Il violoncellista Worlitzsch e il direttore Kunert, due musicisti internazionali al debutto al Verdi con OPV

Giovedì 14 aprile alle ore 20.45 al Teatro Verdi Padova si terrà il sesto appuntamento della 56ª Stagione Concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto, intitolata Natura Sonorum. Una serata che accoglierà per la prima volta a Padova il violoncellista Valentino Worlitzsch e il direttore Christian Kunert, due musicisti internazionali della nuova generazione al loro debutto con OPV.

Il programma

In programma, due grandi capolavori dell’Ottocento come il Concerto per violoncello e orchestra n. 2 di Antonín Dvo?ák, brano di repertorio di tutti i più grandi solisti, e la Sinfonia n. 9 di Franz Schubert, universalmente nota come La Grande.

Valentino Worlitzsch

Nato ad Hannover nel 1989, Valentino Worlitzsch si è imposto all'attenzione internazionale dopo aver letteralmente conquistato il podio del German Music Competition di Bonn nel 2016, ricevendo il Primo premio della giuria, il premio del pubblico, il premio musicale del Rotary Club di Bonn e una borsa di studio annuale. Il suo debutto con l'Orchestra di Padova e del Veneto arriva dopo aver suonato con le maggiori orchestre europee in alcune delle sale più prestigiose, dalla Wigmore Hall di Londra alla Philharmonie Berlin, passando per La Filarmonica di San Pietroburgo e la Beethovenhalle di Bonn. Anche sul palco del Verdi, Valentino Worlitzsch si esibirà con su un violoncello Grancino, dal nome di una delle più importanti famiglie di liutai italiani del Settecento, gentilmente concesso da proprietà privata.

Christian Kunert

Dopo aver iniziato la carriera giovanissimo come Primo fagotto presso l'Opera di Stato di Amburgo, nel 2018 Christian Kunert abbandona la sua posizione per intraprendere la strada della direzione d'orchestra, divenendo nel frattempo direttore artistico della Harvestehude Symphony Orchestra di Amburgo. Kunert debutterà con l'Orchestra di Padova e del Veneto dopo aver maturato ampia esperienza come musicista e direttore alla Filarmonica di Essen, alla Filarmonica di Wuppertal e alla Cappella Glinka a San Pietroburgo con opere di Strauss, Reger, Schubert e Hindemith. Dal prossimo settembre Christian Kunert assumerà la carica di direttore principale e artistico della compagine israeliana HeFai Symphony Orchestra.

Biglietti

Abbonamenti ciclo completo e ciclo parziale serie blu.

Biglietti a partire da 10 euro acquistabili online su www.teatrostabileveneto.it o direttamente alla biglietteria del Teatro Verdi (Via dei Livello, 32).

