"T come teatro", rassegna nei quartieri di Padova tra gli ospiti Balasso, Giuliana Musso e Dario Vergassola

Prende il via T come Teatro, la rassegna di spettacoli teatrali, di narrazioni e monologhi, che porteranno il teatro nei quartieri di Padova. Tre teatri della città - Teatro Tom Benetollo ( Stanga), Piccolo Teatro Don Bosco (Mandria) e Teatro Excelsior (Mortise) - ospiteranno undici spettacoli di compagnia teatrali del panorama nazionale e grandi ospiti come Natalino Balasso, Giuliana Musso, Dario Vergassola e Carlotta Vagnoli. La rassegna è a cura di TARASSACO TEATRO e MAT - Mare Alto Teatro

«Il teatro ritorna in mezzo alla gente, nei quartieri - spiegano i presidenti delle due associazioni - C'è un bisogno diffuso di trascorrere piacevoli momenti insieme, in modo particolare se sono legati a opportunità di svago e cultura. Sono molte le tipologie di teatro che abbiamo proposto, su tematiche attuali e importanti, che andranno a soddisfare tutte le necessità, con una rinnovata attenzione ai gusti dei più giovani, che rappresentano il nostro pubblico futuro».

Ad aprire la rassegna domenica 18 dicembre, il Teatro Tom Benetollo ospita alle ore 21.00 un esilarante viaggio nel mondo della comicità italiana. Storto Cabaret, una serata che mixa sapientemente musica travolgente e una selezione entusiasmante di apprezzatissimi pezzi della tradizione cabarettistica. Un' amalgama spettacolare che lascia al pubblico solo il tempo di ridere e applaudire. Ritmi gitani, atmosfere circensi della Banda Storta e l'incalzante stile di Silvio Barbiero, per una serata all'insegna dei ricordi belli. Ingresso a pagamento (euro 10). Per maggiori informazioni info@tarassacoteatro.it. Aperte le prevendite sulla piattaforma oooh.events

Giovedì 22 dicembre sarà la volta del grande ritorno di Natalino Balasso sul palcoscenico del Piccolo Teatro Don Bosco. Il nuovo lavoro, Dizionario Balasso (colpi di tag), scritto e interpretato da Natalino Balasso è una produzione Teatria SRL, un monologo sulla nostra comprensione del mondo. C’è un grande libro al centro del palco, al suo interno troviamo oltre duecentocinquanta lemmi incolonnati come in un dizionario. È un libro che Balasso consulterà con il pubblico, pieno di parole in cerca di definizione. A seconda della parola casualmente trovata, Balasso improvvisa monologhi e darà alle parole più comuni un’interpretazione insolita e personale e forse persino più vicina al vero. Che lingua parliamo? Persino chi dovrebbe parlare bene, come la televisione o il giornalismo, usa quella lingua che Calvino definisce “l’anti-italiano”, quella lingua che, invece di dire “fare” dice “effettuare”. Ma più che le parole ci stupiranno i significati, i tanti significati che ognuno di noi dà alla stessa parola. Ingresso a pagamento (Euro 25). Per maggiori informazioni info@tarassacoteatro.it. Aperte le prevendite sulla piattaforma oooh.events

L'iniziativa riprenderà a gennaio e proseguirà fino ad aprile con nuovi spettacoli nei quartieri cittadini. Domenica 8 gennaio con la Scuola Sperimentale dell’Attore Le Storie di Pulcinella e della Gegia , il 15 gennaio con Intimità della compagnia Amor Vacui, il 29 gennaio La strada del Teatro dei Limoni. Ad aprile il mese di febbraio Giuliana Musso ( 12 febbraio ) con il Mio eroe, il 24 febbraio Analogici versus digitali con Dario Vergassola. Il 12 marzo Una lacrima di VoV, la nuova produzione teatrale della compagnia Enrico Lombardi/Quinta Parete. Domenica 26 marzo sarà il turno di La Teoria del Colore della compagnia Aria teatro, domenica 16 aprile Marta Dalla Via nel suo raffinato spettacolo La parole non sanno quello che dicono. Per finire, il 30 aprile Carlotta Vagnoli porta in scena Rumore.

Programma completo

18 dicembre 2022 | Teatro Tom Benetollo

Cabaret Storto Banda Storta con Silvio Barbiero

ore 21 - ingresso euro 10

22 dicembre 2022 | Piccolo teatro Don Bosco

Dizionario Balasso con Natalino Balasso

ore 21 - ingresso euro 25

8 gennaio 2023 | Teatro Tom Benetollo

Le storie di Gegia e pulcinella Scuola Sperimentale

ore 21 - Ingresso euro 10

15 gennaio 2023 | Teatro Excelsior Mortise

Intimità Amor Vacui

ore 21 - Ingresso euro 15

29 gennaio | Teatro Tom Benetollo

La strada Teatro dei limoni Teatro Tom Benetollo

ore 21 - Ingresso euro 10

12 febbraio | Teatro Excelsior Mortise

Mio eroe Giuliana Musso

ore 21 - Ingresso euro 15

2 marzo | Piccolo teatro Don Bosco

Analogici versus digitali Dario Vergassola/ Usso 96

ore 21 - Ingresso euro 25

12 marzo | Teatro Tom Benetollo

Una lacrima di vov Quinta parete

ore 21 - Ingresso euro 10

26 marzo | Teatro Tom Benetollo

La teoria del colore Aria teatro

ore 21 - Ingresso euro 10

16 aprile | Teatro Excelsior Mortise

La parole non sanno quello che dicono Marta Dalla Via

ore 21 - Ingresso euro 15

30 aprile | Teatro Excelsior Mortise

Rumore Carlotta Vagnoli

ore 21 - Ingresso euro 15

Info web

https://www.tarassacoteatro.it/2022/11/09/ciao-mondo/

https://oooh.events/