Successo travolgente per la prima serata di parole d’autore con Roby Facchinetti

Grande entusiasmo e partecipazione per la prima serata di Parole d'Autore, che ha visto la presenza dell’icona musicale Roby Facchinetti nel parco di Villa Obizzi, per la presentazione del suo libro “Che spettacolo è la vita”.

«Siamo molto orgogliosi di come è iniziata la rassegna – dice il Sindaco Filippo Giacinti - questo dimostra il grande interesse dei cittadini per la cultura e il confronto che, come Comune, cerchiamo sempre di alimentare. Un grazie particolare a Bruna Coscia, con la quale da anni si è instaurato uno splendido rapporto di collaborazione».

La novità di questa di questa edizione è l'accessibilità: tutti gli eventi in calendario sono tradotti nella Lingua dei Segni Italiana (LIS), garantendo così la partecipazione inclusiva di persone con disabilità uditive.

«Questa iniziativa è partita dal nostro Comune e adesso è un appuntamento fisso non solo per noi ma per molti altri Comuni della provincia – spiega infatti l’Assessore alla cultura Marco Mazzucato - ogni anno cerchiamo di invitare autori interessanti capaci di promuovere il libero e costruttivo dibattito culturale e da questa edizioni abbiamo fortemente voluto essere maggiormente inclusivi e dare la possibilità anche ai non udenti di partecipare e interagire».

I prossimi appuntamenti di Parole d'Autore, organizzati da Cuore di Carta, saranno ogni venerdì dal 14 giugno al 19 luglio, nel suggestivo Parco di Villa Obizzi a partire dalle 21, l’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

«Questa rassegna si inserisce nel più ampio programma estivo “Albignasego incontra l'estate”- aggiunge il Sindaco - che prevede una serie di iniziative che spaziano dal cinema al teatro, dalla musica allo sport e divertimento, momenti preziosi per vivere la cultura, socializzare e creare legami all'interno della comunità».

Tutti gli eventi estivi sono disponibili nella pagina Facebook e nel calendario del sito del comune di Albignasego.

Foto articolo da comunicato stampa