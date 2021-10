Al via la decima rassegna “Selvazzano... Città della lirica” all’auditorium San Michele

Dal 9 ottobre al 4 dicembre appuntamento con le più belle voci e i migliori talenti del panorama nazionale ed internazionale. I concerti saranno a doppio turno con inizio alle 19 e alle 21 proprio per permettere a tutti di godersi gli appuntamenti in massima sicurezza

Sarà ancora grande opera a Selvazzano Dentro per il ritorno di una delle rassegne più seguite dedicate alla lirica e ai giovani talenti emergenti italiani e stranieri. L’inizio è fissato per sabato 9 ottobre 2021 (inizio ore 19 e ore 21) all’Auditorium San Michele in Via Roma 68/b con il soprano Stefania Miotto e il tenore Jacopo Pesiri che proporranno le più belle arie da Bizet, Verdi, Puccini fino ai giorni nostri. La rassegna è organizzata dalla città di Selvazzano Dentro in collaborazione con l’associazione musicale “I Musici Patavini” e la direzione artistica di Stefania Miotto.

Scarica la locandina con tutti i concerti

Si riapre in sicurezza, ogni sera due appuntamenti

“È con grande piacere che invito tutti Voi alla X edizione della Rassegna Lirica della nostra Città, un progetto condiviso con tutto il nostro territorio che segue il ricco calendario di manifestazioni già promosse in estate – sottolinea il Sindaco Giovanna Rossi – Il significato di questa ripartenza è chiaro a tutti noi e nello specifico poter aprire ancora le porte dell'Auditorium San Michele della Città di Selvazzano Dentro e farlo in sicurezza è per noi la priorità massima. Per questo motivo gli appuntamenti della Rassegna Lirica si terranno in doppia replica per ogni concerto, una soluzione che sottolinea la volontà di artisti ed organizzatori di rendere accessibile ogni singolo evento nel modo più tranquillo per tutti e nel rispetto delle norme di sicurezza».

Il primo appuntamento

Il concerto inaugurale di sabato 9 ottobre sarà un omaggio all'opera e alle composizioni strumentali dal Novecento ai giorni nostri in cui le voci di soprano e tenore intrepreteranno le più belle arie liriche da varie epoche e repertori: dalla Carmen di Bizet alla Bohème di Puccini fino ad arrivare alle incantevoli melodie di Bixio, Di Capua e Lehar. Oltre al ritorno sul palco di Stefania Miotto nella doppia veste di direttore artistico e soprano, ci sarà anche il debutto al Festival Lirico di Selvazzano del tenore Jacopo Pesiri. Allievo di Cristina Ferri dal 2016 al 2018, ha con lei debuttato in Cavalleria Rusticana nel ruolo di Turiddu e successivamente è stato ingaggiato dal Teatro Zappalà di Palermo: qui lavora tutta la stagione 2018, 2019 e 2020 fino allo stop delle attività musicali provocato dalla Pandemia. Impegnato anche sul fronte divulgativo è stato conduttore di una trasmissione radiofonica ("L'Araba Fenice" su Radio Cooperativa, dal 2014 al 2017) e podcast (“Opera nella crisi” su Radio Sherwood) per diffondere consapevolezza e conoscenza sul Repertorio Operistico.

Ingresso

Ingresso ai concerti (con Green Pass) euro 5, valido come voucher da utilizzare in tutti gli esercizi commerciali di Selvazzano che hanno aderito al progetto Distretto del Commercio “Dai Colli Euganei verso la Città del Santo: passaggi sul Bacchiglione”.

Infotel 3889507688,

prevendite sul sito https://www.imusicipatavini.it/ .

. Biglietti disponibili in Auditorium San Michele 30’ minuti prima dell’inizio di ogni turno.

Programma

Sabato 9 ottobre 2021

Inizio spettacoli ore 19 e ore 21

Un secolo d’opera

Musiche di Rossini, Verdi, Puccini, Tosti, Lehar

Inizio spettacoli ore 19 e ore 21 Musiche di Rossini, Verdi, Puccini, Tosti, Lehar Sabato 16 ottobre 2021

Inizio spettacoli ore 19 e ore 21

Serata verdiana

Premio alla Carriera al tenore Maurizio Saltarin

Inizio spettacoli ore 19 e ore 21 Premio alla Carriera al tenore Maurizio Saltarin Sabato 30 ottobre 2021

Inizio spettacoli ore 19 e ore 21

Una voce poco fa

Musiche di Rossini, Puccini

Inizio spettacoli ore 19 e ore 21 Musiche di Rossini, Puccini Domenica 31 ottobre 2021

Inizio spettacoli ore 19 e ore 21

XIV tournee talenti russi

Vincitori di concorsi nazionali ed internazionali

Inizio spettacoli ore 19 e ore 21 Vincitori di concorsi nazionali ed internazionali Sabato 20 novembre 2021

Inizio spettacoli ore 19 e ore 21

Buon compleanno Disney

Musiche di Walt Disney

Inizio spettacoli ore 19 e ore 21 Musiche di Walt Disney Sabato 27 novembre 2021

Inizio spettacoli ore 19 e ore 21

Amici e nemici

Musiche di Donizetti, Rossini, Tosti, Lehar

Inizio spettacoli ore 19 e ore 21 Musiche di Donizetti, Rossini, Tosti, Lehar Sabato 4 dicembre 2021

Inizio spettacoli ore 19 e ore 21

Applausi a Rota e Morricone

Musiche di Nino Rota, Ennio Morricone

Info web

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica/

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=882&area=H

Foto articolo da comunicato stampa