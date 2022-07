Come in una visita guidata, la storia del Museo del Precinema in sei video

Con i musei chiusi al pubblico, sono stati internet e le tecnologie digitali a consentire alle loro collezioni e ai professionisti che le gestiscono di entrare nelle case dei possibili visitatori e di tutti coloro che riconoscono nella cultura il miglior alleato per stare bene al mondo e creare legami umani più forti.

Ecco allora una serie di video, realizzati con il contributo della Regione Veneto, che passo dopo passo, ricostruiscono la storia del precinema dalle sue origini, attraverso un percorso raccontato ma soprattutto testimoniato visivamente dalle vedute ottiche, dai vetrini da proiezione, dalle stereoscopie e dagli strumenti che custodiamo nella nostra collezione, filmati per la prima volta in alta definizione, con alcune dimostrazioni del loro funzionamento.

Come in una visita guidata, vi è la narrazione del tesoro esposto nelle sale del museo, una collezione iniziata all’inizio degli anni Settanta da Laura Minici Zotti, con lo scopo di studiare, conservare e trasmettere l’incanto della Lanterna Magica e degli spettacoli ottici del passato

In circa 50 minuti, suddivisi in sei video dedicati a sei diversi aspetti tecnici e storico-culturali che hanno influenzato quello che dal 1895 verrà chiamato “cinema”, potrete scoprire forme di intrattenimento e tecnologie in gran parte dimenticate, ma di grande fascino e rilevanti ancora oggi, in un mondo dove il confine tra realtà e simulazione è sempre più indefinito. Se a uno primo sguardo possono infatti sembrare strumenti obsoleti, contestualizzandoli e analizzandoli più a fondo, ci si rende conto che è con essi che prendono il via, in forma ancora embrionale, molte delle pratiche contemporanee nell’ambito della visualità.

I video saranno visibili, a distanza di una settimana l’uno dall’altro, sul sito e sul canale Youtube del Museo del Precinema.

Ecco il calendario

3 luglio: Il mistero della luce e dell'ombra - Il teatro d'ombre dall'antichità all'Ottocento (6:26 min)

(6:26 min) 10 luglio: I mondi in una scatola - Mondo nuovo, Pantoscopio e Megaletoscopio (11:01 min)

17 luglio: Immagini di luce - Lanterna Magica e proiezioni luminose (9:38 min)

24 luglio: Visioni trasparenti - I vetrini da proiezione e i meccanismi per animare le immagini dipinte (9:37 min)

31 luglio: L'illusione del movimento - Fenachistoscopio, Zootropio e Praxinoscopio (6:44 min)

4 settembre: La realtà e il suo doppio - Fotografia, stereoscopia e cinema (9:10 min)

Informazioni

Museo del PRECINEMA

Collezione Minici Zotti

Prato della Valle 1/A, Padova

tel. +39 049 8763838 | info@minicizotti.it

minicizotti.it