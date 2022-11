"Metti una sera…a teatro" e " A teatro con mamma e papà",

Dieci spettacoli da novembre a marzo, al via la stagione del teatro Farinelli e del teatro Dei Filodrammatici di Este

Nuovi abbonamenti dal 18 novembre 2022

Al nastro di partenza la stagione teatrale 2022-2023 di Este. Tornano gli appuntamenti per grandi - al Teatro Farinelli - e piccini - al Teatro dei Filodrammatici - con dieci spettacoli da novembre a marzo. La rassegna è organizzata dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven.

«Per la stagione teatrale 2022/2023 torna il doppio cartellone “Metti una sera a... teatro” e “A Teatro con Mamma e Papà”, realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Este e il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven / Regione Veneto. Saranno 10, in totale, gli spettacoli dedicati a ogni gusto ed età. - afferma l’Assessore alla Cultura Luigia Businarolo - Al Teatro Farinelli, avremo il piacere e l’onore di ospitare grandi interpreti italiani e stranieri, per spettacoli di altissima qualità, che toccheranno una grande varietà di argomenti e stili teatrali. Come Amministrazione, siamo molto orgogliosi del cartellone in programma da dicembre a marzo, per il calibro degli artisti in scena e per l’opportunità di coinvolgere ogni genere di pubblico. Il teatro per famiglie, con 4 appuntamenti al Teatro Filodrammatici, permetterà invece ai più piccoli, attraverso la rappresentazione di alcune delle storie più amate di sempre, di scoprire tutto il fascino e la magia del teatro».

La stagione “Metti una sera… a teatro”

La stagione “Metti una sera… a teatro” inizia mercoledì 30 novembre con Marco Paolini in “Antenati the grave party”, dove racconta la migrazione continua di alcuni nonni poco più che trentenni e del loro comico e commovente tentativo di capire noi, internet e la catasta di meraviglie utili e inutili di cui ci circondiamo.

Mercoledì 14 dicembre al Teatro Farinelli arriva il Russian Classical Ballet che ci condurrà a passo di danza nella favola natalizia de “Lo Schiaccianoci”. Il balletto racconta la storia di Clara che, superando le sue paure, aiuta lo Schiaccianoci a sconfiggere il malvagio Re dei Topi.

Giovedì 12 gennaio è la volta di “Anime leggere” degli eredi spirituali di Marcel Marceau, il Quartetto Dekru, che con il solo uso del corpo evocano sequenze tratte dalla quotidianità, fatta di tic comici e buffe situazioni, ma anche oniriche storie d’amore tra due statue viventi e poetici ritratti della natura.

Lino Guanciale apre il nuovo anno mercoledì 18 gennaio con “Europeana. Breve storia del XX secolo”, un racconto in cui il praghese Patrik Ourednik attraversa il Novecento come fosse un cronista giunto dal futuro, mentre passa con disinvoltura dall’uso dei gas nelle trincee della Grande Guerra all’invenzione del reggiseno, dallo sbarco in Normandia alla comparsa di frigoriferi e asciugacapelli.

Mercoledì 8 febbraio Giuseppe Battiston in “La valigia” interpreta una storia dissacrante, ironica, di amore e odio verso un paese che si lascia, dove uomini e donne vengono raccontati con il filtro della distanza, della distorsione e della comicità.

Chiude la stagione giovedì 2 marzo Amanda Sandrelli in “Lisistrata”, commedia di Aristofane che rivela senza falso pudore le perversioni dell’irragionevolezza umana, additando senza ipocrisia i vizi, il malcostume, la corruzione e le debolezze che ci portano da millenni a ritenere la violenza l’unico mezzo per risolvere i conflitti.

Inizio spettacoli ore 21.

Info web https://www.myarteven.it/rassegne/este-metti-una-sera-a-teatro-2022-2023

Rassegna per famiglie “A teatro con mamma e papà”

La rassegna per famiglie “A teatro con mamma e papà!, prende il via sabato 26 novembre con “Pinocchio” di Accademia Perduta/Romagna Teatri, l’epica e indimenticabile avventura del burattino più famoso del mondo in una versione fedele al racconto originale ma anche inedita.

Domenica 11 dicembre è la volta di Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani che presenta “Il re pescatore”, una favola delicata e divertente sul tempo, il cui protagonista è un re leggendario alla ricerca di un pesce favoloso che porta con sé un segreto.

La compagnia Giallo Mare Minimal Teatro sarà in scena domenica 29 gennaio con “La regina delle nevi – battaglia finale”, in cui la giovane protagonista Margherita, ricordando la favola che le raccontava sempre la nonna, affronta la Regina delle Nevi per superare le sue paure e diventare finalmente “grande”.

Chiude la rassegna il Gruppo Teatrale Panta Rei domenica 12 febbraio con “I tre porcellini”: cosa può capitare se tre clown scappati da un circo ed un vecchio attore di teatro decidono di raccontare la famosa storia dei tre porcellini? Basta cambiare i nasi rossi in musi rosa ed ecco che la fiaba prende forma!

Inizio spettacoli ore 16.

Info web https://www.myarteven.it/rassegne/este-teatro-per-famiglie-202223

Biglietti

Metti una sera a… teatro

Abbonamenti

rinnovo abbonamenti dal 10 al 17 novembre 2022

nuovi abbonamenti dal 18 novembre 2022

platea I settore e galleria euro 86

platea II settore euro 60

Biglietti

prevendita dal 25 novembre 2022

platea I settore e galleria euro 19 + d.p.

platea II settore euro 13+ d.p.

platea II settore e galleria under 26 euro 9 + d.p.

A teatro con mamma e papà

Biglietti

Intero euro 5 + d.p - ridotto euro 3 + d.p

Promozione famiglia (1 adulto + 2 bambini) euro 10 + d.p

Promozione famiglia (1 adulto + 3 bambini) euro 12 + d.p

Prevendita e vendita

presso la Tabaccheria Rosina Manuela, Via Principe Amedeo 39, Este (tel. 0429 51111) orario di apertura: dal lunedì al sabato 9.00 – 12.30 e 15.00 – 18.30

online su myarteven.it e vivaticket.com

presso la biglietteria del teatro la sera di ciascuno spettacolo a partire da un’ora prima di inizio spettacolo

Tutti i posti sono numerati. Per l’acquisto è possibile utilizzare i voucher vivaticket di Arteven. Il programma potrebbe subire variazioni.

Informazioni

Arteven https://www.myarteven.it/risultati-ricerca?clear=all&comune=2f41ba0b-72bb-4b79-937d-90d412915ef5 – FB Arteven Circuito Teatrale Regionale

Settore Cultura del Comune di Este 0429 617573/4/6 - cultura@comune.este.pd.it

https://www.comune.este.pd.it/it/news/metti-una-sera-a-teatro-e-a-teatro-con-mamma-e-papa-le-rassegne-teatrali-2022-2023-al-farinelli-e-al-filodrammatici - FB Comune di Este

Ufficio IAT 0429 600462 - iat@comune.este.pd.it

