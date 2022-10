"Palcoscenico 35011 – Ai apre il sipario!", la nuova stagione al cinema teatro Aurora di Campodarsego

Palcoscenico 35011 – Ai apre il sipario! è il titolo della nuova stagione teatrale 2022-2023 della Città di Campodarsego che si terrà al Cinema Teatro Aurora, in Piazza Europa. Organizzata e promossa dalla Città di Campodarsego e Arteven – Circuito Multidisciplinare del Veneto, la rassegna prevede otto spettacoli in calendario da ottobre 2022 a marzo 2023.

Circo, danza, prosa, cabaret e musica

«È un onore presentare la prima rassegna teatrale di Città di Campodarsego – afferma l’Assessore alla Cultura Fabio Marzaro. Sarà l’occasione per vivere il teatro come esperienza di crescita culturale, condivisione e puro intrattenimento. Circo, danza, prosa, cabaret e musica saranno le espressioni artistiche della nostra rassegna. Un format ricco di emozioni, attraverso cui riflettere e sorridere su società, cultura e famiglia, per esaltare il ruolo primario del teatro nella nostra comunità. Si apra il sipario su PALCOSCENICO 35011!».

Lunedì 31 ottobre

Il sipario del Teatro Aurora si apre quindi lunedì 31 ottobre alle 21 con lo Spettacolo di Halloween del Circo Patuf dal titolo SOÑAMBUUULA: la notte delle zucche, un vero e proprio sogno ad occhi aperti capace di trasportare grandi e piccini in una fantasia fatta di poetiche evoluzioni acrobatiche e incontenibile comicità.

Venerdì 11 novembre

COSA NOSTRA SPIEGATA AI BAMBINI, in rassegna venerdì 11 novembre alle 21 con protagonisti Ottavia Piccolo e I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, racconta la storia di Elda Pucci, la prima donna eletta Sindaco di Palermo nel 1983, sfiduciata l’anno successivo e uccisa nell’aprile del 1985. Per la prima volta, durante il suo mandato, Palermo si costituisce parte civile in un processo di mafia.

Sabato 3 dicembre

Sabato 3 dicembre va in scena alle ore 16 LA NOTTE DEI REGALI, Spettacolo per bambini a partire dai 3 anni interpretato dagli attori de La Piccionaia e che prevede animazione, pittura dal vivo e narrazione. Gastaldo, il vecchietto della tradizione popolare veneta che conduce il carrettino dei doni natalizi, racconta la sua esperienza al fianco dei portatori di regali nell’inverno di ogni anno, rivivendola e condividendola con i piccoli spettatori.

Domenica 1 gennaio

Il Concerto di Capodanno HOLLYWOOD MUSIC – Le grandi colonne sonore previsto domenica 1 gennaio alle ore 17 inaugura il nuovo anno. L’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta regala al pubblico un programma brillante e innovativo, per rivivere le grandi emozioni della musica da film. Dai classici di Henry Mancini, come La Pantera Rosa, Colazione da Tiffany, Peter Gunn alle intramontabili atmosfere western de I Magnifici sette, a West Side Story, James Bond, Grease, Titanic, La La Land, Star Wars, Jurassic Park, Indiana Jones, I Pirati dei Caraibi ed altri successi ancora.

Venerdì 20 gennaio

Segue venerdì 20 gennaio alle 21 “TUTTO” TEO, lo show del grande Teo Teocoli che dà vita a tutti i personaggi che lo hanno reso noto: dagli esilaranti protagonisti di “Mai Dire Gol” come Felice Caccamo e Peo Pericoli, alle riuscitissime imitazioni di Josè Feliciano e Ray Charles, fino ad arrivare ai più noti Cesare Maldini e Adriano Celentano. Sul palco l’artista è accompagnato dalla DOCTOR BEAT band, composta da 4 musicisti e una corista.

Venerdì 3 febbraio

Immancabile in cartellone la danza contemporanea: in scena venerdì 3 febbraio alle ore 21 la compagnia Artemis Danza in DANTE SOLO INFERNO, una performance ispirata alla prima cantica della Divina Commedia, dove i danzatori ridisegnano contorni di una terra inospitale, dove torme di dannati scontano la loro pena. I movimenti coreografici diventano uno specchio del tormento, i corpi si plasmano in torsioni, sincopi, contratture, intrecci insolubili.

Sabato 11 marzo

Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta danno voce e corpo ai personaggi del romanzo di Natalia Ginzburg La Parrucca e Paese di Mare nell’omonimo spettacolo LA PARRUCCA, previsto sabato 11 marzo alle 21. Due atti unici che sembrano l’uno la prosecuzione dell’altro in cui troviamo Massimo, un uomo perennemente insoddisfatto che passa da un lavoro all’altro ma che vorrebbe fare l’artista e Betta, una donna ingenua, irrisolta ma genuina, soli in un piccolo albergo isolato alle prese coi litigi e tradimenti di una relazione oramai al capolinea. Comico, drammatico, vero, scritto con l’ironia e la leg­gerezza che solo la Ginzburg sa fare.

Venerdì 24 marzo

Chiude la stagione venerdì 24 marzo alle 21 BLOCCATI DALLA NEVE, che vede Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere interpretare Patrick e Judith, due sconosciuti costretti a convivere per giorni in un cottage di campagna a causa di una violenta tempesta di neve, tra litigi continui ma anche risate e momenti di pura e divertente follia.

Ingresso

Prezzi abbonamento stagione teatrale 2022-2023

intero: 50 euro / ridotto: 40 euro (under 30 e over 65)

Prezzi biglietti stagione teatrale 2022-2023

intero: 15 euro / ridotto: 12 euro (under 30 e over 65)

Spettacolo di Halloween

SOÑAMBUUULA: la notte delle zucche

Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti inviando email a cultura@comune.campodarsego.pd.it

Prenotazione riservata ai residenti fino al 27 ottobre

Spettacolo per famiglie

LA NOTTE DEI REGALI

intero: 5 euro

ridotto: 4 euro per l’acquisto di almeno tre biglietti

Concerto di Capodanno

HOLLYWOOD MUSIC - Le grandi colonne sonore

Biglietto unico: 10

Vendita abbonamento stagione teatrale 2022-2023

dal 17 ottobre presso la Biblioteca Comunale, via Roma 9

Tel. 049 9299827

Orari: lunedì 09–13, 14–18 / martedì chiuso

mercoledì, giovedì, venerdì 14–18 /sabato 09–12:30

Vendita biglietti

dal 5 novembre presso la Biblioteca Comunale e dal 6 novembre anche online su https://www.vivaticket.com/it e relativi punti vendita. Il giorno di spettacolo presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio

Per informazioni

Ufficio Cultura - Via Roma, 9

Campodarsego (PD) /Tel. 049 9299827

Orari: lunedì 09–13, 14–18 / martedì chiuso

mercoledì, giovedì, venerdì 14–18 /sabato 09–12:30

Info web

www.comune.campodarsego.pd.it/

https://www.myarteven.it/

https://www.myarteven.it/rassegne/campodarsego-palcoscenico-35011

Foto articolo da Facebook di Città di Campodarsego