. it

340 9291163 - info@ fondazioneomizzoloperuzzi.it

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/padova/