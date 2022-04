Il doppio concerto al Verdi di Brahms sancisce il debutto di tre musicisti internazionali con OPV

Giovedì 21 aprile 2022 alle ore 20.45 al Teatro Verdi Padova si terrà il settimo appuntamento della 56ª Stagione Concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto, intitolata Natura Sonorum. Una serata che accoglierà per la prima volta a Padova la violinista Sarah Christian, il violoncellista Maximilian Hornung e la direttrice estone Anu Tali, tutti artisti di grande richiamo internazionale al loro debutto con OPV.

“Natura Sonorum”: 56esima stagione concertistica al Verdi con l’Orchestra di Padova e del Veneto

In programma, due grandi capolavori di Brahms come il Doppio Concerto per violino, violoncello e orchestra op. 102, nonché l’ultimo lavoro sinfonico del compositore tedesco, e la Sinfonia n. 96 di Franz Haydn, maggiormente nota come Il miracolo. Il concerto sarà anticipato dalle prove generali aperte al pubblico alle ore 17 presso il Teatro Verdi Padova.

La violinista Sarah Christian

Già Primo violino solista della Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, nel 2008 la violinista Sarah Christian è stata eletta "Migliore musicista dell'anno" ricevendo la prestigiosa Medaglia Yehudi Menuhin dall'Università Mozarteum di Salisburgo. Sarah Christian insegna violino presso l'Università Statale di Musica e Arti dello Spettacolo di Stoccarda dal 2019, e si esibisce regolarmente sia in qualità di solista, con le maggiori orchestre sul panorama internazionale, che di camerista. Ha inoltre istituito un Festival di musica da camera nella sua città natale di Augusta, che gestisce insieme all’amico violoncellista Maximilian Hornung.

Il violoncellista tedesco Maximilian Hornung

Classe 1986, il violoncellista tedesco Maximilian Hornung ha conquistato i palcoscenici internazionali come solista esibendosi con le orchestre più prestigiose, dalla London Philharmonic Orchestra alla Vienna Symphony Orchestra e la Swedish Radio Symphony, per la direzione di alcuni tra i più grandi direttori del Novecento come Daniel Harding, Yannick Nézét-Séguin, Mariss Jansons, Esa-Pekka Salonen e Bernard Haitink. Sorprendentemente ampia, la sua discografia comprende sia concerti da solista che registrazioni di musica da camera con cast estremamente importanti. Tra queste, l’acclamata pubblicazione dell’etichetta Deutsche Grammophon con il Quintetto La Trota di Schubert insieme alla grande violinista Anne-Sophie Mutter e al pianista rivelazione Daniil Trifonov. Maximilian Hornung è sostenuto e promosso dalla Friends of the Anne-Sophie Mutter Foundation e dal Borletti Buitoni Trust di Londra.

La direttrice d'orchestra Anu Tali

“Carismatica, brillante, energica”, così come è stata definita dal New York Times, Anu Tali è una delle direttrici d’orchestra più affascinanti della scena internazionale odierna. Il suo debutto con l’Orchestra di Padova e del Veneto si inserisce tra i suoi impegni con la Royal Philharmonic Orchestra e l’Orchestre Symphonique de Québec. Ex direttore musicale della Sarasota Orchestra in Florida, Anu Tali suona regolarmente con orchestre di tutto il mondo, dalla Tokyo Philharmonic alla Mozarteumorchester si Salisburgo. Nel 2021, ha segnato la storia come prima donna a dirigere un’opera al Teatro de la Maestranza di Siviglia, nella produzione Calixto Bieito di Carmen. Insieme alla sorella gemella Kadri, Anu Tali ha inoltre fondato la Nordic Symphony Orchestra nel 1997, con l’obiettivo di utilizzare la musica come strumento per sviluppare contatti culturali tra Estonia e Finlandia e unire musicisti di tutto il mondo.

Biglietti

Abbonamenti ciclo completo e ciclo parziale serie verde.

Biglietti a partire da 10 euro acquistabili online su www.teatrostabileveneto.it o direttamente alla biglietteria del Teatro Verdi (Via dei Livello, 32).

Prove generali (ore 17): biglietto unico 8 euro online su www.teatrostabileveneto.it o direttamente alla biglietteria del Teatro Verdi (Via dei Livello, 32).

Foto articolo - Sonia Ligorio, L’orchestra della natura