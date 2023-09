“Peripezie!”: tutte le novità e il programma della 58esima stagione concertistica OPV

Dal 12 ottobre 2023 al 23 maggio 2024 la nuova Stagione concertistica firmata dal Direttore musicale e artistico Marco Angius prende il titolo dai Cinque Pezzi per orchestra op. 16 di Schönberg, del quale verrà eseguita una delle sue opere capitali nel 150esimo anniversario della nascita, a cent’anni dalla storica tournée italiana che nel 1924 toccò anche la città di Padova. Con 14 concerti, di cui uno fuori abbinamento, Peripezie! stimolerà inediti percorsi d’ascolto con accostamenti spericolati del repertorio musicale (Strauss/Malipiero, Schönberg/Beethoven, Haydn/Ives, Mozart/Nieder, Mozart/Romitelli) e nuovi progetti che si concretizzeranno nell’integrale dei 27 Concerti per pianoforte e orchestra di Mozart con solista Leonora Armellini e delle 11 Sinfonie di Malipiero, avviata nel cinquantesimo anniversario della morte del compositore veneziano. Accanto ai quattro artisti in residenza, il nuovo cartellone porterà a Padova alcuni tra i più affermati solisti sulla scena internazionale, tra tutti il violinista Pinchas Zukerman, i pianisti Jan Lisiecki, Alessandro Taverna, Mariangela Vacatello e Michele Campanella, accanto ad alcuni tra i più interessanti artisti della nuova generazione, come i violinisti Andrea Obiso, Spalla dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Veriko Tchumburidze, primo premio al Concorso Internazionale Henryk Wieniawski, e la pianista Ying Li, solista nell’appuntamento in collaborazione con La Società dei Concerti di Milano.

La 58ª Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto è organizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova e dei Mecenati “Art Bonus” Fondazione Cariparo, APS Holding, Acegas APS Amga e l’Associazione Amici OPV.

Debutti internazionali

Oltre al violinista Pinchas Zukerman (14 marzo 2024), che si esibirà nella doppia veste di direttore e solista alla viola, al pianista canadese Jan Lisiecki (9 maggio 2024) e alla violinista turca Veriko Tchumburidze (18 gennaio2024), faranno il loro debutto sul podio OPV Nir Kabaretti (8 febbraio 2024), Direttore Musicale della Southwest Florida Symphony, Marc Niemann (9 maggio 2024), Direttore Principale dell'Orchestra Filarmonica di Bremerhaven, Michele Gamba (23 maggio), già assistente di Antonio Pappano e Daniel Barenboim, a Padova dopo il recente debutto al Metropolitan di New York.

Artisti in residenza OPV

La pianista Leonora Armellini, il violinista Giovanni Andrea Zanon, il compositore Luca Antignani e il direttore Wolfram Christ sono i quattro artisti in residenza della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, protagonisti di alcuni appuntamenti della 58^ Stagione concertistica e di altri progetti speciali.

Ad anticipare l’inaugurazione della Stagione, il prossimo 3 settembre 2023 l’Orchestra terrà un concerto al prestigioso Festival di Lucerna diretta da Wolfram Christ, storica Prima Viola dei Berliner Philharmoniker e Viola Principale dell’Orchestra del Festival di Lucerna. Oltre a dirigere, Wolfram Christ sarà anche solista nei due Concerti per viola e orchestra appositamente commissionati per l’occasione a due dei massimi compositori contemporanei sulla scena mondiale: Jörg Widmann e Wolfgang Rihm. All’interno del concerto OPV si esibirà inoltre la clarinettista tedesca Sabine Meyer nel ruolo di solista.

Nuovi accostamenti

Tra le caratteristiche di questa Stagione figurano inediti itinerari d’ascolto che consentiranno al pubblico di riscoprire alcuni capolavori della storia attraverso accostamenti spericolati: i Concerti per pianoforte di Mozart si rifletteranno in Wolfgangerls erste Komposition del compositore mitteleuropeo Fabio Nieder (26 ottobre 2023) o nelle sollecitazioni sonore di Fausto Romitelli, compianto compositore friulano del quale ricorrono i vent’anni della prematura scomparsa. Brahms e Strauss si riverseranno nel catalogo sinfonico di Gian Francesco Malipiero (9 novembre 2023), la Fantasia Corale op. 80 e le musiche di scena per Egmont di Beethoven con Un sopravvissuto di Varsavia di Schönberg (8 febbraio 2024), la Sinfonia concertante di Haydn insieme a Ravel, Stravinsky e Ives (22 febbraio 2023), o ancora la Sinfonia Incompiuta di Schubert con la novità assoluta di Luca Antignani (18 aprile 2024). Lo scenario accoglierà inoltre la fortunata formula di Tutto in una sera che in questa edizione presenterà l’integrale dei lavori per pianoforte e orchestra di Schumann con Mariangela Vacatello solista, per la direzione di Luigi Piovano (11 gennaio 2024).

Omaggio a Saint-Saëns

OPV tornerà a collaborare con il Centre de musique romantique française - Palazzetto Bru Zane di Venezia, proponendo un programma di melodie per voce e orchestra in omaggio al compositore Camille Saint-Saëns con il mezzosoprano francese Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, nominata rivelazione dell’anno 2022 ai Victoires de la musique classique, per la direzione di Marc Leroy-Calatayud, già Direttore Associato dell’Orchestra da camera di Ginevra (11 aprile 2024).

Progetti speciali

Peripezie! sarà attraversata da alcuni progetti speciali che si svilupperanno nel corso dei prossimi tre anni. Tra questi figurano l’integrale dei 27 Concerti per pianoforte e orchestra di Mozart con solista la pianista Leonora Armellini, affermata nella storia del prestigioso Concorso Internazionale “F. Chopin” di Varsavia come prima donna italiana ad aver scalato le vette della competizione, (l’anteprima del progetto è fissato per giovedì 22 giugno 2022 all’Auditorium Pollini) e le 11 Sinfonie di Gian Francesco Malipiero, autore che OPV sta valorizzando da tempo sia nell’ambito del teatro musicale, con la recente esecuzione di Ecuba al Teatro Olimpico di Vicenza, che sul versante sinfonico, in alcuni appuntamenti dell’ultima edizione della rassegna Veneto Contemporanea.

Entrambi i progetti saranno oggetto di registrazioni discografiche.

Concerto di Natale

Come di consueto, il tradizionale Concerto di Natale (13 dicembre 2023) sarà donato alla città di Padova da OPV. Per l’occasione, la Basilica di Sant’Antonio risuonerà sulle note di alcuni brani del repertorio barocco e di alcuni tra i titoli più suggestivi del Novecento, da Bach e Locatelli a Schnittke, da Haydn a Vasks, per la direzione di Filippo Maria Bressan.

Programma

12 ottobre 2023, ore 20:45

Auditorium Pollini

via Carlo Cassan 17 | Padova

Concerto inaugurale

Wolfram Christ Direttore

Giovanni Andrea Zanon Violino

Programma

Arthur Honegger - Rugby

Ludwig van Beethoven - Concerto per violino

Antonín Dvo?ák - Sinfonia n. 7

26 ottobre 2023, ore 20:45

Auditorium Pollini

via Carlo Cassan 17 | Padova

Alessandro Cadario Direttore

Leonora Armellini Pianoforte

Programma

Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto per pianoforte e orchestra K 175 e K 595

Fabio Nieder - Wolfgangs erste Komposition 1990

9 novembre 2023, ore 20:45

Auditorium Pollini

via Carlo Cassan 17 | Padova

Marco Angius Direttore

Alessandro Taverna Pianoforte

Programma

Gian Francesco Malipiero - Vivaldiana, Sinfonia n. 5 "dell'ahimè"

Richard Strauss - Burleske

Johannes Brahms - Variazioni su un tema di Haydn

30 novembre 2023, ore 20:45

Auditorium Pollini

via Carlo Cassan 17 | Padova

Alvise Casellati Direttore

Andrea Obiso Violino

Programma

Jean Sibelius - Concerto per violino

Franz Schubert - Sinfonia n. 9 "La Grande"

13 dicembre 2023, ore 20:45

Basilica del Santo

piazza del Santo | Padova

CONCERTO DI NATALE

Filippo Maria Bressan Direttore

Luigi Schifano Controtenore

Musiche di

Bach, Golijov, Locatelli, Haydn, Schnittke, Vasks, Kernis

Informazioni:

Ingresso gratuito su invito.

Gli inviti gratuiti saranno in distribuzione da lunedì 4 dicembre 2023 per gli abbonati alla 58ª Stagione concertistica, e da mercoledì 6 dicembre 2023 per tutti gli interessati presso il Ticket Office OPV in via Breda 17, Padova (ore 10-13 e 15-17).

11 gennaio 2024, ore 20:45

Teatro Verdi

via del Livello 32 | Padova

Francesco Angelico Direttore

Mariangela Vacatello Pianoforte

Programma

Robert Schumann - Integrale dell'opera per pianoforte e orchestra

18 gennaio 2024, ore 20:45

Auditorium Pollini

via Carlo Cassan 17 | Padova

Wolfram Christ Direttore

Veriko Tchumburidze Violino

Programma

Antonín Dvo?ák - Concerto per violino op. 53

Johannes Brahms - Serenata n. 1

8 febbraio 2024, ore 20:45

Teatro Verdi

via del Livello 32 | Padova

Nir Kabaretti Direttore

Michele Campanella Pianoforte

La Stagione Armonica Coro

Sergio Balestracci Maestro del Coro

Giancarlo Previati Narratore

Programma

Arnold Schönberg - Un sopravvissuto di Varsavia

Ludwig van Beethoven - Fantasia corale op. 80

Egmont, musiche di scena per il dramma di Ghoete

22 febbraio 2024, ore 20:45

Auditorium Pollini

via Carlo Cassan 17 | Padova

Marco Angius Direttore

Solisti OPV

Programma

Charles Ives - The unanswered question

Joseph Haydn - Sinfonia concertante

Igor Stravinsky - Dumbarton oaks

Maurice Ravel - Ma mère l'oye

14 marzo 2024, ore 20:45

Auditorium Pollini

via Carlo Cassan 17 | Padova

Pinchas Zukerman Direttore e viola solista

Giovanni Andrea Zanon Violino

Programma

Johann Sebastian Bach - Concerto doppio MWV 1043

Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonia concertante K 364

Johannes Brahms - Serenata n. 2 op. 16

11 aprile 2024, ore 20:45

Auditorium Pollini

via Carlo Cassan 17 | Padova

Marc Leroy-Calatayud Direttore

Marie-Andrée Bouchard-Lesieur Mezzosoprano

Programma

Gabriel Fauré - Les Roses d'Ispahan, Chanson du pecheur, Dolly

Claude Debussy - Clair de Lune (orch. A. Caplet)

Jules Massenet - Le Poete et le Fantome

Camille Saint-Saëns - Aimons-nous, Le timbre d'argent, extrait

Theodore Dubois - Celui que j'aime

Henri Duparc - Aux etoiles

César Franck - Les Eolides

Émile Waldteufel - Valse des patineurs

18 aprile 2024, ore 20:45

Auditorium Pollini

via Carlo Cassan 17 | Padova

Sieva Borzak Direttore

Ying Li Pianoforte

Programma

Luca Antignani - Novità in prima esecuzione assoluta

Maurice Ravel - Concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra

Franz Schubert - Sinfonia n. 7 "Incompiuta"

9 maggio 2024, ore 20:45

Auditorium Pollini

via Carlo Cassan 17 | Padova

Marc Nieman Direttore

Jan Lisiecki Pianoforte

Programma

Ludwig van Beethoven - Concerto per pianoforte e orchestra n. 4

Béla Bartók - Divertimento per archi

Joseph Haydn - Sinfonia n. 103 "Drumroll"

23 maggio 2024, ore 20:45

Teatro Verdi

via del Livello 32 | Padova

Michele Gamba Direttore

Leonora Armellini Pianoforte

Programma

Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto per pianoforte e orchestra K 246 e K 488

Fausto Romitelli - The nameless city (1997)

Charles Ives - Washington's Birthday

Informazioni

La campagna abbonamenti avrà inizio a settembre 2023. Gli appuntamenti della nuova Stagione si terranno tra il Teatro Verdi e l’Auditorium Pollini di Padova, anticipati dalle prove generali aperte al pubblico alle ore 17 nella sede del Teatro Verdi, alle ore 10.30 all’Auditorium Pollini.

https://www.opvorchestra.it/news-e-press/peripezie-la-58-stagione-concertistica-opv-2023-24/ - info@opvorchestra.it tel. 049 656848 / 656626

