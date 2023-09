Spiccioli, il Festival Internazionale di Teatro di Strada torna a Rubano

Per la prima volta Spiccioli raddoppia. Dopo le emozioni vissute a Battaglia Terme lo scorso giugno, il centro di Sarmeola di Rubano ospiterà quindici spettacoli di circo contemporaneo, clownerie, acrobatica aerea e artisti di strada provenienti da diverse regioni d’Italia e da Paesi esteri. Due giornate, sabato 9 e domenica 10 settembre, con artisti locali e internazionali, per tornare a stupirci di fronte alla magia dello spettacolo dal vivo. La partecipazione è gratuita. Caratteristica dell’arte busker è “fare cappello”: gli spettatori possono contribuire liberamente alla performance, lasciando un’offerta. Il festival è organizzato dal Comune di Rubano in collaborazione con le associazioni culturali Arci Padova e Carichi Sospesi. Per due giorni la città si trasformerà in un animato e colorato teatro a cielo aperto con artisti internazionali da Africa, Argentina, Brasile, Repubblica Ceca, Francia, Cile e compagnie italiane. «Sono alcuni anni ormai che il Comune di Rubano propone un Festival di teatro di Strada a ridosso della riapertura delle scuole e di tutte le attività sociali ed associative del territorio, per chiudere con il sorriso l’estate e riattivare il gusto del vivere insieme la comunità, adulti e bambini, famiglie ed anziani. - dichiara la sindaca Sabrina Doni - Quest’anno Spiccioli torna a Rubano con una proposta di alto livello artistico; vedremo spettacoli adatti ad un pubblico variegato, totalmente gratuiti, che andranno ad arricchire l’offerta di un fine settimana ricco di proposte sia commerciali, con la notte del Distretto sotto le stelle, sia culinarie grazie alla cucina dello stand gastronomico gestito dai volontari della Parrocchia di San Fidenzio a Sarmeola».

«Il festival prende il nome dagli spiccioli lasciati spontaneamente nel cappello degli artisti. Siamo felici di raddoppiare la rassegna. Il teatro di strada è uno dei mezzi più efficaci per valorizzare zone centrali di un territorio o anche per riqualificare aree che hanno, negli anni, perso identità – spiega Serena Maule, presidente di Arci Padova e capofila nell’organizzazione – Si possono vivere gli spazi come occasione di incontro per tutta la cittadinanza».Ad aprire la rassegna, sabato 9 settembre alle 17:00 alla Scacchiera, l’elegante e poetico «Mettici il cuore» di Nina Theatre, uno spettacolo che vuole arrivare all’animo dello spettatore portandolo a sorridere e a sognare, a emozionarsi, a riflettere e meravigliarsi davanti alla semplicità delle piccole cose. L’attrice, trasformandosi in una simpatica maestra del sud Italia, decide di raccontare piccole e tenere storie tratte da un vecchio libro. Proprio da questi racconti pupazzi e oggetti prenderanno vita e si trasformeranno in dolci e simpatici personaggi.

Piazza Mercato ospiterà dalle 17:40 tre diverse performance. Si inizia con «Sailor Circus» del Duo un Pie. Uno spettacolo ricco di discipline: danza, corda molle, magia e soprattutto duo acrobatico, utilizzando uno stile pin up, come nei lontani anni ’40. Ivanna Winter e German Cortez sono un duo acrobatico argentino e fondono tecniche acrobatiche con la danza e tanta passione. Hanno partecipato nei più grandi festival argentini (Stravaganza, Panam Circus) e ora stanno portando la loro arte in tutto il mondo. Lo spettacolo sarà replicato alle ore 22:50.

Fra piramidi umane, salti acrobatici e danza africana, i cinque giovani acrobati kenioti offrono, alle 18:20, lo spettacolo «Jabali (In total control)» dove energia, creatività e tecnica si mescolano creando un’intensità emozionale straordinaria. Lo spettatore viene piacevolmente coinvolto in questo gioco di movimenti acrobatici e musica ritmata. In questo spettacolo interamente creato e gestito da loro, gli Afro Jungle Jeegs spingono al massimo le loro abilità con energia e entusiasmo, creando uno spettacolo unico. Il diablo, invenzione millenaria di origine cinese, sarà protagonista dello spettacolo «Gùshi» che Brunitus, artista bresciano, metterà in scena alle ore 19:00. Questo particolare strumento è stato usato fin dalla notte dei tempi per scacciare gli spiriti maligni. Brunitus recupera questa origine mistica nel suo spettacolo per generare un viaggio. Una fiaba circense attraverso i sentimenti. I diabli girano, volano e si attorcigliano come le storie. Ritmi funk e rock faranno da colonna sonora alle strade di Rubano. I nove componenti della Rusty Brass Band, la formazione bresciana a base di ottoni sarà la protagonista del concerto itinerante a partire dalle 20:45. Sonorità balcaniche ed esotiche, e accenni alla tradizione classica, con l’obbiettivo di fondere tra loro le più disparate culture brass bandistiche.

Ci si sposta nuovamente alla Scacchiera, alle 21:30, dove Ermelinda Coccia presenta il suo spettacolo «Life», un racconto per immagini, manipolazione di sabbia e proiezioni dal vivo. La ricerca dell’artista tende a unire le tecniche pittoriche e quelle multimediali, trovando un senso più profondo nella Sand art, una tecnica che fonde delicatamente la manipolazione della materia con l’animazione su schermo. Le sue storie di sabbia sembrano magia e coinvolgono tutti, occhi sgranati, in un’attenzione profonda ai suoi racconti per immagini create in tempo reale. Uno spettacolo solista in Piazza del Mercato alle ore 22:00. Protagonista è l’artista circense e giocoliere ceco Filip Zahradnický. L’artista crea un collage astratto di immagini e scene ispirate all'inutilità e alla necessità dell'arte. Attraverso la manipolazione di oggetti e la giocoleria, costruisce energiche coreografie con elementi originali creando un insieme visivamente attraente. Arte astratta e oggetti si uniscono per generare situazioni surreali.

A chiudere in bellezza alle ore 22:50 doppio appuntamento. Sarà riproposto «Sailor Circus» del Duo un Pie. E gran finale «Spirito di drago» con Chandy de Falco, uno spettacolo di danza col fuoco, che rappresenta la storia di un guerriero che trova il suo potere tramite il fuoco, evocando lo spirito di un drago. Tutti gli spettacoli saranno poi ripresentati anche domenica 10 settembre. Un no stop che inizia alle 16:00 e termina alle 20:00 con «Gùshi» di Brunitus. Durante tutte le giornate del Festival ci sarà la presenza della ristorazione nello stand gastronomico della Parrocchia di Sarmeola presso l’area ricreativo-sportiva dietro la chiesa. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno presso una struttura coperta.