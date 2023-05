Storie nel Bosco: rinviata la rassegna al Parco Etnografico di Rubano, ecco le nuove date

Il Bosco aveva bisogno della pioggia, e anche la nostra rassegna deve adattarsi all’andamento della natura con flessibilità e positività… senza porre un freno alla voglia di recuperare!

La rassegna Storie nel Bosco è RINVIATA a causa dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla provincia. Le nuove date, già identificate, sono le seguenti:

Domenica 18 giugno, ore 21

Mimanda Gaber, compagnia Strapalco

Spettacolo complesso, articolato e bellissimo, che mette al centro la vita e l’attività di uno fra i più amati e compianti cantautori dell’Italia del secondo dopoguerra. Sul palco la compagnia Strapalco con lo spettacolo "Mimanda Gaber”, una pièce articolata e rutilante che unisce musica, recitazione e danza in un contesto scenografico pulito ed essenziale, perfetto, per dare il giusto risalto alle parole e alla musica di Giorgio Gaber.

Sabato 1 luglio, ore 21

Freestyle, compagnia Cambiscena

Una vera chicca di improvvisazione teatrale, un vortice di storie e sensazioni senza vincoli di spazio e tempo, uno spettacolo costruito da attori e pubblico: magia, varietà, estro, divertimento.

Domenica 2 luglio, ore 21

Wonderful visions, il sogno di Martin Luther King secondo Stevie Wonder, di e con Federico Sacchi

Il musicteller torinese mette in scena uno spettacolo a dir poco appassionante sia dal punto di vista storico che musicale, che dipinge un quadro straordinario del profondo rapporto ideale che lega il reverendo Martin Luther King e il re del soul, dell’R’n’B e del funky Stevie Wonder, in quello che è un percorso di attivismo civile che si fonde con una capacità incredibile di creare arte.

L’ingresso alle prime due serate è gratuito con offerta responsabile, mentre per la terza serata, lo spettacolo Wonderful Visions di Federico Sacchi, è richiesto un biglietto di ingresso di 10 euro + dp, ancora disponibili sulla piattaforma DICE a questo link. I biglietti già acquistati restano validi per la replica

La rassegna Storie nel Bosco è voluta e organizzata dalla cooperativa La Bottega dei Ragazzi Onlus, con la collaborazione della cooperativa Coislha e il patrocinio del Comune di Rubano, e conta sul sostegno di Prix e BCC Patavina.