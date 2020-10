“Tartini 2020, dal Veneto al mondo”: un ciclo di eventi per omaggiare il grande compositore

Il Tartini 2020 è un progetto pensato in vista del 250esimo anniversario della morte del compositore, violinista, didatta e teorico, che a Padova trascorse la maggior parte della propria vita. Per l’occasione vengono realizzate, con il sostegno della Regione Veneto e dell’Assessorato alla cultura del Comune di Padova, una serie di iniziative in città.

Dettagli

L’anno 2020 segna non solo la nascita di Beethoven ma anche la morte (solo pochi mesi prima) di Giuseppe Tartini (Pirano, 1692 – Padova, 1770). Considerato ai suoi tempi il “Maestro delle Nazioni”, violinista, teorico, filosofo e, secondo Leonhard Euler, “il più grande compositore del suo tempo”, Tartini è oggi oggetto di intensi studi come il più interessante rappresentante della cultura dell’Illuminismo nel campo della musica strumentale.

Il 2020 accoglie numerose iniziative, a livello mondiale ma soprattutto in Italia e Slovenia, i paesi che ereditano direttamente il patrimonio europeo e multinazionale di Tartini. Al di là del caso “Tartini”, le celebrazioni rappresentano un’occasione per rivalutare il discutibile concetto di “Barocco” attualmente applicato alla musica della metà del Settecento promuovendo invece una migliore comprensione della multiforme cultura dell’Illuminismo, variamente riflessa nel campo della musica europea.

Il progetto

“Tartini 2020” è un progetto nato nel 2014 in seno all’Università di Padova – Dipartimento DISLL (Studi linguistici e letterari) per iniziativa del prof. Sergio Durante con l’obiettivo di favorire la conoscenza e la valorizzazione di Giuseppe Tartini, uno dei maggiori virtuosi che il violino abbia mai avuto ma anche il più grande didatta di questo strumento, e “farne una risorsa permanente” in una dimensione sia territoriale (Padova e il Veneto) che nazionale ed internazionale: progetto che fin dagli esordi si è avvalso di una molteplicità di registri, ambiti e modalità di comunicazione atta ad avvicinare anche un pubblico non esperto a Tartini.

Programma

Dal 15 ottobre al 14 febbraio

Padova, Museo Diocesano

Mostra

Giuseppe Tartini e la cultura musicale dell’Illuminismo

Alla mostra, che vede il supporto tecnico-organizzativo dell’Orchestra di Padova e del Veneto, sarà presente la riproduzione del fortepiano di Bartolomeo Cristofori, copia dello strumento oggi custodito a Roma. Il fortepiano, simbolo della tecnologia che lega il grande compositore di Pirano all’inventore padovano, verrà esposto insieme con materiali riguardanti le innovazioni tecniche realizzate da Tartini sul violino e sull’arco, oltre a una serie di materiali che spiegano la storia, il metodo e il successo del “Maestro delle Nazioni”, il quale appunto sviluppò una concezione originale della musica innovando la costruzione dello strumento, la tecnica strumentale, la composizione e la teoria armonica.

Durante la mostra si terranno concerti di rilievo, uno dei quali specificamente destinato all’ascolto del geniale strumento di Cristofori.

Eventi collaterali

Tartini Modern – Tre concerti-reading*

Tommaso Luison violino

Pierdomenico Simone narrazioni

Giuseppe Tartini raccontato dalla voce di Pierdomenico Simone e dal violino di Tommaso Luison in tre concerti/reading. Un percorso letterario e musicale con brani del Sei-Settecento e della contemporaneità in prima esecuzione.

20-22 ottobre, orari diversi

Sala Rossini e Università di Padova (Dipartimento DISLL)

Convegno internazionale

Giuseppe Tartini e la cultura musicale dell’Illuminismo

con una estensione nei giorni 23 e 24 ottobre a Cremona, città della liuteria, in collaborazione con la Facoltà di Musicologia dell’Università di Pavia

Argomenti: Tartini e Padova sua “seconda patria”, Tartini e la religione, Tartini nella cultura musicale nell’Illuminismo, storia e problemi di edizione dei testi, autenticità, variantistica, stile.

Relatori: P. Besutti, C. Bombardini, M. Canale Degrassi, P. Cattelan, P. Da Col, V. Confuorto, F. Dal Corobbo, S. Durante, F. Gon, R. Guarnieri, D. Komanoff Bandy, F. Lanzellotti, T. Luison, A. Maddox, R. Mellace, M. Noiray, A. Pavanello, P. Polzonetti, J.M. Porta, M. Rippa Bonati, G. Taschetti, G. Viverit, P. Wilk, P. Wollny, S. Zaggia, T. Zanon, N. Zaslaw.

22 ottobre, ore 20.30

Basilica del Santo

Ad Astra” Orchestra della Schola Cantorum Basiliensis / Accademia di Musica FHNW con strumenti originali

Leila Schayegh violino

Claudio Rado, violino

La Schola Cantorum Basiliensis fu fondata nel 1933 a Basilea da Paul Sacher (1906-1999) come istituto di ricerca per la riscoperta ed esecuzione della musica antica. L’Orchestra della prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis riporterà la musica di Tartini all’interno della basilica di Sant’Antonio, della cui Cappella musicale egli fu “primo violino e capo di concerto” fino alla morte e suonerà con strumenti d’epoca. Il concerto è legato al Convegno Internazionale “Tartini e la cultura musicale dell’Illuminismo” e segna la conclusione della sessione padovana delle giornate di studi. Il programma vuole mettere a fuoco la figura di Tartini in ambito europeo, presentando la sua opera affiancata a quella di compositori che sono stati suoi allievi o che sono stati influenzati dalla sua opera.

Musiche di J.C. Bach, G. Tartini, J.G. Naumann.

29 ottobre, ore 18 e ore 20.30

Chiesa di Santa Caterina

Concerto

L’arte dell’arco

F. Guglielmo violino

F. Galligioni violoncello

R. Loreggian clavicembalo

Uno dei più importanti gruppi con strumenti originali del panorama internazionale, una doppia esecuzione pomeriggio/sera, con il fondamentale contributo dell’Associazione “Alessandro Cevese” ONLUS.

Musiche di G. Tartini, A. Caldara.

28 novembre, ore 18 e ore 20.30

Multisala MPX

OPV Families&Kids

Tartini violinista spadaccino

L’Orchestra di Padova e del Veneto parlerà di Tartini al pubblico dei più piccoli con un doppio concerto che segna anche l’apertura del cartellone OPV Families&Kids 2020/2021 (10° edizione): un racconto fatto di musica, immagini e narrazione che vedrà protagonisti l’OPV, Federico Guglielmo, violino solista e concertatore, Elisabetta Garilli, autrice dei testi, e l’illustratrice Giulia Orecchia.

Il concerto vedrà il coinvolgimento particolare dei bambini delle scuole comunali dell’infanzia di Padova, che insieme alle proprie insegnanti hanno seguito un percorso di formazione dedicato a Tartini condotto da Elisabetta Garilli. “Tartini violinista spadaccino” è anche il titolo del libro illustrato pubblicato da Carthusia Edizioni nella collana “Musica disegnata e un po’ strampalata” che a novembre sarà in tutte le librerie italiane, con i testi di Garilli, le illustrazioni di Orecchia e una registrazione inedita di musiche di Tartini (ascoltabile gratuitamente in mp3) realizzata appositamente dall’OPV e da Federico Guglielmo.

8 aprile 2021

Chiesa di S. Caterina, Padova

Concerto

I Solisti Veneti diretti da G. Carella

Tartini, Metastasio e il trionfo dei sentimenti

L’Orchestra di Padova e del Veneto concluderà i festeggiamenti tartiniani nella primavera del 2021 con la prima esecuzione assoluta del brano Un lampo attraverso, concerto per violino e orchestra del compositore Pasquale Corrado (1979): la musica di Tartini dialogherà con la creatività contemporanea grazie al sostegno della SIAE nell’ambito del bando “Classici di oggi” che ha sostenuto la commissione del nuovo brano.

In breve

Dal 15 ottobre al 14 febbraio

Museo Diocesano

Mostra: Giuseppe Tartini e la cultura musicale dell’Illuminismo

Museo Diocesano Mostra: Giuseppe Tartini e la cultura musicale dell’Illuminismo Dal 20 al 22 ottobre

Sala Rossini e Università di Padova

Convegno internazionale: Giuseppe Tartini e la cultura musicale dell’Illuminismo

Sala Rossini e Università di Padova Convegno internazionale: Giovedì 22 ottobre , ore 20.30

Basilica del Santo

Concerto: Ad Astra Orchestra della Schola Cantorum Basiliensis

Per partecipare è necessario prenotare scrivendo all’indirizzo email info@amicimusicapadova.org o chiamando il numero 049 8756763

, ore 20.30 Basilica del Santo Concerto: Per partecipare è necessario prenotare scrivendo all’indirizzo email o chiamando il numero 049 8756763 Giovedì 29 ottobre , ore 18

Chiesa di Santa Caterina

Concerto: L’arte dell’arco

Per partecipare è necessario prenotare scrivendo all’indirizzo email info@amicimusicapadova.org

, ore 18 Chiesa di Santa Caterina Concerto: Per partecipare è necessario prenotare scrivendo all’indirizzo email Sabato 28 novembre , ore 18 e ore 20.30

Multisala Mpx

Opv Families&Kids: Tartini violinista spadaccino

, ore 18 e ore 20.30 Multisala Mpx Opv Families&Kids: Tartini violinista spadaccino 8 aprile 2021

Chiesa di S. Caterina

Concerto: I Solisti Veneti diretti da G. Carella

Tartini, Metastasio e il trionfo dei sentimenti

Sicurezza

Gli eventi si tengono nel rispetto di tutti i requisiti tecnici di sicurezza previsti dalle vigenti norme anti Covid.

Per informazioni e prenotazioni

Associazione Amici della musica di Padova

via San Massimo, 37 - 35138 Padova

telefono 049 8756763

email info@amicimusicapadova.org

sito www.amicimusicapadova.org

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ulteriori info web

https://www.facebook.com/tartini2020social/

https://tartini2020.it/