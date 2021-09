(nessun video da visualizzare)

Stefania Auci e la saga dei Florio conquistano il pubblico di Montegrotto

La scrittrice ospite a Montegrotto nella sua unica data in Veneto. I suoi "Leoni di Sicilia" e "L'inverno dei Leoni" sono stati tradotti in più di trenta Paesi e in Italia hanno superato le settecentomila copie vendute