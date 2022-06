"Un'estate in lingua": l’Università di Padova organizza nove spettacoli teatrali in lingua italiana e straniera 

Da giovedì 16 a giovedì 30 giugno il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) dell’Università di Padova organizza il Festival di Teatro, una serie di appuntamenti estivi con performance sia in italiano che in lingua straniera.

Il Festival

Il Festival, frutto del lavoro di studenti e studentesse con la collaborazione di docenti, lettori di lingua e registi teatrali, propone nove spettacoli con l’obiettivo di far conoscere al pubblico l’enorme varietà di lingue e realtà culturali che si affiancano quotidianamente nell’offerta didattica dell’Ateneo patavino. È in questa varietà che si inserisce anche la linea dei laboratori teatrali in lingua straniera, affidati all’esperienza del regista Pierantonio Rizzato. Non è un caso che lo spettacolo di apertura, Follia, sia a sua volta una performance poetica plurilingue, coinvolgendo ben sette lingue dell’Est Europa: polacco, romeno, serbo e croato, sloveno, ucraino, ungherese. Lo spettacolo inaugurerà il Festival e si terrà simbolicamente nel Complesso Beato Pellegrino giovedì 16 giugno alle ore 21.

Laboratori

Gli appuntamenti successivi vedranno i laboratori di romeno, tedesco, spagnolo, inglese, russo e francese, che metteranno sulla scena autori capitali delle rispettive letterature (Caragiale, Molière), testi più recenti e contemporanei (Wolfgang Borchert, Claudio Tolcachir, Michail Ugarov) o adattamenti di testi letterari (Nathaniel Hawthorne). Da non dimenticare anche la rappresentazione in lingua italiana tenuta dagli studenti internazionali (Una statua in Prato), che si esibiranno in un lavoro di gruppo su un tema di evidente attualità. Non mancheranno, infine, spettacoli di teatro contemporaneo in lingua italiana come Fedora – suggestioni calviniane e Il Ritorno – omaggio al sig. Eliot a sottolineare le attività di sperimentazione e ricerca che il DiSLL propone ai suoi studenti.

Dove

Ad eccezione della serata di apertura, che si terrà nel Complesso Beato Pellegrino (Via Beato Pellegrino, 32), tutti gli eventi avranno luogo nel cinema teatro Rex (Via Sant’Osvaldo, 2 – Padova) alle ore 21.

Ingresso su prenotazione

Gli spettacoli sono a ingresso libero, su prenotazione, fino a esaurimento posti. Le prenotazioni si possono effettuare a partire da 4 giorni prima dell’esibizione cui si desidera assistere fino alle ore 12 del giorno in cui essa si svolge, all’indirizzo e-mail babele.festival@gmail.com indicando nell’oggetto del messaggio la data dello spettacolo.

Tutti gli appuntamenti

16 giugno

Complesso Beato Pellegrino - ore 21

Laboratorio di lettura performativa: Follia. Lettura di testi poetici in polacco, romeno, serbo e croato, sloveno, ucraino, ungherese.

17 giugno

Cinema Rex, Via Sant’Osvaldo, 2 - ore 21

Fedora – suggestioni calviniane e Il Ritorno – omaggio al sig. Eliot (interpretazioni contemporanee)

Spettacolo in lingua italiana

20 giugno

Cinema Rex, Via Sant’Osvaldo, 2 - ore 21

O noapte furtunoas? (Una notte tempestosa) di Ion Luca Caragiale

Spettacolo in lingua romena

21 giugno

Cinema Rex, Via Sant’Osvaldo, 2 - ore 21

Una statua in Prato (Lavoro di gruppo)

Spettacolo in lingua italiana degli studenti Internazionali

22 giugno

Cinema Rex, Via Sant’Osvaldo, 2 - ore 21

Draußen vor der Tür di Wolfgang Borchert

Spettacolo in lingua tedesca

24 giugno

Cinema Rex, Via Sant’Osvaldo, 2 - ore 21

La omisión de la familia Coleman di Claudio Tolcachir

Spettacolo in lingua spagnola

27 giugno

Cinema Rex, Via Sant’Osvaldo, 2 - ore 21

Rappaccini’s Daughter dal racconto di Nathaniel Hawthorne

Spettacolo in lingua inglese

29 giugno

Cinema Rex, Via Sant’Osvaldo, 2 - ore 21

OblomOFF da Michail Ugarov

Spettacolo in lingua russa

30 giugno

Cinema Rex, Via Sant’Osvaldo, 2 - ore 21

Le Médecin malgré lui di Molière

Spettacolo in lingua francese

Info web

