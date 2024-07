È la settimana del Serprino Festival, il video dell’evento Sotto il Salone a Padova

All’interno di un programma di eventi dedicati alla promozione dell’agroalimentare locale torna, con importanti novità, “Serprino Festival”, l’appuntamento estivo che il Consorzio di Tutela Vini dei Colli Euganei dedica alla celebrazione del bianco autoctono di facile beva tra i più apprezzati durante la bella stagione. In programma, dal 3 al 15 luglio, ci sono più di 20 eventi, ospitati tra le cantine dei Colli Euganei, diversi musei e location di pregio come il Castello del Catajo a Due Carrare e i Giardini di Valsanzibio a Galzignano.

In attesa di conoscere il risultato del percorso di candidatura del Parco Regionale dei Colli Euganei a Riserva della Biosfera MAB UNESCO, per la prima volta il cartellone della kermesse coinvolge anche città che possiedono (Padova) o aspirano a ottenere un riconoscimento UNESCO: Cittadella, Este e Montagnana, in rappresentanza dell’Associazione Città Murate del Veneto.

Il programma completo è disponibile al link www.eventi.collieuganeidoc.com e sui canali social del Consorzio (FB: @consorziovinicollieuganei, IG: @vinieuganei).

“Serprino Festival” è un evento organizzato da Consorzio Tutela Vini Colli Euganei nell’ambito di un progetto di valorizzazione dei prodotti dell’agroalimentare patavino che si estenderà fino all’autunno 2024. Il progetto, realizzato con il contributo di Camera di Commercio di Padova e il supporto di Ente Parco Colli Euganei e Consorzio delle Botteghe Sotto Salone, vedrà protagonisti, nei suoi appuntamenti settembrini, il Colli Euganei Fior d’Arancio in tutte le tipologie e il Colli Euganei Rosso, abbinati a pietanze tipiche della cucina padovana.

«Con questa rassegna il Consorzio dei Vini dei Colli Euganei ha voluto mettere in rete tutte le straordinarie realtà del territorio, pubbliche e private, che insistono sull'area del Parco Colli per farne la sede di momenti conviviali, ma anche di congressi con Fai e Università di Padova come sarà per l'evento che si terrà al Museo dei Colli Euganei. Tante occasioni per valorizzare le produzioni locali insieme alla Doc Colli Euganei Serprino che prendono l' avvio dalla Serprino Night sotto il Salone di Padova per far conoscere ai Padovani e ai tanti turisti le tipicità della cucina padovana e il Serprino.», ha commentato Gianluca Carraro, Presidente del Consorzio Tutela Vini Colli Euganei.

«Manifestazioni come questa rappresentano un volano importante di promozione delle eccellenze enogastronomiche della nostra provincia», dichiara Antonio Santocono, Presidente della Camera di Commercio di Padova. «Padova e la zona dei Colli Euganei hanno tantissimo da offrire in termini di qualità e varietà, venendo incontro alle esigenze dei tanti visitatori che amano unire cultura, tradizioni locali e turismo lento. La Camera di Commercio da sempre sostiene iniziative che vanno in questa direzione e in questo caso, grazie al progetto del Consorzio, la sinergia tra cantine vitivinicole locali ed esercizi commerciali del centro storico rappresenta un elemento in più di attrattività turistica e di valorizzazione del nostro straordinario territorio».

Apertura Sotto il salone

“Serprino Festival” debutta nel cuore di Padova con una speciale “Serprino Night” mercoledì 3 luglio 2024 coinvolgendo le storiche botteghe.

Mercato Sotto il Salone, che per l’occasione si sono gemellate a una trentina di cantine socie del Consorzio Tutela Vini Colli Eugeanei, dando vita a un evento all’insegna dei sapori del territorio.

Il Serprino, infatti, sarà protagonista di degustazioni e abbinamenti ideati dai gestori dei negozi di alimentari e dei locali che ogni giorno sono meta sia dei cittadini padovani che dei tanti turisti che visitano Il Palazzo della Ragione. Il pubblico potrà sostare e degustare le proposte delle diverse attività e aziende vitivinicole aderenti: con l’acquisto di una pietanza si riceverà un coupon che permetterà di degustare due calici di vino Serprino di due cantine a scelta.

Ad allietare la serata, che avrà inizio alle ore 18.30, anche una performance di danza.

Il commento di Alberto Cisotto, Presidente Consorzio delle Botteghe Sotto Salone sulla serata di apertura: «Consideriamo questa serata del 3 luglio un gemellaggio sorto in modo davvero spontaneo, fra due realtà che operano nella stessa direzione ovvero quello di custodire il patrimonio rappresentato dalla produzione agroalimentare patavina nell'interesse dei cittadini che amano mangiare e bere bene e soprattutto "locale" o come si sarebbe detto una volta "nostrano"».

Attività sui colli Euganei

Il “Serprino Festival” entra nel vivo nei fine settimana del 6 e 7 luglio e del 13 e 14 luglio: saranno trenta le cantine aperte, con una ricchissima offerta di attività e di intrattenimento: dalla musica dal vivo alle cene in vigneto, fino alle passeggiate al chiaro di luna, ogni realtà ha organizzato qualcosa di speciale. Il programma completo e le modalità di accesso agli eventi sono disponibili alla pagina https://eventi. collieuganeidoc.com/

Oltre agli eventi in cantina, è nutrito anche il calendario di attività culturali: apre il programma una tavola rotonda con degustazione al Muce (Museo dei Colli Euganei), dove la sera del 10 luglio (dalle 18) avrà luogo un confronto sulle riflessioni emerse dagli studi del dipartimento di Geografia dell’Università sul paesaggio dei Colli e sulla funzione e gli sviluppi del turismo culturale di prossimità. A seguire degustazione di Serprino. L’incontro è gratuito e per maggiori informazioni si può scrivere a info@museodeicollieuganei.it.

Giovedì 11 luglio l’appuntamento è alle 18.30 a Villa Bassi Ratgheb di Abano Terme, dove il pubblico sarà guidato a scoprire e decifrare i simboli della cultura greca, romana e rinascimentale presenti nella collezione permanente della Villa. Seguirà alla visita guidata una degustazione di Serprino abbinata a prodotti tipici del territorio. La serata è a ingresso gratuito con prenotazione (049 8245283 o mail a museo.segreteria@abanoterme. net.

Il pomeriggio del 12 luglio (dalle ore 16.30) Veneto Segreto organizza una serie di visite guidate del Giardino Monumentale di Valsanzibio a Galzignano Terme, con apertura straordinaria di alcuni suoi angoli nascosti: gli ospiti passeggeranno tra i laghetti, le fontane, il labirinto e le statue di preziosa fattura; al termine della visita seguirà una degustazione abbinata ai prodotti tipici dell’agro alimentare patavino. Prenotazioni sul sito www.valsanzibiogiardino.com/ it/ oppure whatsapp 3400825844.

Domenica 14 luglio è dedicata, invece, alla scoperta del Castello del Catajo a Due Carrare, dove torna il celebre aperitivo a base di pesce con musica dal vivo; Il castello, dalle 18 alle 23, aprirà le sue sale affrescate per una visita guidata al tramonto. Per fruire al massimo dell’atmosfera unica del luogo e dell’aperitivo gli organizzatori consigliano di portarsi una stuoia o un telo da usare per stendersi in libertà sul prato. Prenotazioni e biglietti dal sito www.castellodelcatajo.it.

A completare gli appuntamenti sui Colli Euganei l'ormai tradizionale Cena di Gala a Villa Cavalli Malandrin a Bresseo di Teolo il 15 luglio alle ore 20.00. Per prenotazioni https://eventi. collieuganei.it/view/970-cena- sotto-le-stelle-villa-cavalli- 2024.

«Questa rinnovata sinergia tra Ente Parco regionale dei Colli Euganei e Consorzio di Tutela Vini dei Colli Euganei ci inorgoglisce, perché permette di dare risalto alle nostre colline che, con la loro straordinaria cornice paesaggistica e incredibile proposta enogastronomica, offrono un contesto unico di esperienze. Questo connubio tra natura e vino, rispettoso dell'ambiente e attento alla tutela della biodiversità, ha il merito di valorizzare una delle vere ricchezze del territorio, il Serprino, nostro prodotto tipico, creando sinergie tra enti, imprese e mondo della cultura con partecipazione attiva della cittadinanza. Continuare a investire in questa integrazione d’intenti significa lavorare per un futuro in cui convivialità e sostenibilità vadano di pari passo, a vantaggio di tutti noi e delle generazioni future, obiettivo che poniamo sempre al primo posto dal momento della candidatura al MAB UNESCO» commenta Alessandro Frizzarin, presidente del Parco Colli Euganei.

Attività a Padova

A Padova, oltre al Mercato Sotto al Salone, la protagonista sarà la suggestiva Villa Molin dove martedì 9 luglio (dalle 20.30) si celebra Hernest Hemingway, nel mese del suo 125° compleanno, con una serata-evento dedicata allo scrittore che amava definirsi “un vecchio fanatico del Veneto”. Proprio in Veneto, infatti, il celebre autore ambientò anche “Di là del fiume tra gli alberi”, testo dove viene raccontato l’amore, all’epoca oggetto di scandalo, per la giovanissima veneziana Adriana Ivancich.

La vita, le avventure e le passioni del premio Nobel per la letteratura si intrecciano per ricordarlo in questo reading dell’attore Bruno Lovadina accompagnato dal chitarrista peruviano David Beltran Soto Chero, che impreziosirà il racconto con le sue sonorità mediterranee e sudamericane. Farà da sfondo alla serata il giardino di Villa Molin, dove il pubblico potrà assistere allo spettacolo durante un pic-nic a lume di candela, degustando il Vino Serprino dei Colli Euganei abbinato ai cicchetti della tradizione padovana. Distillati e sigari locali competeranno l’omaggio all’autore. Ingresso su prenotazione attraverso la piattaforma Eventbrite.

Sempre a Villa Molin, il 10 luglio alle 20.30 prenderà vita la serata “Libiam!”: una speciale visita guidata ai giardini e alla Villa nelle cui sale gli ospiti potranno assistere all'esecuzione di famose arie liriche da parte del soprano Veronica Rampado. Ingresso su prenotazione dalla pagina https://eventi. collieuganeidoc.com/.

Attività nelle città murate

Il primo appuntamento tra le città murate è in programma venerdì 5 luglio alle ore 20.45 al Museo Nazionale Atestino di Este con la serata Museo DiVino: una visita guidata a tema “Il vino tra Veneti antichi e Romani” nella quale la direttrice Benedetta Prosdocimi guiderà i visitatori attraverso la storia del Vino nei Colli Euganei a partire dai ritrovamenti archeologici che riguardano gli antichi Veneti e i Romani. Preziosi reperti che dimostrano quanto questa bevanda fosse conosciuta e apprezzata fin dall' antichità. Ingresso gratuito su prenotazione via email: drm-ven.museoeste@cultura.gov.it o telefono: 0429 2085.

A Cittadella, invece, la data da segnare in agenda è il 12 luglio: la “Trattoria e Vineria Da Rocco” ospiterà una cena con degustazione. Dalle ore 20.30 lo chef realizzerà piatti a base di carne e di ingredienti tipici del territorio abbinati ad una degustazione di vino Serprino. Per informazioni e prenotazioni scrivere a 4mrocco@gmail.com.

Sempre venerdì 12 luglio, infine, sarà Montagnana a ospitare l’aperitivo letterario “Brividi e Serprino” all’ Hostaria Zanarotti. Ospite della serata, che avrà inizio alle 19.30, sarà la scrittrice Lidia Sambrotta, già vincitrice del Premio Selezione Bancarella 2021, che presenterà “Cristallo” (edizioni Sem), il suo ultimo Thriller interamente ambientato sulle dolomiti venete. A seguire degustazione di Serprino abbinato a prodotti tipici locali (evento gratuito su prenotazione dalla pagina https://eventi. collieuganeidoc.com/).

Serprino Festival 2024 - Programma

Mercoledì 3 luglio dalle 18.30 alle 21.30

Sotto al Salone – Padova

SERPRINO NIGHT

Gemellaggio tra le storiche botteghe del sotto salone di Padova e le cantine socie del Consorzio Tutela Vini Colli Eugeanei, per la realizzazione di un evento all’insegna dei sapori del territorio.

Il Serprino, sarà protagonista di degustazioni e abbinamenti ideati dai gestori dei negozi di alimentari e dei locali che ogni giorno sono meta sia dei cittadini padovani che dei tanti turisti che visitano Il Palazzo della Ragione. Il pubblico potrà sostare e degustare le proposte delle diverse attività e aziende vitivinicole aderenti: con l’acquisto di una pietanza verrà consegnato anche un coupon che permette di degustare due calici di vino Serprino di due cantine a scelta.

Ad allietare la serata anche una performance di danza.

Venerdì 5 luglio dalle 20.45

Museo Nazionale Atestino – Este

MUSEO DIVINO

Visita guidata a tema “Il vino tra Veneti antichi e Romani” a cura della Direttrice del Museo dottoressa Benedetta Prosdocimi che guiderà i visitatori attraverso la storia del Vino nei Colli Euganei a partire dai ritrovamenti archeologici che riguardano gli antichi Veneti e i Romani: preziosi reperti i quali dimostrano quanto questa bevanda fosse conosciuta e apprezzata fin dall' antichità. Alla visita seguirà una degustazione a cura delle Cantine del Consorzio Vini Colli Euganei abbinata ad assaggi di prodotti tipici.

Evento gratuito su prenotazione;

Per prenotare scrivere a drm-ven.museoeste@cultura.gov.it o telefonare allo 0429 2085

Sabato 6 luglio e domenica 7 luglio

Cantine aperte – Colli Euganei

1° SERPRINO WEEKEND

Tante le Cantine del Consorzio dei Colli Euganei aderenti all’iniziativa “Cantine Aperte” che offriranno al pubblico assaggi della propria produzione abbinati a prodotti tipici del territorio.

Numerose e varie le attività (che spaziano dalla musica dal vivo ai pic-nic in vigna) organizzate in orari diversi nel corso di sabato e domenica.

La lista delle iniziative, delle modalità di accesso e delle cantine aperte è consultabile alla pagina www.eventi.collieuganeidoc.com

Martedì 9 luglio dalle 20.30

Villa Molin – Padova

STORIE IN UN BICCHIERE. VITA ED OPERE DI ERNEST HEMINGWAY

Una serata-evento dedicata a Ernest Hemingway che nasceva 125 anni fa, il 21 luglio 1899, a Oak Park nei pressi di Chicago e che in Italia amava tornare definendosi “un vecchio fanatico del Veneto”. Qui ambientò anche “Di là del fiume tra gli alberi”uno dei libri che ci racconta di un amore per la giovanissima veneziana Adriana Ivancich.

La vita, le avventure e le passioni del premio Nobel per la letteratura si intrecciano per ricordarlo in questo reading dell’attore Bruno Lovadina che interpreterà alcuni brani attraverso i quali Hemingway ci parla di un Veneto di un secolo fa, fascinoso allora come oggi.

Ad accompagnarlo le sonorità sudamericane del chitarrista peruviano David Beltran Soto Chero a rievocare le atmosfere dei lunghi periodi che l’autore trascorse a Cuba. Farà da sfondo alla serata il giardino di Villa Molin, dove il pubblico potrà assistere allo spettacolo durante un pic-nic a lume di candela, degustando il Vino Serprino dei Colli Euganei abbinato ai cicchetti della tradizione padovana. Distillati locali e sigari per chiudere questa esperienza alla maniera di Hemingway.

Accesso su prenotazione attraverso la piattaforma eventbrite.

Mercoledì 10 luglio dalle 20.30

Villa Molin – Padova

LIBIAM!

Una visita guidata attraverso i suggestivi percorsi del Giardino e della Villa nelle cui sale gli ospiti potranno assistere all'esecuzione di famose arie liriche da parte del soprano Veronica Rampado.

Ad arricchire il programma la degustazione di Vino Serprino e cicchetti con prodotti tipici del territorio.

Accesso a pagamento su prenotazione, per informazioni scrivere a info@villamolinpadova.com o telefonare al 333 2557510.

Giovedì 11 luglio dalle 18.30

Museo Villa Bassi Rathgeb – Abano Terme

VISITA GUIDATA CON DEGUSTAZIONE

Attraverso la preziosa collezione permanente che il bergamasco Roberto Rossi Ratgheb volle lasciare in eredità al Comune di Abano Terme pubblico sarà guidato a scoprire e decifrare i simboli della cultura greca, romana e rinascimentale presenti nelle varie sale della Villa veneta.

Seguirà alla visita una degustazione di Serprino abbinata a prodotti tipici del territorio.

Visita guidata e degustazione sono ad ingresso gratuito su prenotazione.

Info e prenotazioni scrivendo a museo@abanoterme.net o telefonando allo 049 8245283

Venerdì 12 luglio dalle 16.30 al tramonto

Giardini Monumentali di Valsanzibio - Galzignano

IL SERPRINO IN UNO DEI GIARDINI PIÙ BELLI D’ITALIA COME NON È MAI STATO RACCONTATO

Veneto Segreto organizza una serie di visite guidate del giardino monumentale di Valsanzibio, con apertura straordinaria di alcuni suoi angoli segreti: gli ospiti passeggeranno tra, i laghetti, le fontane, il labirinto e le statue di preziosa fattura, al termine della visita seguirà una degustazione abbinata ai prodotti tipici dell’agro alimentare patavino.

Ingresso a pagamento, prenotazioni sul sito www.valsanzibiogiardino.com/it/ tel +39 (0)49 9131065 wa. +39 340 0825844

Venerdì 12 luglio dalle 20.30

Trattoria e Vineria Da Rocco – Cittadella

FESTIVAL DEL SERPRINO NELLE CITTÀ MURATE A CITTADELLA

Il ristorante “Da Rocco” a Cittadella ospiterà una cena con degustazione. Dalle ore 20.30 lo chef realizzerà piatti a base di carne e di ingredienti tipici del territorio abbinati ad una degustazione di vino Serprino.

Evento a pagamento su prenotazione, informazioni e prenotazioni scrivere a 4mrocco@gmail.com o telefonare allo 049 5970350 .

Venerdì 12 luglio dalle 19.30

Hostaria Zanarotti – Montagnana

BRIVIDI E SERPRINO

AlI’Hostaria Zanarotti di Montagnana si terrà l’aperitivo letterario “Brividi e Serprino” Ospite della serata sarà la scrittrice Lidia Sambrotta, già vincitrice del Premio Selezione Bancarella 2021, che presenterà “Cristallo” (edizioni Sem), il suo ultimo Thriller interamente ambientato sulle dolomiti venete. A seguire degustazione di Serprino abbinato a prodotti tipici locali.

Evento gratuito su prenotazione d alla pagina https://eventi.collieuganeidoc.com/

Domenica 14 luglio dalle 18 alle 23

Castello del Catajo – Battaglia Terme

SERPRINO FESTIVAL APERITIVO – DAGLI EUGANEI AL MARE

Torna il celebre aperitivo estivo del Castello del Catajo a base di pesce con musica dal vivo; Il castello aprirà le sue sale affrescate per una visita guidata al tramonto, per fruire al massimo dell’atmosfera unica del luogo e dell’aperitivo gli organizzatori consigliano di portarsi una stuoia o un telo da usare per stendersi in libertà sul prato.

Ingresso a pagamento, p renotazioni e biglietti dal sito www.castellodelcatajo.it

Lunedì 15 luglio ore 20

Villa Cavalli Malandrin - Bresseo di Teolo

CENA DI GALA

Nella suggestiva location della Villa Cavalli Malandrin si terrà l’edizione 2024 della tradizionale serata di gala con aperitivo e cena sotto le stelle. Al menù presentato con tutti prodotti tipici del territorio padovano sarà abbinata con una selezione di etichette tra i migliori vini dei Colli Euganei.

Ingresso a pagamento, p renotazioni e biglietti dal sito https://eventi.collieuganei.it/view/970-cena-sotto-le-stelle-villa-cavalli-2024

Foto articolo da comunicato stampa