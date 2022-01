Due artisti internazionali a Padova con OPV: Yaniv Dinur e Natalie Clein per il secondo appuntamento della stagione concertistica

Venerdì 28 gennaio alle ore 20.45 presso il Teatro Verdi di Padova si terrà il secondo appuntamento della 56a Stagione concertistica dell'Orchestra di Padova e del Veneto intitolata Natura Sonorum.

Tutti i dettagli dell'evento

Per l'occasione si incontreranno per la prima volta sul palco del Verdi il direttore israeliano Yaniv Dinur e la violoncellista inglese Natalie Clein, impegnata in qualità di solista nel Concerto per violoncello e orchestra n. 1 di Camille Saint-Saëns. Oltre al brano del compositore francese, verranno eseguite l'Ouverture da concerto Le Ebridi di Mendelssohn, conosciuta anche con il titolo La grotta di Fingal, e la Sinfonia n. 2 di Schubert. Quest’ultima inaugurerà il particolare approfondimento che OPV intende riservare al particolare rapporto che Schubert intrattenne con l’orchestra, avviando uno dei principali fili conduttori dell'intera Stagione concertistica.

Dopo aver esordito a soli diciannove anni a capo della Israel Camerata Orchestra di Gerusalemme, Yaniv Dinur è il più giovane direttore a esser salito sul podio di un’orchestra dello Stato d’Israele. Da allora l’artista ha diretto alcune tra le più importanti compagini al mondo, compresa la Israel Philarmonic Orchestra su invito di Zubin Mehta.

Docente al Royal College of Music di Londra, Natalie Clein si è imposta all'attenzione del mondo musicale all'età di sedici anni grazie al premio BBC Young Musician e al Concorso per giovani interpreti Eurovision Competition, ricevendo il premio Queen Elizabeth già come studentessa del Royal College of Music. Da allora Natalie Clein ha costruito una luminosa carriera esibendosi con le maggiori orchestre del mondo nelle sale da concerto più prestigiose.

Particolarmente intensa risulta essere anche la sua attività discografica con una serie di dischi editi dalle etichette Hyperion e EMI, per le quali ha inciso tutti i lavori per violoncello di San-Saëns e di diversi autori del Novecento. Direttore artistico del Purbeck International Chamber Music Festival, Natalie Clein collabora regolarmente con artisti quali Martha Argerich, Leif Ove Andsnes, Ian Bostridge, Lars Vogt e Isabelle Faust. Suona il celebre violoncello Simpson di Guadagnini, costruito nel 1777.

In breve

Ciclo completo Ciclo parziale Blu

Yaniv Dinur Direttore

Natalie Clein Violoncello

Musiche di Mendelssohn, Saint-Saëns, Schubert

Info web https://www.opvorchestra.it/calendario/2022/01/28/1754/

Biglietti e abbonamenti

Consulta i prezzi sulla pagina Biglietti e Abbonamenti.

Abbonamenti

L’accesso ai concerti sarà consentito unicamente dietro esibizione di green pass .

L’abbonamento alla Stagione 2021/2022 consisterà in un carnet di biglietti di pari importo. Gli abbonamenti-carnet saranno in vendita dal 25 ottobre al 6 novembre all'Oratorio di S. Rocco in via S. Lucia (dal lunedì? al venerdì? ore 9-17; il sabato ore 10-13).

I primi 3 giorni di vendita degli abbonamenti (25 – 27 ottobre) saranno riservati agli abbonati alla 55ª Stagione , poi dal 28 ottobre la vendita sarà aperta a tutti gli interessati.

La vendita proseguirà fino a venerdì 7 gennaio 2022 presso gli uffici della Fondazione OPV (via Marsilio da Padova 1 – dal luned?? al venerd?? ore 10-16).

Le formule di abbonamento prevederanno

il ciclo intero (10 concerti: 190 euro platea, palchi di pepiano e I ordine; 140 euro palchi II ordine e galleria),

il ciclo parziale (6 concerti serie Blu/Verde: 120 euro platea, palchi di pepiano e I ordine; 90 euro palchi II ordine e galleria) e

l’abbonamento ridotto Under35 (10 concerti: 80 euro galleria).

Singoli concerti

intero (platea, palchi pepiano e I ordine) 25 euro / 22 euro con OPV Card;

ridotto (palchi II ordine e galleria) 18 euro / 16 euro con OPV Card;

ridotto Under35 (galleria) 10 euro.

I biglietti per i concerti al Teatro Verdi saranno acquistabili online su https://www.teatrostabileveneto.it/ o alla biglietteria del Teatro Verdi (Via dei Livello, 32).

Sicurezza

La particolare situazione collegata alla pandemia Covid-19 impone l'assunzione di particolari precauzioni per l'accesso al Teatro. Non sarà disponibile il guardaroba, salvo variazioni delle normative regionali in materia. I posti disponibili all'interno del Teatro Verdi non saranno intercambiabili, secondo le istruzioni imposte dalla Direzione e dagli assistenti di sala. Saranno obbligatori: l’esibizione del Green Pass, l'uso di igienizzanti delle mani prima dell'ingresso, l'uso della mascherina al momento dell’entrata e per tutta la durata del concerto fino all’uscita dal Teatro, il rispetto di un insieme di norme di comportamento riepilogate all'ingresso.

Le normative sanitarie potranno cambiare nel corso della Stagione, sulla base delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale e delle disposizioni normative nazionali.

Ci scusiamo fin d'ora dei disagi, che sono dovuti all'esigenza imprescindibile di rispettare il diritto alla salute e all'integrità degli spettatori e degli artisti.

Informazioni

Orchestra di Padova e del Veneto

via Marsilio da Padova, 19

tel +39 049 656848 / 656626

fax +39 049 657130 - info@opvorchestra.it

Foto articolo - Sonia Ligorio, L’orchestra della natura