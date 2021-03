Schiusi - I teatri sono vivi, Chiara Frigo protagonista per il progetto di Arteven al teatro di Piove di Sacco

Sfumata l’apertura dei Teatri in occasione della Giornata Mondiale del teatro il 27 marzo, il Circuito del Veneto non abbandona il pubblico degli appassionati proponendo l’ultima tappa del tour virtuale iniziato a gennaio. Venerdì 26 marzo alle ore 18 per Schiusi - I teatri sono vivi viene pubblicato online, sui canali Youtube e Vimeo di Arteven nonché su myarteven.it, il video girato Teatro Filarmonico di Piove di Sacco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Lo spettacolo

Rio Grande è l’opera realizzata dalla coreografa e danzatrice Chiara Frigo per questo progetto del Circuito Teatrale Regionale Arteven che racconta i teatri del Veneto attraverso le parole e i gesti degli artisti che li abitano. Le immagini girate nella natura si sovrappongono al corpo della danzatrice e un’atmosfera onirica e senza tempo cala sul Teatro Filarmonico di Piove di Sacco. Le pareti crollano e si aprono ad un luogo che non conosce limiti, definito dall’immaginazione di chi lo osserva. In questo mondo in cui tangibile e intangibile si fondono, l’acqua è l’elemento di contatto con la realtà e il suo attraversamento diventa la sfida per autodefinirsi.

In attesa della riapertura

Questo è l’ultimo appuntamento del progetto SCHIUSI i teatri sono vivi. Ricordiamo a tutti gli appassionati di teatro e di danza che, in attesa che i Teatri possano finalmente essere riaperti al proprio pubblico, possono vedere gratuitamente tutti i video caricati sui canali Youtube e Vimeo di Arteven nonché su myarteven.it: Giuliana De Sio a Portogruaro, Alessio Boni a San Donà di Piave, Silvia Gribaudi a Chioggia, Maria Amelia Monti a Cittadella, Laura Morante a Thiene, Alessandro Haber e RBR Dance Company a Mestre, Naturalis Labor a Cavarzere, Paolo Calabresi a Rovigo, Maria Amelia Monti a Lendinara e Chiara Frigo a Piove di Sacco.

