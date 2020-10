Segnavie: al via la decima edizione con le dirette streaming

Sei relatori di fama internazionale su temi che caratterizzano il nostro presente, dalla tecnologia all’economia, fino al rapporto tra individuo e comunità, saranno i protagonisti della nuova edizione di Segnavie, che si terrà a Padova da ottobre a dicembre 2020. Obiettivo del ciclo di conferenze sarà offrire spunti di riflessione e approfondimento per orientarsi in un mondo che cambia.

Arrivato alla sua decima edizione, il progetto promosso e organizzato da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha visto negli anni la partecipazione di 52 relatori, tra cui Joaquin Navarro-Valls (2010), Zigmunt Bauman (2011), Luciano Floridi (2016) e Johan Galtung (2019).

L’economista e saggista Marco Magnani sarà il relatore che sabato 17 ottobre alle ore 11.30, al Teatro Verdi di Padova, inaugurerà dal vivo la nuova stagione, in collaborazione con Galileo Festival – Settimana della scienza e innovazione, evento promosso da Comune di Padova, Università di Padova e ItalyPost. In Fatti non foste a viver come robot – questo il titolo dantesco dell’incontro e dell’ultimo libro di Magnani – si parlerà del rapporto uomo-macchina, per riflettere sui temi della sostenibilità, dei modelli di crescita alternativi e dell’innovazione. Per ampliare la platea dei partecipanti, la conferenza al Teatro Verdi sarà trasmessa in diretta streaming dal sito segnavie.it

Gli altri protagonisti di questa edizione saranno: Maria Chiara Carrozza con Minacce e promesse dell’intelligenza artificiale (mercoledì 28 ottobre, ore 18), Paolo Costa con Città in crescita, città in declino (mercoledì 4 novembre, ore 18), Gabriella Caramore con La città di Dio (giovedì 12 novembre, ore 18) e Bertrand Badré con Il mondo rovinato e salvato dalla finanza (martedì 24 novembre, ore 18). A chiudere la stagione sarà l’appuntamento serale con Ilaria Capua, Dopo il virus: le nuove mappe mentali e il ruolo delle donne, che si terrà lunedì 14 dicembre alle ore 21.

Sabato 17 ottobre ore 11.30

dal vivo al Teatro Verdi (via dei Livello 32, Padova) e in diretta streaming su www.segnavie.it

Fatti non foste a viver come robot

Marco Magnani economista e saggista

Dialogo con Diana Cavalcoli giornalista del Corriere della sera

Una riflessione sul rapporto uomo-macchina, sul concetto di sostenibilità e sui modelli di crescita alternativi: economia circolare e civile, sharing economy, decrescita felice.

Minacce e promesse dell’intelligenza artificiale

Maria Chiara Carrozza professoressa di bioingegneria industriale già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Maria Chiara Carrozza approfondirà il tema trattato nel suo libro I robot e noi (2017). La diffusione e la pervasività dell’intelligenza artificiale è un fenomeno destinato a cambiare il nostro rapporto con e nella società. Non è solo questione di tecnica, ma di etica.

Città in crescita, città in declino

Paolo Costa economista

Una riflessione sul tema della città – intesa come «luogo dello sviluppo» – e sulla ripartenza dopo il lockdown e la pandemia. A far ripartire la città, secondo Paolo Costa, saranno gli investimenti in infrastrutture.

La città di Dio

Gabriella Caramore scrittrice e conduttrice radiofonica

Nel mondo contemporaneo sappiamo ancora ascoltare Dio? Questo l’interrogativo che guiderà l’incontro di Gabriella Caramore. La città di Dio è una riflessione su La parola di Dio, suo saggio del 2019.

Il mondo rovinato e salvato dalla finanza

Bertrand Badré economista

Uno degli strumenti più potenti che l’umanità abbia mai avuto a disposizione: questa è la finanza secondo Bertrand Badré. Uno strumento che, se usato correttamente, può essere di grande aiuto per molti dei problemi che affliggono il mondo, dai cambiamenti climatici alla lotta contro la povertà, fino alla costruzione delle infrastrutture necessarie.

Dopo il virus: le nuove mappe mentali e il ruolo delle donne

Ilaria Capua virologa

Una riflessione su quanto la pandemia ci ha costretto a cambiare la nostra idea del mondo: dalla scienza al ruolo delle donne, fino all’organizzazione della società. La speranza è che – “dopo” il virus – le fake news e le distorsioni informative lascino finalmente spazio a un’informazione corretta, serena e puntale, certificata dalla scienza.

Profili

Segnavie è il ciclo di incontri con leader internazionali del pensiero promosso e organizzato da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo a partire dal 2010. È stato ideato per offrire momenti di riflessione e approfondimento che consentano di comprendere il contesto in cui viviamo e forniscano strumenti finalizzati a un agire più consapevole. Come le indicazioni tracciate sugli alberi o sulle rocce per guidare i viaggiatori sui sentieri montani.

I protagonisti di Segnavie sono acuti interpreti del nostro tempo, chiamati per guidare i viaggiatori della modernità ad affinare e ampliare lo sguardo oltre i confini del presente. La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, attraverso questo progetto, si fa promotrice di un “pensiero attivo” e di una riflessione produttiva capace di favorire un passaggio dalla cultura del “fare”, per molti versi ancora dominante nel Nordest, alla cultura del “capire per fare meglio”.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è una fondazione di origine bancaria, nata nel dicembre 1991, che promuove la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile del territorio di Padova e Rovigo, ispirata da una visione di comunità aperta, solidale e incline all’innovazione. Con il proprio impegno filantropico la Fondazione sostiene progetti in grado di portare beneficio e benessere alla collettività, sperimentando nuovi approcci ai problemi sociali. Un’azione che passa attraverso il dialogo e la collaborazione con le istituzioni locali, le organizzazioni non profit e gli altri soggetti che operano nel territorio.

