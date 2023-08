Sold out per Daniela Lucangeli. Il 30 agosto sarà la volta di Massimo Donà

Dopo la pausa estiva, ritornano già con un primo sold out gli appuntamenti della nona edizione di Castello Festival, la rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Anche quest’anno Castello Festival incontra filosofia e musica con due eventi speciali nella cornice del Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann (corso Garibaldi 33).

Ad aprire la serata di sabato 26 agosto, sarà Daniela Lucangeli con una prima assoluta in collaborazione con Associazione Filosofia di Vita. La professoressa di psicologia dello sviluppo dell’Università di Padova, esperta di psicologia dell'apprendimento, parlerà al pubblico di musica quale forma di intelligere che ha funzioni trasversali. La musica ha un forte impatto emotivo nel nostro essere fin dalla nascita e le emozioni generate dai brani musicali stimolano nel nostro organismo sensazioni di piacere, di gioia o di tristezza. Anche imparare a suonare uno strumento musicale è una funzione ad altissimo potenziale nella neuroplasticità dello sviluppo, migliora la sensibilità uditiva ma anche le abilità linguistiche, motorie e di ragionamento nei bambini. Imparare a leggere uno spartito, a utilizzare uno strumento per produrre una melodia ci permette dunque di potenziare la nostra intelligenza e le nostre abilità. In età adulta l’effetto è strabiliante: molto noto al riguardo è l’effetto Mozart secondo cui dopo aver ascoltato la musica classica, le persone possono svolgere diversi compiti spaziali più rapidamente. Ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti (www.castellofestivalpadova.eventbrite.com). All’ingresso verrà richiesto un contributo responsabile a sostegno del progetto (consigliato €5).

L’ incontro-evento di mercoledì 30 agosto, in collaborazione con Associazione Filosofia di Vita, tra il filosofo e compositore Massimo Donà, accompagnato dal musicista e polistrumentista Stefano Olivato, propone, in prima assoluta, un’interpretazione filosofica della musica dei Rolling Stones per far comprendere in che senso essi siano riusciti a sviluppare in forma assolutamente originale la matrice blues da cui sarebbe sorta tutta la musica moderna. Una musica costruita intorno ai riff ossessivi e trascinanti elaborati da Keith Richards, sulla scia del blues di Chicago. Una musica spiralica, incantatoria, capace di generare un flusso irresistibile all’insegna della pura immediatezza. Ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti (www.castellofestivalpadova.eventbrite.com). All’ingresso verrà richiesto un contributo responsabile a sostegno del progetto (consigliato €5).

Tutti gli spettacoli di Castello Festival hanno come orario di inizio le 21:15. Il programma completo e le modalità di partecipazione agli spettacoli sono disponibili sul sito ufficiale www.castellofestival.it e sulla pagina facebook Castellofestivalpadova. Biglietti disponibili nei principali circuiti online (Vivaticket, Ticketone, Ticketmaster) o al botteghino la sera degli spettacoli.