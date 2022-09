«Siamo tutti Supereroi»: la mostra a Villa Draghi

«L'armatura scintillante - scrive la curatrice Katia Bregolin - di Goldrake che lo rende invincibile, il mantello rosso di Superman, lo scudo di Capitan America, le ragnatele di Spiderman con le quali salva il mondo. Siamo cresciuti con loro, ognuno con il suo Supereroe preferito nel cuore, e forse questo perché nei loro occhi, in quello sguardo ci siamo riconosciuti. La forza di brillare con il cielo nero alle spalle è un super potere che ci appartiene, è in ognuno di noi, e talvolta non ci rendiamo conto di quello che abbiamo dentro finché non lo facciamo uscire. Questa mostra vuole essere un momento unico per ricordarci quanto ogni singolo giorno sappiamo affrontare le nostre piccole battaglie, e vincerle a testa alta. Perché siamo tutti Supereroi, solo che a volte ce lo dimentichiamo». Domenica 4 settembre, alle ore 11 l' inaugurazione della mostra "Siamo tutti Supereroi" presso la Sala delle Carrozze di Villa Draghi a Montegrotto Terme . La mostra sarà visitabile gratuitamente ogni week-end di settembre (sabato dalle 14 alle 18 domenica dalle 10 alle 18).