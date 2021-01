“Sherlock Holmes e il mistero della casa vuota”, il nuovo audiolibro di LA CASE Books

Nuovo audiolibro in lingua italiana per LA CASE Books. Da oggi è infatti disponibile in esclusiva su Audible e Apple Libri “Sherlock Holmes e il mistero della casa vuota” di Arthur Conan Doyle. Continuano dunque le pubblicazioni dell’editore con base a Los Angeles dedicate al celebre detective di Baker Street. “Sherlock Holmes e il mistero della casa vuota” è l’undicesimo audiolibro dedicato alle avventure del personaggio creato dal genio di Sir Arthur Conan Doyle.

Puntare sui racconti meno noti

«Gli audiolibri di Sherlock Holmes sono classici che continuano a piacere tantissimo al pubblico», commenta Giacomo Brunoro, Direttore Editoriale di LA CASE Books. «Noi abbiamo scelto di puntare sui racconti meno noti. Se si esclude Uno studio in rosso, il romanzo che ha segnato la nascita editoriale di Holmes e che abbiamo pubblicato in audiolibro in edizione integrale, in questi anni abbiamo pubblicato in audiolibro le avventure di Sherlock Holmes meno famose, ma non per questo meno appassionanti. Grazie a sceneggiature studiate ad hoc per valorizzare al massimo le suggestioni del sonoro, e a un sound design dedicato, i racconti firmati da Sir Arthur Conan Doyle sul finire dell’800 tornano a rivivere in un formato nuovo».

Nino Carollo

Anche questa volta dietro al microfono troviamo Nino Carollo: «Leggere le storie scritte da Sir Arthur Conan Doyle è sempre una grande sfida», ha commentato lo speaker padovano. «Storia dopo storia ho avuto la possibilità di entrare più a fondo nel mondo di Sherlock Holmes, approfondendo aspetti del personaggio che inizialmente non conoscevo. È un processo lento che però per me si sta rivelando estremamente affascinante, spero lo sia anche per l’ascoltatore».

Un classico da riscoprire

«Sherlock Holmes e il mistero della casa vuota è un classico da riscoprire» conclude Brunoro, «dato che stiamo parlando dell’avventura che segna il ritorno di Sherlock Holmes, dopo che Sir Arthur Conan Doyle aveva deciso di farlo morire anzitempo. Questa storia si posiziona dunque idealmente dopo L’ultima avventura, che abbiamo già pubblicato in audiolibro e che si concludeva con la tragica morte di Holmes durante l’epico scontro con il Professor Moriarty. Ma il grande successo del pubblico costrinse Sir Arthur Conan Doyle a far tornare il suo personaggio più celebre».

Undicesimo titolo

“Sherlock Holmes e il mistero della casa vuota” è l’undicesimo titolo della collana Scotland Yard, che oltre al già citato “Uno studio in rosso,” comprende anche “Il poliziotto morente”, “La scomparsa di Lady Carfax”, “Il piede del diavolo”, “La criniera di leone”, “L’ultima avventura di Sherlock Holmes”, “Il mistero di Peter il Pirata”, “Il cerchio di sangue”, “Sherlock Holmes e il mistero dell’uomo deforme” e “Sherlock Holmes e il mistero della casa vuota”.

Scheda Audiolibro

Titolo : Sherlock Holmes e il mistero della casa vuota

: Sherlock Holmes e il mistero della casa vuota Autore : Arthur Conan Doyle | Voce : Nino Carollo

: Arthur Conan Doyle | : Nino Carollo ISBN : 9781953546937 | Durata : 37m

: 9781953546937 | : 37m Distribuzione: Audible (streaming in abbonamento) Apple Libri (digital download, euro 3.99)

La storia

Sono passati ormai tre anni dall’epico e mortale scontro tra Sherlock Holmes e il Professor Moriarty. Tre anni che non sono stati sufficienti al Dottor Watson per rassegnarsi alla perdita del suo inseparabile amico. Watson continua a svolgere il suo lavoro di medico ma, allo stesso tempo, segue con passione la cronaca nera, cercando di mettere in pratica quanto insegnatogli da Sherlock Holmes (senza però ottenere grandi risultati).

Intanto il caso dell’inspiegabile omicidio dell’onorevole Ronald Adair scuote Londra: nessuno riesce a capire come sia stato possibile uccidere il giovane nobile che si trovava al sicuro nella sua casa. E così il Dottor Watson decide di fare un sopralluogo sulla scena del crimine per provare a capire come sono andate le cose. Watson non riuscirà a scoprire nulla di significativo, ma l’incontro-scontro con un vecchio bibliofilo deforme si rivelerà molto più sorprendente di quanto lo stesso Watson avrebbe mai potuto immaginare...

LA CASE Books

LA CASE Books è un progetto editoriale nato nel 2010 da un’idea di Jacopo Pezzan e Giacomo Brunoro. Amici fin dai tempi del liceo nei primi anni ‘90, Pezzan e Brunoro hanno dato vita a una realtà editoriale indipendente che da subito si è distinta per le sue proposte fuori dagli schemi. Nata come casa editrice specializzata in eBook e Audiolibri, LA CASE Books è presente in tutti i più importanti digital store mondiali con un catalogo che supera i 600 titoli in 7 lingue (inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo, russo e polacco).

L’anno scorso LA CASE Books ha tagliato il traguardo dei 10 anni di vita editoriale, traguardo particolarmente significativo se si guarda all’alto tasso di mortalità delle startup editoriali, come sottolinea Jacopo Pezzan, general manager di LA CASE Books: «Con la rivoluzione digitale sono sbocciate tante startup che promettevano miracoli. Dopo un decennio però sono poche quelle ancora sul mercato. Noi invece siamo in piena espansione. Mi piace dire che abbiamo la testa a Los Angeles e il cuore in Italia: abbiamo unito il pragmatismo americano alla creatività italiana. Siamo una piccola casa editrice indipendente, la nostra parola d’ordine è “sperimentare”: dagli audiolibri teatrali di Gaetano Marino a quelli cinematografici realizzati con lo studio romano Kromatica, dagli ebook multimediali ai primi fumetti digitali (pubblicati ormai nel lontano 2012), fino ai libri cartacei che abbiamo iniziato a pubblicare l’anno scorso nel momento di maggior crisi per tutto il comparto (ci piace andare sempre controcorrente, siamo fatti così…). A gennaio 2021, infine, l’ultima novità: la prima stagione di 10 puntate del podcast True Crime Stories, disponibile in tutte le più importanti piattaforme digitali».