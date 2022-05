Solidaria 2022, la manifestazione che ognuno può "ospitare"

Il Festival Solidaria promosso dal CSV di Padova e Rovigo per promuovere la cultura della solidarietà torna dal 17 al 25 settembre in contemporanea sia a Padova che a Rovigo.

Balconi e giardini

Per il secondo anno, in occasione di questo pre-lancio, il Centro Servizio Volontariato invita tutti i cittadini e le associazioni a diventare protagonisti ospitando esibizioni artistiche e reading all’interno dello spin off artistico “Solidaria on the balkòn”. Anche per il 2022, infatti, la volontà è di portare arte, spettacolo e cultura all’interno di piccoli spazi privati – giardini condominiali, balconi, piccoli spazi d’incontro nei quartieri – o luoghi pubblici da rigenerare, per creare ed incentivare quelle basilari reti di comunità che costituiscono la necessaria premessa ad ogni cambiamento immaginato su di una scala più grande.

Esibizioni

Dato il successo di Solidaria on the Balkòn 2021, che ha portato 5 esibizioni di arte performativa site specific, la nuova edizione vuole essere sempre più diffusa in città e dintorni. Sulla base delle disponibilità che arriveranno attraverso il form dedicato sarà costruito un programma di esibizioni e incontri diffuso e partecipato dal 17 al 25 settembre 2022 con la consulenza artistica di Antonio Irre, attore e performer, con formazione specifica nel campo del Teatro di Ricerca e nel campo dei Media Interattivi. La partecipazione è gratuita. I costi di service e performance saranno sostenuti dal Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo nell’ambito della V edizione di Solidaria.