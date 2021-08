Soldout per #lacantantelirica Stefania Miotto al MuSme

Grande successo di pubblico alla serata con #lacantantelirica Stefania Miotto al MuSme. Il soprano ha dialogato con l’attrice Federica Santinello e ha visto la partecipazione del presidente della Provincia di Padova Fabio Bui. Sulle note di “Camminerò” il suo ultimo brano musicale, Stefania, soprano lirico nota al grande pubblico, ha intessuto una serata frizzante, ironica, divertente e ha saputo coniugare la musica con la solidarietà. Si tratta di un brano di rinascita e di speranza che mescola stili musicali e dà voce alla ripartenza degli artisti e della città. Ed è proprio con questo stesso spirito che Stefania Miotto porta da sempre nei suoi progetti la contaminazione di pop e lirica, un amore che nasce dalla formazione classica dagli studi al Conservatorio Cesare Pollini, parte integrante di tutta la sua carriera concertistica, specializzandosi in seguito con vari corsi e masterclass anche sul canto moderno e sul Musical.

La gioia di ritorvarsi insieme

«La musica – ha detto Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova - è una delle espressioni più intense dell’anima e Stefania Miotto, grazie al suo studio e alla sua interpretazione, sa regalarci emozioni nuove e la gioia di ritrovarci insieme. Sulle orme del grande Luciano Pavarotti, ha reso questo brano particolarmente affascinante per la contaminazione di pop e lirica e per consentire agli ascoltatori di avvicinarsi ad un genere nuovo e originale. La sua voce, la sua creatività, il suo temperamento, la sua energia, sono stati elementi di unione, di speranza e solidarietà, con i quali ha realizzato l’iniziativa “Ricuciamo il nostro lavoro”, costruendo una rete di persone fatta di condivisione, pur nel rispetto di ciascun ambito lavorativo, ma che hanno saputo riprogrammare la loro attività professionale per uscire dall’emergenza. Ringrazio Stefania Miotto, oltre che per la grande professionalità, anche per la grande umanità e per il messaggio di speranza che porta in tutti noi».

L'artista

Da sempre Stefania Miotto è in prima linea anche in molti eventi solidali, soprattutto tra donne, testimonial, ed è una delle fondatrici della rete di musica, commercio e no profit “Ricuciamo il nostro lavoro”, sostenuto e patrocinato dalla Provincia di Padova.

«Il mio nuovo brano “Camminerò” – ha detto Stefania Miotto – vuole essere un ringraziamento alla musica e al canto che danno la forza di andare avanti sempre e comunque. Il canto è per me amore incondizionato e passione senza confini, e in questo brano porto tutto quello che sento e ho raccolto nel percorso musicale e di vita che ho compiuto fino ad oggi, incontrando persone meravigliose alle quali voglio regalare tutta l’emozione e la gioia di ritrovarci sempre, Un sogno durato 15 anni ma arrivato ora alla sua conclusione che in realtà per me significa ripartire di nuovo a sognare!»

L'evento

La serata è stata trasmessa in diretta streaming sul canale youtube della Provincia di Padova https://www.youtube.com/ProvinciaPadova

Il brano

Il brano “Camminerò” è scaricabile su tutte le piattaforme digitali, in primis su spotify : https://backl.ink/147231174?fbclid=IwAR37PrR3pi1Ta8lBHiKJkzkvoTO6A23t5z772BS5Rbk4SLlfL2FjxPwT7x0

https://www.youtube.com/watch?v=eCuB0BY89Fs

Foto articolo da comunicasto stampa.