Su il Sipario Estate 2024, la rassegna di spettacoli al Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann

L'Associazione Acli arte e spettacolo Padova, organizza l'edizione 2024 della rassegna “Su il Sipario”.

Per questa edizione sono in programma quattro appuntamenti tutti nel mese di luglio nella bellissima cornice del Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann.

Programma

6 luglio

LADIES FOOTBALL CLUB

Monologo con musiche dal vivo

Enne Enne Teatro APS

Regia di Franco Zobia

Passa lento il 1917, altrove infuria la guerra, ma in quel cortile 11 operaie diversissime tra di loro decidono di dare una svolta alla loro vita in modo totalmente inaspettato. Una storia d'altri tempi che diventa subito modernissima. Un urlo femminista, un destino che si compie. E quando un destino si compie c'è sicuramente una storia da raccontare.

Ascolteremo di una lucida follia, di un sogno straordinario contro tutto e tutti, mariti, padroni, crocerossine e bombe salterine.

Un racconto allegro, coinvolgente, a volte amaro, impreziosito e sottolineato da musica dal vivo.

13 luglio

SCACCO ALL'ASSASSINO

Giallo teatrale in 2 atti

Gruppo teatrale Dimensione Arte APS

Regia di Alberto Frasson

L'ingegno umano è in grado di anticipare qualsiasi mossa come in una partita a scacchi?

Un ex campione di tennis americano, dopo aver scoperto la relazione di sua moglie con uno scrittore di gialli inglese, impiegherà un anno e mezzo per pianificare nei minimi dettagli l'omicidio di lei e per ereditarne l'immensa fortuna.

Ma nella vita non è detto che le cose vadano come uno se le aspetta e così la “partita a scacchi” si riapre.

Chi la spunterà? A chi toccherà la mossa finale di “scacco matto”?

20 luglio

L'AMORE NON HA ETA'

Commedia brillante

I Rumoristici APS

Regia di Elisa Meneghetti

Ci troviamo in una casa di riposo dove i protagonisti sono cinque anziani autonomi con esperienze di vita molto diverse, più o meno in salute. I cinque trascorrono il tempo battibeccando, giocando e cercando una nuova normalità.

Mentre le giornate scorrono tra tra ricordi, nostalgia del passato, tristezza per non poter finire la loro vita insieme ai loro cari, sopraggiunge inaspettato l'amore. Un amore tra il gentile e focoso Nenil e la scoppiettante ragazza madre Mimì.

Questo porta scompiglio: si può ancora amare alla loro età? Invidie e pettegolezzi si aggirano per la casa di riposo ma il vero ostacolo è l'arrivo inaspettato di Diana, la figlia di Mimì.

Una commedia brillante che parla d'amore, di genitori e figli e di sentimenti profondi.

27 luglio

LA CENA DEI CRETINI

Commedia dialettale brillante in 2 atti

La Gioiosa APS

Regia di Daniele Rocchetto

A Treviso un gruppo di amici dell'alta borghesia organizza ogni mercoledì una cena alla quale ciascun partecipante porta un cretino, persone di cui ridere per tutta la serata.

Per l'appuntamento settimanale l'editore Paolo Berti ha individuato l'invitato perfetto nell'impacciato Franco Pignon, un dipendente pubblico che ha l'hobby di costruire con i fiammiferi modellini di grandi opere del genico civile e monumenti.

Prima dell'ora di cena Berti invita Pignon nel suo appartamento per un aperitivo, ma viene sfortunatamente colto dal colpo della strega che gli impedirà di uscire e che darà il via ad una serie di maldestri ed esilaranti tentativi di aiuto da parte di Pignon.

Informazioni

Biglietti:

9 euro intero; 7 euro Universitari, ragazzi dai 12 ai 18 anni, over 67 e accompagnatori diversamente abili; 6 euro tesserati ACLI; Gratuito bambini 0/11 anni e persone diversamente abili

Prenotazione telefonica al 3924241700, tutti i giorni feriali dalle 18 alle 21; il sabato dalle 14 alle 19. Oppure via mail a info@aaspadova.it (Posto riservato fino alla 21 della serata)

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/su-il-sipario-estate-2024

https://www.aaspadova.it/notizie/su-il-sipario-estate-2024/

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/su-il-sipario-estate-2024