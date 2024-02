Super Walls, un libro per raccontare la biennale di street art di Padova 2023

Foto e testi per aiutare a comprendere in maniera più profonda il significato dei 40 murales realizzati sul tema del “rispetto”. Il volume che racconta la III edizione della Biennale di Street Art Super Walls, presentato oggi a Padova nella Sede di Intesa Sanpaolo di via Trieste, permette di avere una visione d’insieme del progetto di qualificazione e riqualificazione urbana che dal 20 maggio al 4 giugno 2023 ha coinvolto 31 artisti italiani e stranieri (8 le donne) nella creazione di grandi opere d’arte tra la città del Santo e i comuni di Albignasego, Cittadella, Este, Legnaro, Limena, Mestrino, Rubano, San Giorgio delle Pertiche e Selvazzano Dentro.

Il libro-catalogo

Il libro-catalogo, realizzato con il sostegno di Intesa Sanpaolo, utilizza gli scatti dei padovani Mirco Bonetti, Mirco Levorato e Marco Trevisan per raccontare i diversi approcci stilistici con cui gli street artist che hanno partecipato al Festival hanno interpretato il tema proposto dai curatori Dominique Stella e Carlo Silvestrin: c’è chi ha lanciato un messaggio in favore della tutela dell’ambiente, chi ha proposto un’interpretazione legata ai concetti di rispetto per le donne, per se stessi, per i diritti dell’infanzia o per la diversità di idee. Di rilievo anche la riflessione sul fair play sportivo, che ha assunto ulteriore valore nell’anno in cui Padova è stata “Città Europea dello Sport” e sono stati messi a disposizione per l’iniziativa alcuni muri all’interno delle più importanti strutture sportive cittadine.

Durante l’incontro è stato presentato anche un video, realizzato dai videomaker Mirco Bonetti e Marco Trevisan, che ben racconta le varie fasi di realizzazione delle opere. Il video è disponibile sui canali social di Super Walls e al sito https://www.biennalestreetart.com/

Gli artisti

Gli artisti che hanno preso parte a Super Walls 2023 sono: gli italiani Alessandra Carloni, Alessio-B, Andrea Crespi, Any, Boogie.EAD, Capo.Bianco, Cuboliquido, Giulio Masieri, Mrfijodor, Peeta, Shife, Tony Gallo, Yama e Vera Bugatti, Waro, Zero Mentale; l’olandese JDL, il tedesco Kera1, le spagnole Medianeras e Doa Oa e i francesi Nerone, Daco, Anna Conda, David Karsenty, 68%, Bagdad, Fortunes, Gloar, Ofet, Mya, Lélé e il collettivo La Crémerie. Al gruppo di street artist si sono affiancati anche gli allievi della 4E 2022/23 del Liceo Artistico Statale Modigliani di Padova, che hanno progettato la loro opera con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale.

Un percorso che ci condurrà a Super Walls 2025

«Da quando, nel 2019, è cominciata l’avventura di Super Walls, sono 100 i murales realizzati tra Padova e Provincia grazie a questo progetto. Considero questo volume non il tassello finale a suggello dell’edizione 2023, ma il primo passo del percorso che ci condurrà a Super Walls 2025. È stato davvero importante e stimolante vedere come negli ultimi sei anni il territorio padovano, le sue istituzioni, le aziende e i privati cittadini hanno accolto e supportato con entusiasmo questa iniziativa, che mi auguro possa in futuro coinvolgere sempre più comuni della Provincia», ha dichiarato Carlo Silvestrin, co-curatore di Super Walls – Biennale Street Art di Padova.

Cristina Balbo di Intesa Sanpaolo

«La nostra Banca, grazie al Progetto Cultura, promuove l’arte in tutte le sue forme ed espressioni, sostenendo iniziative di valore sul territorio – ha commentato Cristina Balbo, Direttrice regionale Veneto ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo –. Siamo lieti di aver contribuito alla realizzazione del catalogo che raccoglie i murales di giovani artisti che, con opere di grande impatto estetico, contribuiscono a valorizzare il paesaggio urbano di Padova trasmettendo messaggi, valori ed emozioni».

La terza edizione

«La terza edizione di Super Walls - Biennale di Street Art si conferma come un evento di rilievo nella scena italiana della Street Art. Il libro dedicato alla manifestazione presenta in modo eloquente il talento degli artisti italiani e stranieri, evidenziando il notevole impegno svolto a Padova e in otto comuni della provincia. Padova, celebre per gli affreschi trecenteschi e riconosciuta dall'Unesco come Urbs Picta, una città dipinta, vede Super Walls integrarsi armoniosamente con il linguaggio dell'arte contemporanea. Le opere non sono destinate a una cerchia ristretta, ma sono concepite per il beneficio di tutta la comunità, in sintonia con la tradizione dei grandi affreschi e delle pale che hanno abbellito le chiese nei secoli passati. Ringraziamo Carlo Silvestrin, creatore e curatore di Super Walls, la Provincia di Padova, i sindaci dei comuni coinvolti e Intesa Sanpaolo per la preziosa collaborazione», ha dichiarato Andrea Colasio, Assessore alla Cultura del Comune di Padova.

La valorizzazione

«Siamo stati entusiasti di accogliere un'importante iniziativa che ha valorizzato una parte significativa della nostra città. La Biennale di Street Art Super Walls 2023 si è inserita perfettamente nel contesto dell'anno di Padova Città Europea dello Sport, rappresentando un ulteriore passo avanti nella riqualificazione dell'impiantistica sportiva cittadina. Padova si è confermata come una città sportiva a cielo aperto, dove lo sport è stato accessibile a tutti, vissuto e condiviso, diventando una parte integrante della nostra cultura», ha dichiarato Diego Bonavina, Assessore allo Sport del Comune di Padova.

La riqualificazione

«Accogliere la Biennale di Street Art Super Walls 2023 negli ambienti educativi ha rappresento un impegno concreto non solo nel valorizzare il patrimonio culturale, ma anche per contribuire alla riqualificazione urbana degli spazi dedicati ai nostri ragazzi. L'arte, con la sua capacità di avvicinare, connettere e unire, offre non solo bellezza ma anche l'opportunità di scoprire talenti artistici nascosti. Può essere che qualcuno tra i nostri studenti, ispirato da questa esperienza, sogni di diventare un grande street artist», ha dichiarato Cristina Piva, Assessora alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Padova.

Una Street Art di fama internazionale

«Super Walls è diventata subito una biennale di Street Art di fama internazionale. In questo contesto, la selezione delle scuole ha permesso molteplici connessioni interessanti: non solo con gli indirizzi specifici, come l'Artistico Modigliani, ma anche attraverso l'interazione con la funzionalità e l'aspetto dei vari edifici scolastici del nostro territorio, contribuendo a ripensarli e ridefinirli in dialogo con l'ambiente circostante. L'opportunità di dare colore a muri spesso grigi attraverso l'arte è stata straordinaria, Super Walls ha coinvolto gli studenti e la loro fresca intelligenza in percorsi partecipativi. Inoltre, l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale è stato sorprendente, e ha confermato che l'essere umano rimane sempre in primo piano rispetto alle macchine. Qualsiasi iniziativa pubblica che ponga l'accento su questo valore umano e sulle sue capacità sarà sempre promossa con convinzione dalla Provincia, soprattutto quando coinvolge il sistema scolastico», ha dichiarato Alessandro Luigi Bisato, consigliere con delega alla Pubblica Istruzione della Provincia di Padova.

Dettagli

Biennale di Street Art di Padova - Super Walls 2023 è un evento promosso dal Comune di Padova e dall’Associazione Culturale CIMI, ed è realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, in collaborazione con InfoCamere, Provincia di Padova, Università degli Studi di Padova e i Comuni di Limena, Mestrino, San Giorgio delle Pertiche e Rubano. Patrocinano l’iniziativa Camera di Commercio di Padova, Confindustria Veneto Est e Regione del Veneto.

La realizzazione della manifestazione è stata possibile grazie ad Alí Supermercati e al sostegno di Ance Padova, Antenore Energia, APS Holding, Arc – Centro Ricerche Applicate, Benetti, DAB Pumps, Hotel Casa del Pellegrino, Hotel Patavium, Hotel Patria, Hotel Valbrenta, Inail Padova, Intesa Sanpaolo, Immobiliare Costruttori Edili, Istituto Rogazionisti, La Meccanica, Malw Immobiliare, Marcato Pasta, Komatsu, Sesa, RideMovi, Valigeria Roncato e i privati Giovanni Agugiaro e Marco Lunari. Tra i partner tecnici, oltre a Colorificio Veneto, Cicara, Errebi Ferramenta, Bureau Vallée e Seriplanet, c'è anche GV3 Venpa, che fornisce le piattaforme di elevazione per consentire agli artisti di lavorare in sicurezza. Super Walls 2023 ha sostenuto progetti di promozione sociale di Cooperativa Carovana, Giocaconilcuore e Associazione Iris di Trebecco.

