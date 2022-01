Sold out al museo della Padova Ebraica, sala gremita per ascoltare la vita di Paolo Levi

Paolo Levi fa il bis. Dopo il successo di domenica 30 gennaio, quando il museo Padova Ebraica ha raggiunto il massimo della capienza per assistere al racconto della vita del padovano vittima dei campi di concentramento, la Comunità Ebraica di Padova ha deciso di rinnovare l’invito a tutte e tutti: domenica 27 febbraio a partire dalle 16 il museo della Padova Ebraica ospiterà ancora una volta la “biblioteca vivente”: alcuni esponenti della Comunità Ebraica spiegheranno la storia degli ebrei padovani deportati, mentre lo storico Alessandro Pasetti Medin racconterà la storia di Paolo Levi, ricostruita grazie allo studio e alle ricerche della professoressa Mariarosa Davi, della dottoressa Giulia Simone, ricercatrice dell’Università di Padova, e dell’ archivista della Comunità Ebraica Ghila Pace. Buona parte del lavoro d’archivio e ricostruzione è stato fatto anche dagli studenti del liceo scientifico Nievo, dell’istituto superiore Pietro Scalcerle che proprio domani, martedì 1 febbraio, metteranno in scena la vita dell’avvocato padovano al teatro Ridotto del Verdi. Al progetto ha collaborato anche il Liceo europeo San Benedetto di Montagnana, proporrà uno spettacolo a scuola l'11 febbraio (gli eventi sono su invito, per informazioni contattare il Museo della Padova Ebraica).

Una nuova data

Gina Cavalieri, vicepresidente della Comunità ebraica di Padova: «Sapevamo che la storia di Paolo Levi avrebbe acceso l’interesse di tutto il Veneto, ma non immaginavamo che in poche ore tutti i posti sarebbero andati esauriti, siamo ben felici quindi di programmare un’altra giornata insieme per raccontare a tutti ancora una volta le vicende di questo padovano, avvocato ebreo omosessuale, ucciso nel campo di sterminio di Aushwitz».

Paolo Shaul Levi

Paolo Shaul Levi, nato nel 1904, era uno studioso dagli interessi culturali vasti: scriveva recensioni sulla rivista "Israel", ed era un punto di riferimento intellettuale per la Comunità Ebraica. La sua carriera scolastica era stata brillante ed è culminata con la laurea in Giurisprudenza a 22 anni, alla quale però non seguì mai l'abilitazione ufficiale all'avvocatura. Anche se di questioni legali si occupò per tutta la vita: internato più volte dopo la promulgazione delle leggi razziali, era noto per adoperarsi per il miglioramento delle condizioni di prigionia. Era anche omosessuale, in un momento storico in cui la diversità era nemica della vita sociale. Le leggi razziali, inoltre, avevano determinato anche la sua solitudine: le amate sorelle si erano trasferite in Libia. Arrestato per l'ultima volta nel dicembre del 1943, venne deportato ad Auschwitz nello stesso treno e nello stesso vagone di Primo Levi, e probabilmente venne subito mandato nelle camere a gas. Di Paolo Levi, infatti, non esiste certificato di morte, tuttavia è lo stesso scrittore a darci indizi utili: «Non entrarono, del nostro convoglio, che novantasei uomini e ventinove donne, di tutti gli altri, in numero più di cinquecento non uno era vivo due giorni più tardi», scriveva in Se questo è un uomo. È molto probabile che Paolo Levi fosse tra quei cinquecento.