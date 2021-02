Ancora sospeso a data da destinarsi il mercatino dell’antiquariato a Piazzola sul Brenta

Non appena le disposizioni normative statali e regionali ne consentiranno la ripresa il mercatino ripartirà. Per commercianti e hobbisti c'è tempo fino al 28 febbraio 2021 per la presentazione e consegna delle domande di partecipazione