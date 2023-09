“Come ca jerimo, come ca semo”: xena e cabaret con Dario Carturan al ristorante Perchè di Roncade

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Venerdì 8 settembre, alle 20, il ristorante di Roncade torna a ospitare uno spettacolo dell’attore popolare padovano, maestro del cabaret narrativo veneto.

Una società in rapida trasformazione allo specchio: dalla civiltà contadina al “dopo Covid”

Dopo tre anni l’attore (e autore) Dario Carturan torna al “Perché” con il suo ultimo spettacolo. L’attore metterà tutti allo specchio e ci farà vedere come siamo cambiati. Come è cambiato il mondo in cui viviamo. Dopo il Covid ancora di più… Sembrano secoli se si parte dalla civiltà delle nostre campagne, che oggi ci appare arcaica, ma che in realtà resta fonte di valori ancora attuali. Sarà impossibile non sorridere, perché l’attore padovano, maestro del cabaret narrativo veneto e nel portare a galla (spesso ironicamente, ma con rispetto) i valori della civiltà contadina, sa sempre trovare la battuta giusta. Rendere comica, con acutezza, ogni situazione. Così da generare riflessioni. Un mattatore del palcoscenico, istrionico, travolgente, ma talvolta anche lieve nel ricordare con nostalgia il tempo che fu. Quello della povertà, che in realtà era anche una “ricchezza” di tradizioni e, soprattutto, valori umani.

Lo spettacolo “Come ca jerimo, come ca semo”, un bestseller (diciamo così, perché è di moda) del suo repertorio più recente, andrà in scena venerdì 8 settembre 2023, alle ore 21, al ristorante “Perché” di Roncade, che spesso si trasforma in luogo di cultura. Se le condizioni meteo lo consentirà lo spettacolo si svolgerà all’aperto, sotto la grande volta d’acciaio progettata dall’architetto Toti Semerano. Altrimento in uno dei tanti spazi chiusi del locale che, va ricordato, nel 2006 venne premiato alla Triennale di Milano.

Prima dello spettacolo il “Perché” - locale che di recente è stato segnalato anche dalla guida austriaca “Falstaff” - proporrà un aperitivo e una cena (inizio ore 20) firmata dallo chef Luca Boldrin, per favorire chi arriverà da lontano e per rendere più originale l’approccio allo spettacolo.

Partecipare a spettacolo e cena costerà 38 euro.

Per informazioni: 0422 849015.

Via Mezza Brusca, 2, 31056 Roncade TV

https://www.facebook.com/ristoranteperche/

