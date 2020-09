Sentieri sonori jr: musica e natura per bambini e genitori

Passeggiare nel bosco e scoprire con la famiglia i Colli Euganei attraverso esperienze che combinano escursioni e musica. Questo è l 'obiettivo di Sentieri Sonori Junior, la nuova proposta, con tre appuntamenti il 27 settembre e il 4 e 11 ottobre, organizzata da Associazione PLAY e Cooperativa Sociale Terra di Mezzo, grazie al patrocinio e il contributo di Città di Montegrotto Terme e al patrocinio di Parco Regionale dei Colli Euganei.

27 settembre

Da domenica 27 settembre, bambini (dai 5 ai 12 anni) e genitori avranno la possibilità di vivere insieme un'esperienza diversa a contatto con la natura e con la musica. I piccoli partecipanti ascolteranno e scopriranno il canto degli uccelli, le impronte degli animali e i colori del paesaggio, mentre una guida della Cooperativa Sociale Terra di Mezzo durante il percorso, narrerà racconti e leggende dei colli. Giunti a destinazione, un concerto nel rustico di Villa Draghi coinvolgerà tutta la famiglia.

Appuntamenti

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, su prenotazione fino ad esaurimento posti dal sito internet www.sentierisonori.it. Il ritrovo è alle ore 15:30 presso il parcheggio del rustico di Villa Draghi (via E. Fermi - Montegrotto Terme). In caso di forte maltempo l’evento verrà rimandato. Per informazioni 049 9131781 info@sentierisonori.it. E' suggerito indossare un abbigliamento adeguato per il trekking, portare torcia e telo per sedersi a e terra, acqua, merenda e mascherina e gel e per il primo appuntamento anche un ukulele, per chi ne possiede uno.

Musica e natura

Il primo appuntamento “Nasi all’insu - Ukulele Lovers” attraverso una facile passeggiata nel bosco si andrà alla scoperta di chi furtivo si nasconde tra gli alberi. Alcuni richiami aiuteranno ad osservare gli uccelli o a capirne il loro canto, un piccolo gioco permetterà di imparare come si costruisce un nido. Una volta giunti a destinazione ci sarà la possibilità di abbracciare un ukulele e suonare insieme ad un ensemble originalissimo: Ukulele Lovers. Un ensemble vocale/strumentale formato da cantanti e strumentisti attivi nella musica classica, lirica e jazz, amici nella vita quotidiana e felici di poter costruire un progetto artistico comune, nato dal piacere di condividere la passione per “l’arte dell’incontro”. Con questo obiettivo la band propone per la giornata di domenica un momento di creatività collettiva coinvolgendo il pubblico, facendo cantare bambini e adulti e esplorando il mondo dell’ukulele, per divertire e divertirsi e stare assieme e proporre musica all’insegna della creatività gioiosa.

4 ottobre

Il secondo appuntamento domenica 4 ottobre “Tutti giù per terra. Balkan Bazar e drum circle” attraverso il bosco di Villa Draghi ci sarà la possibilità di conoscere il popolo dell’erba e di chi abita il suolo e una facile e divertente attività sarà l’occasione per conoscere chi vive latente sotto ai nostri piedi. Al termine dell’escursione un divertente concerto di brani moderni rivisitati in chiave balcanica coinvolgerà i bambini che suoneranno le percussioni insieme alla band.

11 ottobre

La rassegna si conclude domenica 11 ottobre con l'evento “Tra leggenda e verità. Laboratorio musica e gioco”. I Monti che circondano Villa Draghi custodiscono antiche leggende e preziosi saperi. Durante la passeggiata faremo la conoscenza di alcuni personaggi che ci racconteranno la loro storia, facendoci compiere un insolito viaggio nel tempo. Il viaggio continuerà poi in compagnia dei Maestri Danilo Mineo e Pasquale Mirra che condurranno un’orchestra improvvisata con il pubblico, utilizzando giocattoli costruiti con materiali di recupero.