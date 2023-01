Stagione di opera lirica al cinema al Piccolo Teatro, tutti gli appuntamenti in programma

Ripartono gli appuntamenti della Stagione Lirica al Cinema, le serate al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) con le opere proiettate sul grande schermo cinematografico, per consentire al pubblico di vivere in contemporanea le rappresentazioni dalla Royal Opera House di Londra, dall’Opéra Nationale di Parigi e da altre sale internazionali.

La rassegna, giunta alla sua tredicesima edizione, è patrocinata dal Comune di Padova.

Il primo evento, programmato per giovedì 26 gennaio alle ore 19.30, è stato registrato qualche mese fa all'Opèra Bastille di Parigi: FAUST, opera musicata da Charles Gound su libretto di Jules Barbier e Michael Carré. L’orchestra e il coro dell’Opera di Parigi, diretti rispettivamente da Lorenzo Viotti e José Luis Basso daranno vita all’immortale e tragica epopea di Faust, messa in scena con la regia di Tobias Kratzer. La ricerca dell'eterna giovinezza, un patto con il diavolo, il viaggio spettacolare del "Faust" di Gounod: "è il mondo di Parigi e ci fa viaggiare", racconta il tenore Benjamin Bernheim, che incarna Faust; al suo fianco, Ermonela Jaho, che affascina come Marguerite; per la soprano "è un vero viaggio dentro l'anima umana". L'opera, cantata in francese, sarà trasmessa con sottotitoli in italiano.

Giovedì 26 gennaio 2023 | ore 19.30

in differita – dall’Opera Bastille, Parigi

FAUST

di Charles Gounod

regia Tobias Kratzer

Cast: Benjamin Bernheim, Christian Van Horn, Ermonela Jaho, Florian Sempey, Mich~le Losier, Christian Helmer

Prossimi appuntamenti

Mercoledì 15 febbraio 2023 | ore 20

in diretta – dalla Royal Opera House, Londra

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

di Gioacchino Rossini

Regia di Moshe Leiser e Patrice Caurier

Interpreti: Aigul Akhmetshina , Andrzej Filo?czyk , Lawrence Brownlee , Bryn Terfel , Fabio Capitanucci

Martedì 7 marzo 2023 | ore 19.30

FUORI ABBONAMENTO

in differita – dal Festival di Salisburgo

CAVALLERIA RUSTICANA – PAGLIACCI

di R. Leoncavallo – A. Boito

Cast: Liudmyla Monastyrska , Jonas Kaufmann , Annalisa Stroppa , Ambrogio Maestri , Stefania Toczysk

Mercoledì 22 marzo 2023 | ore 20:15

in diretta – dalla Royal Opera House, Londra

TURANDOT

di Giacomo Puccini

direzione Antonio Pappano

Cast: Yonghoon Lee , Masabane Cecilia Rangwanasha , Vitalij Kowaljow , Hansung Yoo , Seumas Beg

Giovedì 27 aprile 2023 | ore 19:45

in differita – dalla Royal Opera House, Londua

LE NOZZE DI FIGARO

di Wolfgang Amadeus Mozart

Regia: David McVicar

Direttore: Antonio Pappano

Cast: Riccardo Fassi , Giulia Semenzato , Davide Luciano , Federica Lombardi

Martedì 16 maggio 2023 | ore 19.30

in differita – dalla Opera Haus di Amburgo

FALSTAFF

di Giuseppe Verdi

Direzione musicale: Axel Kober

Regia: Calixto Bieito

Cast: Ambrogio Maestri, Jürgen Sacher, Maija Kovalevska, Markus Brück, Daniel Kluge

Informazioni, biglietti e prevendite

Biglietti in vendita dal 17 dicembre:

Dirette: interi euro 12, ridotti euro 11, associati euro 10 + dir.prev.

Differite: interi euro10, ridotti euro 9, associati euro 8 + dir.prev.

Prevendite presso

Cartoleria C’era una volta (via Asolo n.9)

Cartoleria Prosdocimi (p.tta Pedrocchi n.10)

Carto-Edicola Ruggero Enzo (via Armistizio n.289)

Prevendita online su www.liveticket.it/piccoloteatropadova

Piccolo Teatro

tel. 049 8827288 | info@piccolo-padova.it

https://www.piccolo-padova.it/

https://www.piccolo-padova.it/campagna-abbonamenti-lirica-2023/

