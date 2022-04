Trattative in corso, lo scheletro di un intero T-Rex potrebbe arrivare presto a Padova

Riceviamo e pubblichiamo:

"«Trattative sempre più concrete per esibire a Padova, per la prima volta in Italia, un vero scheletro fossilizzato di T-Rex, fra i più completi esistenti». Gli organizzatori di Venice Exhibition, la società specializzata in grandi eventi espositivi a carattere culturale, stanno chiudendo una trattativa durata mesi con un collezionista privato.

Scelta la città patavina

Per esibire il prestigioso reperto è stata scelta la città patavina, famosa per la sua tradizione culturale e scientifica ospitando un'università fra le 10 più antiche del mondo. Grande riserbo sul nome del proprietario di uno dei 46 fossili di Tyrannosaurus Rex esistenti al mondo, dei quali sono pochissimi completi oltre il 50% dei resti ossei scoperti nella storia della paleontologia. La proposta espositiva di Venice Exhibition dedicata ai grandi animali estinti del passato sarà allestita su oltre 5000 mq del padiglione 1 della fiera di Padova. «Esporre un reperto di T-Rex così delicato in mostra sarà il successo di un'operazione molto complessa anche da un punto di vista logistico - anticipa l’amministratore unico della società, Mauro Rigoni - ma sarà davvero un evento epocale presentare per la prima volta in una mostra nazionale un autentico scheletro intero appartenuto a questa specie di dinosauro teropode così celebrato dalla storia della paleontologia. Chiunque potrà osservarlo da vicino e dal vivo in posizione eretta ammirando le dimensioni e la imponente stazza di questo enorme predatore in cima alla catena alimentare».

Il dinosauro

Vissuto nel Cretaceo superiore, circa 67-65 milioni di anni fa, appartenente alla famiglia dei tirannosauridi, il genere di dinosauri a cui appartiene l'esemplare che arriverà a Padova è proprio "Tirannosauro", un nome che solo a nominarlo spaventa grandi e piccini. Oltre all'annuncio del pezzo forte, dalla società Venice Exhibition anticipano qualche particolare anche sulla mostra che in autunno esibirà il reperto, intitolata “The Lost Hangar: dinosauri rivelati” per l'allestimento del curatore Ilario de Biase. «Non sarà la solita mostra su questa tematica - anticipa ancora Rigoni, - ma un rigoroso progetto scientifico che farà comprendere in modo inedito la particolarità biologica ed evolutiva dei dinosauri. I visitatori saranno protagonisti di un viaggio conoscitivo a ritroso nel tempo, sul filo conduttore di una suggestiva collezione in anteprima mondiale di 100 autentici reperti paleontologici provenienti da molte nazioni, alcuni prestiti museali di grande suggestione mai ammirati dal pubblico come il T-Rex. Si tratterà di un'avvincente indagine sulla vita del passato a caccia di indizi sulle condizioni che hanno favorito la comparsa e la prosperità di questi giganti e sulle cause della loro estinzione dopo aver dominato il pianeta per milioni di anni».

Le parole del curatore

«L'esposizione si propone di cambiare l’usuale immagine che ognuno di noi si è fatto di queste terribili lucertole - rivela il curatore de Biase - facendo riferimento agli ultimi dati scientifici supportati da una superba ed inedita collezione di fossili originali riuniti insieme per la prima volta in un percorso descrittivo. Saranno tralasciati gli aspetti bizzarri e pseudo scientifici della narrazione legata a questi animali per favorire, invece, una maggiore comprensione della storia evolutiva dei dinosauri: cosa sono stati realmente, come oggi si possono definire, quali sono le ragioni del loro successo e della loro apparente scomparsa».

Gli approfondimenti

«Non mancheranno per questo approfondimenti sulla biologia dei dinosauri - scende nel dettaglio de Biase - sulle loro differenti abitudini alimentari, analizzandone intelligenza e vita sociale. Dal punto di vista della biomeccanica saranno inoltre descritte le loro potenzialità fisiologiche in modo del tutto originale grazie alla presenza di un'importante serie di ricostruzioni Animatronics a dimensione reale, con la medesima tecnologia di quelle realizzate per esigenze cinematografiche, che permetteranno di evidenziare la grande biodiversità dei dinosauri manifestata in tutti i periodi: dal Triassico al Giurassico fino al Cretaceo».

La mostra

“The Lost Hangar: dinosauri rivelati”, è stata pensata per un target di famiglie e di ragazzi di tutte le età, ma potrà interessare a livello didattico-scientifico un pubblico molto più ampio, comprese le comitive scolastiche di ogni ordine e grado, collocandosi tra le esperienze espositive e di realtà virtuale più ricche e complesse degli ultimi anni. Il contatto diretto con la fisicità dei dinosauri rappresenta la via più semplice ed immediata per approfondire le caratteristiche dell'antica fauna del nostro pianeta. Una superficie importante del padiglione 1 della Fiera di Padova sarà inoltre dedicata al processo di fossilizzazione con una valenza pratica rivolta alle tecniche di scavo paleontologico grazie all’allestimento nel contesto di spazi espositivi di una sabbionaia di grandi dimensioni. Sempre nell'ottica educational la mostra farà anche largo impiego della realtà virtuale ed aumentata in più punti del percorso espositivo per proiettare i visitatori ancora di più all'interno delle tematiche che diventeranno letteralmente parte del loro vissuto esperienziale. L'intento sarà di rendere immersivi alcuni contenuti difficilmente accessibili diversamente, soprattutto sui vari stadi di sviluppo della vita di questi grandi animali del passato remoto terrestre.

Info https://veniceexhibition.com/"

Foto articolo da comunicato stampa