Al Teatro Excelsior gli ultimi due appuntamenti della rassegna T come Teatro

Ultimi due appuntamenti della rassegna T come Teatro, l’iniziativa di spettacoli teatrali, di narrazioni e monologhi, che ha portato il teatro nei quartieri di Padova. Tre teatri della città - Teatro Tom Benetollo (Stanga), Piccolo Teatro Don Bosco (Mandria) e Teatro Excelsior (Mortise) - hanno ospitato spettacoli di compagnie teatrali anche del panorama nazionale. La rassegna è a cura di Tarassaco Teatro E Mat - Mare Alto Teatro con il contributo del Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio.

Domenica 16 aprile alle 21 al Teatro Excelsior Mortise va in scena lo spettacolo “Le parole non sanno quello che dicono”, un monologo scritto e interpretato da Marta Dalla Via e la direzione tecnica e musiche di Roberto Di Fresco, (una produzione Fratelli Dalla Via – La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale). Un “raffinato spettacolo triviale interamente dedicato a loro: “le pecore nere del linguaggio”. Una nuova drammaturgia, incentrata sulle parole e sui loro effetti collaterali, sulla consapevolezza di chi le pronuncia ma anche sul peso specifico della comicità. Uno spettacolo urgente e necessario in questo periodo in cui il dibattito sui confini della libertà di espressione è centrale: sia a causa di internet e dei social, sia per la discussa utilità del politicamente corretto, e per le più recenti proteste contro la mascherina, vista come bavaglio piuttosto che come salvezza. Un’epoca in cui “parole in libertà” qualche volta significa semplicemente a caso. E quindi, si chiede Marta Dalla Via: è più importante cambiare le parole o le cose che quelle parole intendono?

Biglietti

Ingresso a pagamento (euro 15).

Per maggiori informazioni info@tarassacoteatro.it

Biglietti disponibili sulla piattaforma https://oooh.events/evento/t-come-teatro-marta-dalla-via-le-parole-non-sanno-quello-che-dicono-biglietti/

A chiudere la rassegna, domenica 30 aprile alle ore 21, al Teatro Excelsior Mortise per il ciclo Prima della Prima, Carlotta Vagnoli porta in scena “Rumore”, un monologo inedito che sintetizza il suo punto di vista sul ruolo delle donne nella società attuale. Fiorentina, classe 1987, Carlotta Vagnoli è scrittrice, content creator, femminista intersezionale, attivista per i diritti delle donne e contro la violenza di genere. Ha iniziato a scrivere come sex columnist per GQ e Playboy e oggi usa i social per divulgare i temi riguardanti il linguaggio, la violenza, gli stereotipi. Dal 2017 tiene lezioni nelle scuole medie e superiori d'Italia per avvicinare studenti e studentesse al tema del consenso e fare prevenzione. Il suo motto è "Fate rumore!". Nel 2021 ha pubblicato due libri: Maledetta sfortuna (Fabbri Editore) e l'ebook Poverine (Einaudi). Memorie delle mie puttane allegre (Marsilio) è il suo ultimo libro.

Biglietti

Ingresso a pagamento (euro 15).

Per maggiori informazioni info@tarassacoteatro.it

Biglietti disponibili sulla piattaforma https://oooh.events/evento/t-come-teatro-carlotta-vagnoli-biglietti/

In breve

16 aprile | Teatro Excelsior Mortise

Le parole non sanno quello che dicono Marta Dalla Via

ore 21 - Ingresso euro 15

30 aprile | Teatro Excelsior Mortise

Rumore Carlotta Vagnoli

ore 21 - Ingresso euro 15