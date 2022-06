Christoph Poppen sul podio OPV, si conclude la 56esima stagione concertistica all’auditorium Pollini

Giovedì 9 giugno 2022 alle ore 20.45 si terrà il decimo e ultimo appuntamento della 56ª Stagione Concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto, intitolata Natura Sonorum. A causa delle attuali condizioni strutturali del Teatro Verdi, il concerto si terrà all'Auditorium Pollini (via Cassan, 17) contrariamente a quanto comunicato in precedenza.

L'ascolto

La serata vedrà sul podio OPV il direttore tedesco Christoph Poppen con un programma capace di porre in dialogo alcuni capolavori della classicità e del Novecento storico. All’interno dello stesso concerto sarà possibile ascoltare la Sinfonia n. 98 di Franz Haydn, la Sinfonia n. 33 di Wolfgang Amadeus Mozart, Ode di Stravinsky, inizialmente sorto dall’incontro del compositore russo con il regista Orson Welles, e le Variazioni per orchestra op. 30 di Anton Webern, definite dal suo Maestro Schönberg «un romanzo in un solo respiro».

Christoph Poppen

Violinista e direttore d’orchestra, il nome di Christoph Poppen è stato legato al Quartetto Cherubini, all’interno del quale ha ricoperto il ruolo di primo violino, mentre a partire dagli anni Ottanta si è affermato sul podio delle più importanti orchestre a livello internazionale, come la Staatskapelle di Dresda, Orchestre Philharmonique de Radio France, Wiener Symphoniker, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, New Japan Philharmonic e Singapore Symphony Orchestra. Durante la stagione ancora in corso, Christoph Poppen ha continuato la sua collaborazione con la Kölner Kammerorchester nel ruolo di Direttore Principale, oltre che di Direttore Ospite Principale della Hong Kong Sinfonietta e della Israel Chamber Orchestra, mentre nel 2020 è stato anche nominato Direttore Artistico al Classic Revolution Festival di Seoul. Dal 2003 Poppen è professore di violino e musica da camera presso la Hochschule für Musik und Theatre di Monaco. Nel 2019 ha fondato l’Accademia Internazionale di Musica, Arti e Scienze a Marvão/Portogallo e dall’anno accademico 2021/22 è Professore Ordinario di Violino presso la prestigiosa Escuela Superior de Música Reina Sofía di Madrid.

Biglietti

Abbonamenti ciclo completo e ciclo parziale serie verde e blu.

Biglietti a partire da 10 euro acquistabili online su https://www.opvorchestra.it/ o direttamente al botteghino dell’Auditorium Pollini a partire dalle ore 19.45.

I biglietti già acquistati presso la biglietteria del Teatro Verdi e sul sito https://www.teatrostabileveneto.it/ rimangono validi anche per l'accesso all'Auditorium.

Chrisoph Poppen, direttore - Foto da comunicato stampa