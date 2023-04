La grande musica italiana nei nuovi annunci di Sherwood Festival

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

La grande musica italiana si dimostra la protagonista della nuova edizione di Sherwood Festival: dopo gli annunci di altri illustri artisti del panorama musicale italiano, come Carmen Consoli, Baustelle, Verdena, Carl Brave, solo per citarne alcuni, si sono aggiunti alla line up in questi ultimi due giorni Venerus, BigMama, Max Casacci (a Padova il 13 luglio) e MezzoSangue (sul palco il 30 giugno).

Annunciato ieri il suo “Tour Segreto”, e in attesa del nuovo disco anticipato dal singolo “Resta qui”, Venerus arriva sul palco di Sherwood per la sua unica data estiva in Veneto, a un anno di distanza dal tour “Estasi degli Angeli” e dalle date tutte SOLD OUT di “Piano Soltanto”, che l’hanno visto esibirsi in solitaria in due speciali live italiani e per la prima volta in Europa.

Cantautore, polistrumentista e producer, Venerus rappresenta uno degli artisti più talentuosi, innovativi ed eclettici della scena musicale italiana contemporanea. Porterà sul palco i suoi nuovi brani, in uscita nelle prossime settimane, insieme ai suoi più grandi successi.

Prima di lui sul palco padovano, il 13 luglio, saliranno BigMama e Max Casacci, simbolo dei Subsonica. Dopo aver infiammato l’Ariston e bucato lo schermo con la cover di “American Woman” insieme ad Elodie a Sanremo, BigMama è fresca di nuovo singolo con “Ma che hit”, confermandosi tra le novità più dirompenti del momento. Iconica in ogni sua forma di espressione, rappresenta forza, femminilità e provocazione.

Max Casacci torna invece, a un anno di distanza dall’ultima data con i “suoi” Subsonica a Sherwood, con il suo progetto da solista “Earthphonia/Urban - Live Set”. Un viaggio che comincia dalle profondità dell’oceano, che fa viaggiare lo spettatore tra foreste, fiumi, cieli, montagne fino ad arrivare, in crescendo, alle soglie di un cratere vulcanico che scandisce il ritmo stesso della terra. Il vulcano introduce gradualmente ad una danza che prosegue incessante tra i suoni della città a completare un’esperienza sonora, visiva, fisica, sensoriale e narrativa mai sperimentata prima d’ora.

Prevista per il 30 giugno, invece, la data padovana del tour di MezzoSangue. Guerrigliero della parola, poeta combattente, interessato all'espressione artistica più che alla fama personale, MezzoSangue ha da sempre arricchito la sua musica con citazioni letterarie, cinematografiche e scritture varie che trattano di questioni etico-filosofiche-esoteriche.

A distanza di circa 4 anni dalla sua ultima pubblicazione, il 16 dicembre del 2022, l'artista mascherato ha lanciato la sua nuova opera: “SETE”. Un concept album che analizza 10 forme di sete nel concetto baumaniano del termine di liquidità. Passando per 3 punti specifici di 3 rispettive tracce, la sete, la scelta e la fede, giunge ad una trasformazione personale dal “nero” della Nigredo, al “bianco” dell'Albedo.

La data del 30 giugno con MezzoSangue sarà al prezzo di “1 euro può bastare”, mentre i biglietti per la data del 13 luglio con Venerus, BigMama e Max Casacci sono disponibili ai seguenti link:

Sherwood

Con centinaia di migliaia di presenze ogni anno, il festival di Sherwood è uno degli eventi più lunghi ed attraversati nel panorama italiano: ogni estate per 30 giorni, trasforma un parcheggio in uno spazio vivo, pulsante, libero, una città dentro la città. È uno dei festival indipendenti più ricchi di proposta musicale e culturale, dove la musica, la cultura, lo sport, la socialità, i dibattiti si mescolano e si intrecciano per costruire, insieme ai tantissimi collaboratori volontari, qualcosa di speciale: Sherwood Festival.

Questo evento è uno spazio pubblico vivo e reale in cui la musica, la cultura, lo sport, l’informazione, i dibattiti tentano di accorciare le distanze tra i punti di vista, cercano di indicare, tra le tante contraddizioni che vive la nostra società, un altro modo di vivere, di stare insieme, di vedere il mondo.

Nel corso della sua lunga storia, nata nel 1990, Sherwood Festival ha ospitato alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale nazionale e internazionale: Manu Chao, The Prodigy, The Offspring, Alice in Chains, NO FX, Die Antwoord, Public Enemy, Sepultura, Fatboy Slim, tra gli altri.

Nel 2018 viene lanciata la campagna “Sherwood Changes For Climate Justice”, il primo passo di un percorso che continuerà per ridurre sempre di più l’impatto ambientale che un evento come Sherwood Festival produce. Grazie a questa campagna è stato ridotto del 50% l’impatto climatico rispetto alle edizioni precedenti. Una sfida che è stata affrontata e vinta grazie anche alla sensibilità dimostrata dalle migliaia di persone che hanno attraversato la kermesse (Maggiori informazioni qui).

Calendario in aggiornamento – dal 14/06 al 15/07

15 giugno 2023 | CACAO MENTAL + Los Muchos Gramos (1 euro può bastare)

(1 euro può bastare) 16 giugno 2023 | CARMEN CONSOLI feat Marina Rei + guest (1 euro può bastare)

+ guest (1 euro può bastare) 21 giugno 2023 | TRIVEL PARTY #3 W/ SHOW ME THE BODY + Hobos + Wojtek (1 euro può bastare)

+ Hobos + Wojtek (1 euro può bastare) 22 giugno 2023 | VERDENA + guest

+ guest 23 giugno 2023 | DUB FX & PAOLO BALDINI + MELLOW MOOD + guest (1 euro può bastare)

+ guest (1 euro può bastare) 24 giugno 2023 | HIP-HOP DAY #13 W/ NITRO + Battle Freestyle (1 euro può bastare)

+ Battle Freestyle (1 euro può bastare) 27 giugno 2023 | SKA-P + special guests

+ special guests 28 giugno 2023 | SHERWOOD GOES HARDCORE W/ NO PRESSURE + SUNAMI + PAIN ON TRUTH + RESTRAINING ORDER + C4 (1 euro può bastare)

(1 euro può bastare) 30 giugno 2023 | MEZZOSANGUE + Guest (1 euro può bastare)

+ Guest (1 euro può bastare) 4 luglio 2023 | BAUSTELLE + guest

+ guest 7 luglio 2023 | REGGAE DAY #7 W/ KABAKA PYRAMID + BomChilom (1 euro può bastare)

+ BomChilom (1 euro può bastare) 11 luglio 2023 | CARL BRAVE + guest

+ guest 13 luglio 2023 | VENERUS + BIGMAMA + MAX CASACCI

+ BIGMAMA + MAX CASACCI 15 luglio 2023 | SEUN KUTI & EGYPT 80 + SAVANA FUNK + Sibode dj (1 euro può bastare)

