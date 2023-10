In scena la trilogia sui grandi pittori del ’900, al via “Suoni e colori dell’arte”

La rassegna domenicale di Tam Teatromusica vedrà tre appuntamenti al rinnovato TEM Teatro Excelsior di Mortise. Tutti i dettagli

Al via “Suoni e colori dell’arte” la rassegna domenicale di Tam Teatromusica che porta in scena la storica trilogia sui grandi pittori del ‘900 al rinnovato TEM Teatro Excelsior di Mortise.

Domenica 29 ottobre alle ore 17 con lo spettacolo Verso Klee un occhio vede e l’altro sente, prende il via Suoni e colori dell'arte una rassegna teatrale programmata tra ottobre e novembre e rivolta a un pubblico intergenerazionale: bambini, ragazzi insieme alle loro famiglie e al pubblico adulto. È un emozionante progetto sui grandi pittori del 900: la Trilogia della pittura in scena con spettacoli dedicati a Marc Chagall, Pablo Picasso, Paul Klee performance pluripremiate in Italia e all'estero, che si prefiggono di far compiere agli spettatori un viaggio nel colore, nelle forme e nei contenuti artistici dei tre grandi pittori.

Il luogo è il TEM – Teatro Excelsior di Mortise, nel Quartiere 3A di Padova, un luogo simbolo del Quartiere, ritornato dopo la recente ristrutturazione, a disposizione dei cittadini.

Il calendario

Verso Klee, un occhio vede l'altro sente

Teatro Excelsior Mortise: 29 ottobre 2023

Teatro Excelsior Mortise: Picablo dedicato Pablo Picasso

Teatro Excelsior Mortise: 12 novembre 2023

Teatro Excelsior Mortise: Anima Blu dedicato a Marc Chagall

Teatro Excelsior Mortise: 26 novembre 2023

Dove

TEM Teatro Excelsior

Via Madonna della Salute, 7

Informazioni e contatti

Biglietti euro 7 con prenotazione consigliata a tamteatromusica@gmail.com e 333 9206912 - 320 2449985

